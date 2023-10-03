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Угорщина (2150) Євросоюз (12770)

Угорщина пропонує зменшити пакет допомоги ЄС для України, - Bloomberg

орбан

За інформацією Bloomberg, Угорщина запропонувала зменшити на половину пропонований пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що 25 мільярдів євро буде достатньо для України на даному етапі, кажуть люди, знайомі з цим питанням, а інша частина може бути виділена пізніше, залежно від потреб України, додали співрозмовники агентства/

Уряд Орбана посилався на низку проблем, включаючи власну нездатність отримати доступ до критично важливих фондів ЄС через проблеми з верховенством права та корупцією, а також на те, що, за його словами, сусідня Україна погано ставиться до етнічних угорців.

За словами особи, знайомої з переговорами, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, що збігається із зусиллями, спрямованими на те, щоб змусити Орбана поступитися, повідомляє джерело. Україна також послаблює критику Орбана, вилучивши угорський OTP Bank з Переліку міжнародних спонсорів війни Росії в Україні, задовольнивши ще одну ключову вимогу Будапешта.

Також читайте: ЄС планує розморозити €13 млрд для Угорщини, щоб забезпечити фінансову підтримку України, - FT

Програма для України є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, який також передбачає додаткове фінансування на загальну суму 66 мільярдів євро. Європейська Комісія, виконавчий орган ЄС, сподівалася на укладення угоди до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо загального перегляду бюджету ЄС, які можуть підірвати необхідну для його ухвалення одностайність, завадили зусиллям досягти своєчасного рішення.

Держави-члени повинні остаточно узгодити невирішені елементи пакету допомоги Україні, включаючи роль національних урядів у нагляді за ним, гнучкість інструменту або розподіл грантів, гарантій і кредитів, додали учасники дискусії. Угорщина є однією з країн, які закликають до посилення ролі держав-членів під час реалізації програми.

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Топ коментарі
+26
Рідкі підори ...
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03.10.2023 23:07
+18
Ці гандони ще тілька нам буквально на голову не висрались. Дипломатія в нас вузькоспеціалізується на відосиках?
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03.10.2023 23:10
+17
А не простіше виключити Угорщину з ЄС, та не перейматися її забаганками?
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03.10.2023 23:09
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Рідкі підори ...
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03.10.2023 23:07 Відповісти
Кацапи. Кочові.
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03.10.2023 23:39 Відповісти
Зараз словаки підтягнуться.
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04.10.2023 07:10 Відповісти
А не простіше виключити Угорщину з ЄС, та не перейматися її забаганками?
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03.10.2023 23:09 Відповісти
Простіше виключити орбана з проросіськими ***********, але то політика сили нині невідома заходу
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03.10.2023 23:12 Відповісти
Хватить марити, з ЄС нікого не збираються виключати, треба щось робити з тим що є, так прогинатися це вже зовсім звиздець...
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03.10.2023 23:28 Відповісти
Договір про Європейський Союз не містить явної процедури примусового вилучення однієї держави з ЄС. Відповідальність за рішення про вихід із ЄС лежить виключно на самій державі-члені.

Однак стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає механізм, який може застосовуватися у випадку, якщо держава систематично порушує основні цінності ЄС, такі як демократія, правова держава та захист прав людини. Цей механізм називається "процедура за статтею 7".

Процедура за статтею 7 може бути запущена Європейською комісією, Європейським парламентом або однією з держав-членів ЄС. Вона включає кілька етапів, у тому числі виявлення систематичного порушення, діалог з державою, що порушує, і прийняття відповідних рекомендацій або рішень на рівні Ради Європейського Союзу.

Проте важливо зазначити, що процедура статті 7 не передбачає примусового виключення держави з ЄС. У випадку, якщо було вжито серйозних заходів, аж до позбавлення голосу на Раді, держава-член все одно залишається членом ЄС. Виняток із ЄС може статися лише з власної волі держави-члена шляхом застосування процедури, описаної у статті 50 Договору про Європейський Союз.
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04.10.2023 09:42 Відповісти
Ніщо не заважає членам ЄС змінити деякі положення договору.
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04.10.2023 10:26 Відповісти
Мабуть, щоб щось змінити, треба щоб проголосували ВСІ члени ЄС. Замкнуте коло...
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04.10.2023 11:06 Відповісти
Точно - от малесенькій Угорщині, на яку ніхто не нападав - потрбно 25 мільярдів - і у 5 раз більшій Україні, яка веде війну на виживання - теж 25 мільярдів. Це ж не угорці - їх не жалко орбанам.
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03.10.2023 23:09 Відповісти
Ці гандони ще тілька нам буквально на голову не висрались. Дипломатія в нас вузькоспеціалізується на відосиках?
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03.10.2023 23:10 Відповісти
Біда в тому що не тільки нам. З тим "рівноправієм" ЄС догралася, що Орбан, фіг ложивши на демократію та борьбу з коррупцією, вертить ЄС як хоче =(
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03.10.2023 23:30 Відповісти
Предлагаю уменьшить орбона
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03.10.2023 23:11 Відповісти
фіцо підтримає.
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03.10.2023 23:13 Відповісти
Люди оооочень нетрадиционной сексуальной ориентации.
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03.10.2023 23:14 Відповісти
******** мадяр)Воно думає,що якщо зменшать то йому все те й перепаде)як і новоспечений словак.
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03.10.2023 23:14 Відповісти
Все гадав, кого він мені нагадує. Нарешті прийшло:

Я Водяной, я Водяной,

Поговорил бы кто со мной,

А то мои подружки,

Пиявки да лягушки.

Фу, какая гадость.

Эх, жизнь моя - жестянка,

Да ну её в болото,

Живу я, как поганка,

А мне летать, а мне летать,

А мне летать охота.
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03.10.2023 23:18 Відповісти
Ніяк не можу визначитись, який орбан буде кращим: зарізаний чи повішений?
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03.10.2023 23:19 Відповісти
Два в одному.
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04.10.2023 07:48 Відповісти
тобто буквально тиждень тому зе-лупа з дєрьмаком прогнулися й вивели мадярський банк з-під санкцій, а у відповідь мадярська свиня продовжує свій шантаж. що наступне - може їхній прапор на ратуші в ужгороді?! а де фірмове звертання зеленого ублюдка на кшталт: "слишь, орбан, ти чьо?!" ну, так, як до байдена та воллеса...
але я маю підозру, що до орбана так "ніззя", тому, що дєрьмачня "нє вєліт"; тому, що орбан - він союзник кацапів... а дєрьмачня - агент відповідальний, вказівки гру рф виконує точно...
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03.10.2023 23:20 Відповісти
Прикольно, завтра ця жаба вимагатиме щоб усі в Єврокомісії і України стояли на головах не менше години на добу, і всі стоятимуть, бо в іншому випадку це буде ображати закарпатських угорців.
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03.10.2023 23:21 Відповісти
Курві Орбану хрін на комірець, щоб макітра не гойлалася.
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03.10.2023 23:23 Відповісти
Усе каже правильно. Якщо терпіли прокачують своіми трубами йому газ та нафту, коли їх поздячать з усіх боків, то логічно народжується думка, що терпіли до того ж ще й мазохісти. Тобто, можна і пайку врізати, і .......
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03.10.2023 23:26 Відповісти
Це не Північна Корея і навіть не Афганістан,
Це ЙОббіканутий орБАНІСТАН
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03.10.2023 23:26 Відповісти
А шо сталося, ***** більше не допомагає? 😆
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03.10.2023 23:28 Відповісти
А нафіга коли ЄС саме поможе, ще дякує скаже, що не сильно блокував =(
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03.10.2023 23:31 Відповісти
Цікаво, українські спецслужби ніколи не розглядали варіант "умиротворення" Орбана?

Що там про український Моссад говорили...
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03.10.2023 23:30 Відповісти
Угорщина пропонує зменшити пакет допомоги ЄС для України----Україна,пропонує послати угорщину *****!!!,,усім Світом!,
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03.10.2023 23:31 Відповісти
Запропонувати ЄС пропорційно зменшити суму, яку Угорщина прагне отримати від ЄС.
На 50%.
З обов'язковою невербальною демонстрацією Орбану пропонованого зменшення фінансування лівою витягнутою рукою з покладеною на неї долонею правої руки напроти ліктевого суглобу.
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03.10.2023 23:36 Відповісти
Дуже слушна пропозиція!
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04.10.2023 07:51 Відповісти
Я пропоную зменшити угорщину
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03.10.2023 23:40 Відповісти
Це вже клініка.
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03.10.2023 23:43 Відповісти
Про цього обрана уйобка нема чого писати, воно виригає завжди однаково проти України. Про нього можна написати всього 2рази, коли його самі мадяри скинуть і коли воно подохне.
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03.10.2023 23:46 Відповісти
А як українці живуть в угорщині, яке там ставлення до них, чи є українські школи, дітсадки на мадярщині???? Може пора розмовляти з ними симетрично?
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03.10.2023 23:53 Відповісти
я его ненавижу
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03.10.2023 23:55 Відповісти
А 1956 рік не пійшов до тями ?
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04.10.2023 00:03 Відповісти
хтось би їм язика зменшив,

за бабло рашистського фюрера все продадуть,
десь на родичах мабуть ховає біткойни чи на кіпрі вже
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04.10.2023 00:18 Відповісти
Перепыть им московский нефтепровол и газопровод типа на ремонт.
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04.10.2023 06:51 Відповісти
Так несподівано...
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04.10.2023 08:34 Відповісти
Пропоную зменшити Орбана на 30 сантиметрів.
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04.10.2023 08:45 Відповісти
У него, скорее всего, максимум 8 см.
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04.10.2023 12:46 Відповісти
Наскільки воно зріже допомогу, настільки одразу зкоротити прокачку нафти.
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04.10.2023 08:48 Відповісти
Як тошнить повтора Орбан
Не розумію як Україна вживеться з цією тварюкою коли увійде в ЄС
Не хотілося б щоб піти в ЄС і ця потвора буде сидіти і проти України всіх налаштовувати
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04.10.2023 09:04 Відповісти
вот это все кукареканье зауральских ******* результат "работы" паДлолюков с братом из фсб, агента фсб Елдака , продажных Крыс таранов, резниковых, венедиктовых которых Оманский Нарко Дурак место тюрьмы ставит дипломатами и т.д какой поп такой и приход + рыговский Пи...р шуфрич который с паспортом венгрии ездит туда консультировать ******* какую подлянку сделать только ручной малюк этого не знает или не хочет знать....
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04.10.2023 09:18 Відповісти
Не туди *уйло війною поліз, якби туди то точно вже окупував би всю країну.
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04.10.2023 09:22 Відповісти
А якщо Орбану зменшити допомогу від ЄС
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04.10.2023 09:51 Відповісти
Ну скільки можна мати таку беззубість до Угорщини ?!
МЗС, СБУ не спить!
Можно ж просто оголосити підозри, санкції, податки, митні збори тощо всім підприємствам в Уа де є великі угорські активи. Почати їх кошмарити іншою мовою. І потім баш на баш. Ви нам згоди а ми вам дозволи. Треба бути ініціативним, не можна постійно ходити з капелюхом в руці .
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04.10.2023 10:37 Відповісти
 
 