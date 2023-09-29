Російський комплекс спостереження "Муром-М" не побачив українського дрона-камікадзе і вибухнув. ВIДЕО
Російський комплекс спостереження "Муром-М" знищили українські воїни за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому російський комплекс не побачив українського дрона, опублікований у соцмережах.
"Дрон-камікадзе "розтовк #бало" активно працюючому російському комплексу спостереження "Муром-М", - йдеться у коментарі до запису.
"Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє побачити людину на відстані до 10 кілометрів, у нічний час виявити автомобіль, що проїздить за вісім кілометрів.
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Юрій Мелашенко #517256
показати весь коментар29.09.2023 16:11 Відповісти Мені подобається 2
Qq Qqq #455433
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Oresta Bartka
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phantom4
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Маск13
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Мой! Чуєш?
показати весь коментар29.09.2023 17:55 Відповісти Мені подобається 3
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