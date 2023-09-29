Российский комплекс наблюдения "Муром-М", уничтожен украинским дроном-камикадзе. ВИДЕО

Российский комплекс наблюдения "Муром-М" уничтожили украинские воины с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой российский комплекс не увидел украинский дрон, опубликована в соцсетях.

"Дрон-камикадзе "разбил #бало" активно работающему российскому комплексу наблюдения "Муром-М", - говорится в комментарии к записи.

"Муром-М" – комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет увидеть человека на расстоянии до 10 километров, в ночное время обнаружить автомобиль, проезжающий за восемь километров.

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