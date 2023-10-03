УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9980 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка Україні
1 199 18
США (20990) допомога і підтримка (1117) Кулеба Дмитро (3604)

Ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку США, - Кулеба

кулеба

Попри свої внутрішньополітичні процеси США усвідомлюють важливість підтримки України, тому вона може розраховувати на продовження підтримки.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Він згадав про останній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, під час якого той мав "дуже відверті й щирі розмови" з американським колегою Джо Байденом і представниками Республіканської та Демократичної партій у Конгресі.

"І немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває в Україні", – наголосив Кулеба.

Він визнав, що під час виборчого процесу у США будуть "якісь несподівані політичні кроки опонентів".

"Але завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів", – додав Кулеба.

Також читайте: Байден провів нараду з партнерами та союзниками щодо підтримки України

Нагадаємо, впевненість Кулеби поділяє координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Жо по лиз! ...

Це не дивлячись на нашого президента, а завдяки нашим воїнам, ми маємо підтримку США!...
показати весь коментар
03.10.2023 22:51
+5
Розраховувати можете.

А можете починати шукати гроші у Єрмака.

Це буде не перший випадок, коли США припиняють допомогу країні з хитрожопими брехливими підарасами у владі.
показати весь коментар
03.10.2023 22:54
+4
Кулеба, не треба ганьбитися, бо вже всьому світу зрозуміло, хто очолює шалену
корупцію під час найкривавішої війни в Україні та що таке зе-лідор з його офісом дєрьмака.
показати весь коментар
03.10.2023 23:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дурень ,думкою багатіє...
показати весь коментар
03.10.2023 22:50 Відповісти
Жо по лиз! ...

Це не дивлячись на нашого президента, а завдяки нашим воїнам, ми маємо підтримку США!...
показати весь коментар
03.10.2023 22:51 Відповісти
Попри всю внутрішньо політичну процеси США у вигляді корупції в Україні, та агентуру росісі в найвищому ешелоні України, США усвідомлює важливість підтримки нашого народу.
показати весь коментар
03.10.2023 22:53 Відповісти
Розраховувати можете.

А можете починати шукати гроші у Єрмака.

Це буде не перший випадок, коли США припиняють допомогу країні з хитрожопими брехливими підарасами у владі.
показати весь коментар
03.10.2023 22:54 Відповісти
"заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону" - для лохторату саме те
показати весь коментар
03.10.2023 22:56 Відповісти
"Але завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів"
показати весь коментар
03.10.2023 22:57 Відповісти
Кулеба, не треба ганьбитися, бо вже всьому світу зрозуміло, хто очолює шалену
корупцію під час найкривавішої війни в Україні та що таке зе-лідор з його офісом дєрьмака.
показати весь коментар
03.10.2023 23:01 Відповісти
Можете розраховувати ... А ось ходять слухи , що від Оману до Панами насли ФБРні ревізори вивчають статки укровлади за роки війни . Ще є слушок, що Рєзнікова чи вже зарешутали чи ось-ось, що юридична фірма в якій він починав ще до міністрування , напряму повʼязана з ФСБ
показати весь коментар
03.10.2023 23:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BxIvqF9noJA https://www.youtube.com/watch?v=BxIvqF9noJA

показати весь коментар
03.10.2023 23:03 Відповісти
Вікіпедія 2011-2014 годы - главный юрисконсульт Адвокатского бюро «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры » (как следствие слияния с юридической фирмой «Магистр и партнёры»)
.Адвока́тское бюро́ «Его́ров, Пуги́нский, Афана́сьев и партнёры» (*****, EPA&P, АБ ЕПАМ) - российская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0 юридическая фирма , основанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1993 году . Имеет офисы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербурге , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB Лимассоле , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минске и ассоциированные офисы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F) Вашингтоне .
показати весь коментар
03.10.2023 23:07 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
03.10.2023 23:02 Відповісти
Саме після подорожі Зе ми ледве не втратили підтримку США...Ви ще американського посла викличте як ви любите робити з польським..
показати весь коментар
03.10.2023 23:04 Відповісти
"Розрахувателі" хочуть проскочити із набитими зеленими кишенями між зливами американських попереджень.
показати весь коментар
03.10.2023 23:05 Відповісти
БЕГІ КУЛЕБА БЕГІ!
показати весь коментар
03.10.2023 23:12 Відповісти
Рассчитывать можно. А будет ли поддержка?
показати весь коментар
03.10.2023 23:32 Відповісти
Мабуть моральна підтримка буде,а ось на рахунок бабла все не так радужно...
показати весь коментар
04.10.2023 07:12 Відповісти
Можете,але уже не буде як раніше. Зробіть уже самі хоть щось корисне для України
показати весь коментар
04.10.2023 09:18 Відповісти
Дипломатія, зовнішня політика України просрана на всіх векторах цими кулебами. З ними уже ніхто не хоче говорити, не запрошують, і, звісно, про "продовження підтримки" - то вологі мрії камарільї з Банкової.
показати весь коментар
04.10.2023 12:37 Відповісти
 
 