Угорщина пропонує зменшити пакет допомоги ЄС для України, - Bloomberg
За інформацією Bloomberg, Угорщина запропонувала зменшити на половину пропонований пакет допомоги Європейського Союзу для України на 50 мільярдів євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Минулого тижня Угорщина повідомила країнам-членам ЄС, що 25 мільярдів євро буде достатньо для України на даному етапі, кажуть люди, знайомі з цим питанням, а інша частина може бути виділена пізніше, залежно від потреб України, додали співрозмовники агентства/
Уряд Орбана посилався на низку проблем, включаючи власну нездатність отримати доступ до критично важливих фондів ЄС через проблеми з верховенством права та корупцією, а також на те, що, за його словами, сусідня Україна погано ставиться до етнічних угорців.
За словами особи, знайомої з переговорами, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, що збігається із зусиллями, спрямованими на те, щоб змусити Орбана поступитися, повідомляє джерело. Україна також послаблює критику Орбана, вилучивши угорський OTP Bank з Переліку міжнародних спонсорів війни Росії в Україні, задовольнивши ще одну ключову вимогу Будапешта.
Програма для України є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, який також передбачає додаткове фінансування на загальну суму 66 мільярдів євро. Європейська Комісія, виконавчий орган ЄС, сподівалася на укладення угоди до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо загального перегляду бюджету ЄС, які можуть підірвати необхідну для його ухвалення одностайність, завадили зусиллям досягти своєчасного рішення.
Держави-члени повинні остаточно узгодити невирішені елементи пакету допомоги Україні, включаючи роль національних урядів у нагляді за ним, гнучкість інструменту або розподіл грантів, гарантій і кредитів, додали учасники дискусії. Угорщина є однією з країн, які закликають до посилення ролі держав-членів під час реалізації програми.
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Однак стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає механізм, який може застосовуватися у випадку, якщо держава систематично порушує основні цінності ЄС, такі як демократія, правова держава та захист прав людини. Цей механізм називається "процедура за статтею 7".
Процедура за статтею 7 може бути запущена Європейською комісією, Європейським парламентом або однією з держав-членів ЄС. Вона включає кілька етапів, у тому числі виявлення систематичного порушення, діалог з державою, що порушує, і прийняття відповідних рекомендацій або рішень на рівні Ради Європейського Союзу.
Проте важливо зазначити, що процедура статті 7 не передбачає примусового виключення держави з ЄС. У випадку, якщо було вжито серйозних заходів, аж до позбавлення голосу на Раді, держава-член все одно залишається членом ЄС. Виняток із ЄС може статися лише з власної волі держави-члена шляхом застосування процедури, описаної у статті 50 Договору про Європейський Союз.
Я Водяной, я Водяной,
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки,
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость.
Эх, жизнь моя - жестянка,
Да ну её в болото,
Живу я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота.
але я маю підозру, що до орбана так "ніззя", тому, що дєрьмачня "нє вєліт"; тому, що орбан - він союзник кацапів... а дєрьмачня - агент відповідальний, вказівки гру рф виконує точно...
Це ЙОббіканутий орБАНІСТАН
Що там про український Моссад говорили...
На 50%.
З обов'язковою невербальною демонстрацією Орбану пропонованого зменшення фінансування лівою витягнутою рукою з покладеною на неї долонею правої руки напроти ліктевого суглобу.
за бабло рашистського фюрера все продадуть,
десь на родичах мабуть ховає біткойни чи на кіпрі вже
Не розумію як Україна вживеться з цією тварюкою коли увійде в ЄС
Не хотілося б щоб піти в ЄС і ця потвора буде сидіти і проти України всіх налаштовувати
МЗС, СБУ не спить!
Можно ж просто оголосити підозри, санкції, податки, митні збори тощо всім підприємствам в Уа де є великі угорські активи. Почати їх кошмарити іншою мовою. І потім баш на баш. Ви нам згоди а ми вам дозволи. Треба бути ініціативним, не можна постійно ходити з капелюхом в руці .