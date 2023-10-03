Росіяни протягом доби 15 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 78 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух).

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та артобстріли (8 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (17 вибухів) та обстріл з мінометів (3 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (1 вибух).

Білопільська громада: 11 мін скинув ворог на територію громади. Також був артилерійський обстріл (11 вибухів)

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (4 вибухи)".

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