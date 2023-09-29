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Новости Видео Война
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Российский комплекс наблюдения "Муром-М", уничтожен украинским дроном-камикадзе. ВИДЕО

Российский комплекс наблюдения "Муром-М" уничтожили украинские воины с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой российский комплекс не увидел украинский дрон, опубликована в соцсетях.

"Дрон-камикадзе "разбил #бало" активно работающему российскому комплексу наблюдения "Муром-М", - говорится в комментарии к записи.

"Муром-М" – комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет увидеть человека на расстоянии до 10 километров, в ночное время обнаружить автомобиль, проезжающий за восемь километров.

Смотрите: Уцелевший оккупант сломя голову бежит в перелесок, после атаки украинского дрона-камикадзе на вражескую БМП. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) дроны (3965) РЭБ (131)


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А що ся трапило?
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29.09.2023 16:11 Ответить
Щось в око влучило ))
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29.09.2023 16:37 Ответить
Біблійна колода...
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29.09.2023 18:36 Ответить
ЗБС.
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29.09.2023 16:13 Ответить
муха підлетіла
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29.09.2023 17:14 Ответить
Тільки на мить відвернувся ))
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29.09.2023 17:55 Ответить
 
 