Ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку США, - Кулеба
Попри свої внутрішньополітичні процеси США усвідомлюють важливість підтримки України, тому вона може розраховувати на продовження підтримки.
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Він згадав про останній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, під час якого той мав "дуже відверті й щирі розмови" з американським колегою Джо Байденом і представниками Республіканської та Демократичної партій у Конгресі.
"І немає підстав говорити про те, що Америка не усвідомлює важливості для світу тієї боротьби, яка зараз триває в Україні", – наголосив Кулеба.
Він визнав, що під час виборчого процесу у США будуть "якісь несподівані політичні кроки опонентів".
"Але завдяки тому, що президент мав дуже предметні й сконцентровані розмови, які дали свій результат в плані надання Україні додаткової підтримки, ми можемо розраховувати на продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів", – додав Кулеба.
Нагадаємо, впевненість Кулеби поділяє координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Будь ласка, зачекайте...
Це не дивлячись на нашого президента, а завдяки нашим воїнам, ми маємо підтримку США!...
А можете починати шукати гроші у Єрмака.
Це буде не перший випадок, коли США припиняють допомогу країні з хитрожопими брехливими підарасами у владі.
корупцію під час найкривавішої війни в Україні та що таке зе-лідор з його офісом дєрьмака.
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