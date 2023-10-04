Палата представників США призначила МакГенрі тимчасовим спікером

Палата представників Сполучених Штатів призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі, після того, як відправила у відставку Кевіна Маккарті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє New York Times.

Патрік МакГенрі від Північної Кароліни був призначений тимчасовим спікером Палати відповідно до закону, ухваленого після терактів 11 вересня, який діє в разі звільнення посади спікера.

Більшість фахівців з регламенту Палати представників переконані, що його повноваження будуть дуже обмеженими: він матиме можливість лише вести засідання для вибору нового спікера.

Пошук нового спікера обіцяє бути дуже складним завданням: Демократична партія не має більшості в Палаті представників, і, отже, не може претендувати на крісло спікера.

Замість цього, група трампістів-республіканців (яка включає декілька десятків конгресменів) може заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. У січні обрати Маккарті спікером вдалося лише на 15-тій спробі через опір трампістів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 жовтня спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. За його звільнення проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210.

Це перший випадок в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку. Його звільнення було спричинено домовленостями з Білим домом з метою запобігання "шатдауну" в Сполучених Штатах.