Уничтожены два вражеских дрона над Запорожской областью, - ВК "Схід"

24 сентября по состоянию на 14.06 в Запорожской области уничтожены 2 вражеских беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр воздушного командования "Схід".

Как отмечается, истребителем уничтожены 2 БпЛА противника, предварительно идентифицированные как ZALA и "Орлан".

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