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Конгрес США (1202) спікер (61) Маккарті (13)

Палата представників США призначила МакГенрі тимчасовим спікером

сша,конгрес

Палата представників Сполучених Штатів призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі, після того, як відправила у відставку Кевіна Маккарті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times.

Патрік МакГенрі від Північної Кароліни був призначений тимчасовим спікером Палати відповідно до закону, ухваленого після терактів 11 вересня, який діє в разі звільнення посади спікера.

Більшість фахівців з регламенту Палати представників переконані, що його повноваження будуть дуже обмеженими: він матиме можливість лише вести засідання для вибору нового спікера.

Пошук нового спікера обіцяє бути дуже складним завданням: Демократична партія не має більшості в Палаті представників, і, отже, не може претендувати на крісло спікера.

Замість цього, група трампістів-республіканців (яка включає декілька десятків конгресменів) може заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. У січні обрати Маккарті спікером вдалося лише на 15-тій спробі через опір трампістів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 жовтня спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. За його звільнення проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210.

Це перший випадок в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку. Його звільнення було спричинено домовленостями з Білим домом з метою запобігання "шатдауну" в Сполучених Штатах.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Без паники... Кацапы стока грязи вылили на амеров, стока нечистот на Америку, что никакие Карлсоны Такеры, Маски, или трамписты у власти не помогут русским....
Даже если случится новый голод на россии, никто больше русским не станет помогать. Не будет посылать НАТОвские самолёты с гуманитарной, как это было в голодные 90-стые...

С чем соглашусь...Что Украине с коррупцией нужно что-то делать...Ну это уже ни в какие рамки, когда в стране война, когда одни умирают на фронте, другие воруют...
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04.10.2023 01:52
+8
https://twitter.com/i/status/1709267545897755027 У Севастополі настає вечір


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04.10.2023 01:06
+6
у Пентагоні, дивлячись на цей цирк, матюкаються.
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04.10.2023 01:01
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у Пентагоні, дивлячись на цей цирк, матюкаються.
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04.10.2023 01:01 Відповісти
а чому март? ти ж в октябрє заступив на дєжурство.
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04.10.2023 01:34 Відповісти
міжвидові розборки...Тиждень починається охєрєнно.
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04.10.2023 01:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1709267545897755027 У Севастополі настає вечір


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04.10.2023 01:06 Відповісти
МакГенри будет обладать всеми полномочиями избранного спикера Палаты представителей. Маккарти выбрал МакГенри (R-N.C.) для этой роли, когда он был избран спикером в январе. Провременный секрет хранится в тайне, удерживаемом клерком Палаты представителей, до тех пор, пока спикер не будет отстранен или недееспособен, процесс, разработанный после 11 сентября 2001 года, для обеспечения преемственности правительства.
- он лайн переклад з POLITICO новини зараз
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04.10.2023 01:07 Відповісти
POLITICO
МакГенри является близким союзным союзником Маккарти и в январе выступал в качестве ключевого переговорщика с различными республиканскими фракциями Палаты представителей, чтобы стать посредником в сделке, чтобы получить голоса Маккарти в качестве спикера. Он также сыграл центральную роль в сделке Маккарти с президентом Джо Байденом по ограничению долга, которую консерваторы на конференции Республиканской партии пренебрегают как один из драйверов их настаивать на том, чтобы отстранить его от должности спикера.
Как давний союзник Маккарти, эта позиция неудобна для МакГенри. В своем первом акте в качестве временного спикера МакГенри вызвал Палату представителей на перемену, чтобы позволить конференциям встретиться и наметить путь вперед. Он захлопнул с очевидным разочарованием.
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04.10.2023 01:10 Відповісти
Без паники... Кацапы стока грязи вылили на амеров, стока нечистот на Америку, что никакие Карлсоны Такеры, Маски, или трамписты у власти не помогут русским....
Даже если случится новый голод на россии, никто больше русским не станет помогать. Не будет посылать НАТОвские самолёты с гуманитарной, как это было в голодные 90-стые...

С чем соглашусь...Что Украине с коррупцией нужно что-то делать...Ну это уже ни в какие рамки, когда в стране война, когда одни умирают на фронте, другие воруют...
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04.10.2023 01:52 Відповісти
щось я дуже сумніваюся, що ніхто більше росіянам допомагати не буде. Як тільки там почнеться повний звіздець, розвал і хаос, то відразу почнуть допомагати, і американці будуть першими, бо в росії є ядерне озброєння, і це головний козир кацапів зараз і буде завжди. Так уже було, і обсирали 100років і 50років назад США кацапи не менше ніж зараз. Може Захід щось змінить в своїй політиці допомоги, але допомагати точно буде, і швидше за все більше ніж нам. Щось я зараз не спостерігаю повної ізоляції росії, офіційного оголошення того, в росія фашистська держава і терористична держава, хоча росія вже давно на це заслуговує.
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04.10.2023 08:28 Відповісти
Корупція, це не безіменна тітка, а корупція має персоніфіковані прізвища, ім'я та по-батькові. Майже 80 відсотків українців вважають Зе винним в цьому. То порекомендуюйте, що "нужно что-то делать с ним".
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04.10.2023 09:29 Відповісти
 
 