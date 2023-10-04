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Новини Війна
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армія рф (16180) ISW (653)

На Оріховському напрямку росіяни більше не можуть проводити всі контратаки і протистояти українського прориву, - ISW

рф,армія,техніка

Російські підрозділи, які постійно воюють на Оріховському напрямку, втратили свої бойові можливості.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час селекторної наради з російським військовим керівництвом відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють у західному напрямку Запорізької області.

Шойгу приписує успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії (Південного військового округу), 56-го десантно-штурмового (ПДВ) полку (7-ї дивізії ПДВ), 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморського флоту) та 291-ї гвардійської артилерійської бригади (58-ї армії ПдВО) під час наради російського військового командування 3 жовтня" , - йдеться у звіті.

Експерти помітили, що Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й полк (7-а дивізія ПДВ) або 247-й полк (7-а дивізія ПДВ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скаржаться на командування та відсутність озброєння, - ISW

На думку фахівців, міністерство оборони Росії регулярно навмисно применшує або завищує досягнення певних командирів, щоб досягти політичних цілей Шойгу або російського військового командування.

За оцінками ISW, залучення 70-го гвардійського мотострілецького полку до цих контратак свідчить про те, що бойові можливості активних елементів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршилися, і що вони більше не можуть проводити всі контратаки вздовж українського прориву на Оріхівському напрямку.

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Топ коментарі
+8
Мене смішить емблема 247-й полку Він - "ваздушна-десантный" Іменується "казачий" А на емблемі - "протазани" схрещені! А протазан (з моменту виникнення та модернізації його з мисливської "рогатини") як бойова зброя був чисто піхотним Бо його центр маси був зміщений вперед - для колючо-рубаного удару (Він в процесі розвитку замінив різні види бойових сокир у піхотних підрозділах) А древкова зброя кавалеристів центр маси має ближче до їх руки - так нею легше управлять в бою Але більше всього "убиває" "туг" ("бунчук") на протазані Він - з хвоста тварини родини собачих (такі носили на списах "тугджі" (прапороносці") - кавалеристи нерегулярних частин російської армії до 18 ст Але це були КАЛМИКИ - а не козаки!) Один хвіст на списі означав військовий загін типу ескадрону При командирові полку повинні носить "бунчук" з ДВОМА хвостами
Ну - нічого! Ще трохи - і 247-й полк стане "історією" російських збройних сил
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04.10.2023 06:46
+5
Эскадрон конных водолазов с парашютами.
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04.10.2023 06:50
+5
Та кацапні аби щось на себе причепити. Їм і х#й на лобі намалюй-будуть гардіться.
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04.10.2023 06:55
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Мене смішить емблема 247-й полку Він - "ваздушна-десантный" Іменується "казачий" А на емблемі - "протазани" схрещені! А протазан (з моменту виникнення та модернізації його з мисливської "рогатини") як бойова зброя був чисто піхотним Бо його центр маси був зміщений вперед - для колючо-рубаного удару (Він в процесі розвитку замінив різні види бойових сокир у піхотних підрозділах) А древкова зброя кавалеристів центр маси має ближче до їх руки - так нею легше управлять в бою Але більше всього "убиває" "туг" ("бунчук") на протазані Він - з хвоста тварини родини собачих (такі носили на списах "тугджі" (прапороносці") - кавалеристи нерегулярних частин російської армії до 18 ст Але це були КАЛМИКИ - а не козаки!) Один хвіст на списі означав військовий загін типу ескадрону При командирові полку повинні носить "бунчук" з ДВОМА хвостами
Ну - нічого! Ще трохи - і 247-й полк стане "історією" російських збройних сил
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04.10.2023 06:46 Відповісти
Эскадрон конных водолазов с парашютами.
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04.10.2023 06:50 Відповісти
Та кацапні аби щось на себе причепити. Їм і х#й на лобі намалюй-будуть гардіться.
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04.10.2023 06:55 Відповісти


це непорушна традиція пєтухів
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04.10.2023 07:35 Відповісти
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04.10.2023 08:05 Відповісти
Саме про це я і написав!
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04.10.2023 09:12 Відповісти
Сьогодні не можуть, а завтра отримають підкріплення і знову зможуть(
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04.10.2023 07:40 Відповісти
ага..."низький моральний дух" і всьо такоє...
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04.10.2023 08:01 Відповісти
Нє... при чому тут "моральний дух"?!? Їх там просто фізично стає настільки мало, що штурмовики ЗСУ починають по позиціях ходити безперешкодно. Чи ви думаєте оці повідомлення "така-то бригада ДШВ почала контратаку на позиції ЗСУ, але в процесі була вимушена відійти з початкових позицій", вони вигадані? С хєра лі? Вони починають атаку, ЗСУ концентрує арту на наступаючих та на вихідні позиції насипає касетами. Потім йде контратака ЗСУ - і там у ворога деякий час фізично немає кому захищати ті позиції.

Звісно, потім "з глибини" висуваються резерви, підтягуються суміжники, та й ЗСУ не завжди контратакує для того, аби зайняті позиції залиши собі - не все зручно захищати.
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04.10.2023 12:48 Відповісти
відповідь на ваш допис.
Росія вдалася до нової тактики - "еластичної оборони", - NYT Джерело:
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04.10.2023 13:07 Відповісти
Ця "нова тактика" написана в совкових підручниках вже років 50. Генерали в нашому ГШ - вчилися за тими ж підручниками. Але вони ще й по інших підручниках останні 20 років вчилися.

Тому всі спроби засрашинців "відновити положення" навколо Роботиного та Вербового, підрозділами цілих 4 (ЧОТИРЬОХ) ДШВ-дивізій призводять тільки до того, що вони вимушені відводити "сточені" полки та бригади з-за втрати тими боєздатності в результаті критичних втрат, які призводять до втрати керовеності. А це - більше 20-25% особового складу.
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04.10.2023 21:58 Відповісти
 
 