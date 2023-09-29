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Російський комплекс спостереження "Муром-М" не побачив українського дрона-камікадзе і вибухнув. ВIДЕО

Російський комплекс спостереження "Муром-М" знищили українські воїни за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому російський комплекс не побачив українського дрона, опублікований у соцмережах.

"Дрон-камікадзе "розтовк #бало" активно працюючому російському комплексу спостереження "Муром-М", - йдеться у коментарі до запису.

"Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє побачити людину на відстані до 10 кілометрів, у нічний час виявити автомобіль, що проїздить за вісім кілометрів.

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армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748) РЕБ (157)


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А що ся трапило?
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29.09.2023 16:11 Відповісти
Щось в око влучило ))
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29.09.2023 16:37 Відповісти
Біблійна колода...
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29.09.2023 18:36 Відповісти
ЗБС.
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29.09.2023 16:13 Відповісти
муха підлетіла
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29.09.2023 17:14 Відповісти
Тільки на мить відвернувся ))
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29.09.2023 17:55 Відповісти
 
 