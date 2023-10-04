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Киргизстан (144) путін (23323) СНД (162)

Путін відвідає Киргизстан на запрошення президента Жапарова на саміт СНД, - росЗМІ

путін

12 жовтня на запрошення президента Киргизстану Садира Жапарова очільник Кремля Володимир Путін відвідає країну. 13 жовтня в Бішкеку планується саміт Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це повідомляє російський ТАСС та киргизьке ЗМІ 24.kg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Путін та Жапаров обговорять "актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного і перспективи розвитку взаємовигідного співробітництва". А також візьмуть участь у події, пов'язаній з ОДКБ.

Захід присвячений 20-річному ювілею відкриття авіаційної бази Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у киргизькому місті Канті.

13 жовтня у столиці Киргизстану має відбутися черговий саміт Співдружності незалежних держав (СНД).

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За словами голови виконавчого секретаря СНД Сергія Лебедєва, очільники делегацій ухвалили рішення щодо головування у співдружності у 2023 році, яке здійснюватиметься Киргизькою Республікою, а співголовою стала Росія.

"На пропозицію Киргизької Республіки прийнято рішення провести наступне засідання Ради глав держав 13 жовтня 2023 року у Бішкеку", - сказав він

Секретар зазначив, що рішенням ради голів держав було продовжено повноваження чинного голови виконкому СНД на черговий трирічний період.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що учасники засідання Ради глав держав СНД обговорили перейменування посади виконавчого секретаря співдружності на посаду генерального секретаря.

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Топ коментарі
+4
Эти ещё в 90тых живут...какие то снд..., глядишь щас и Леня Голубков с рекламой МММ выскочит
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04.10.2023 11:28
+3
Краще б кабздона відвідав вилупок кінчений.
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04.10.2023 11:16
+3
Пашинян буде?
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04.10.2023 11:21
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Дєлать неКуй, тільки перейменовувати залишилось дохлого в здохлого
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04.10.2023 11:16 Відповісти
Краще б кабздона відвідав вилупок кінчений.
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04.10.2023 11:16 Відповісти
Ну, плятт, у вас і співдружність останнім часом - просто піззєц!

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04.10.2023 11:17 Відповісти
Пашинян буде?
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04.10.2023 11:21 Відповісти
Коли вже це падло відвідає пекло.Кобзон давно запрошує
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04.10.2023 11:24 Відповісти
Може десь по дорозі і наібнеться. З 2014 року, пляшка Закарпатського коньяку чекає.
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04.10.2023 11:24 Відповісти
Эти ещё в 90тых живут...какие то снд..., глядишь щас и Леня Голубков с рекламой МММ выскочит
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04.10.2023 11:28 Відповісти
Позор Киргизам.Выбили себе свободу и встали перед руснёй на колени.
Помню раз когда пара таких тушканов ругали моих Казахов за выступления в январе 21,хотя сами на протяжении нескольких лет меняли президентов как перчатки...так эти котакбасы мне заявили что только им так можно потому что они аксуйек(белая кость)
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04.10.2023 11:29 Відповісти
Геостратег уровня "бох". Едет в одну из беднейших стран Азии). 130 место в Мире. Ахах... Ой ну и )(уйло)))
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04.10.2023 11:34 Відповісти
Всіх істот на "сходку" в Жопа-рову!
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04.10.2023 11:39 Відповісти
В какие то деграданты ..больные как первоклашки всех по фамилии имени обзовете переделаете и оскорбляет..вы низера не лучше русских.просто у них сила и бомбы..а так одинаково безбожники ценники..сало самогон.мат.поэтому и проблемы ваши.самые неверующие в процентном соотношении безбожники атеисты это русские и украинцы..даже по комментам видно как радовались даже до войны смерти или авиакатастрофе..и своих чинов тоже жрете и склоняете фамилии и имена и черты лица..поэтому и докатились до такой войны..да агрессор виноват в первую очередь..но ничего не бывает просто так все люди сами находят и заслуживают
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04.10.2023 11:53 Відповісти
Слушай не будь наивным какая свобода?и в чем позор?во первых независимости эти на бумаге только..и у казахов и у кыргызов базы РФ..и не одна .все под контролем ФСб и чиновники и лидеры..Если ваша страна под 50млн не смогла без последствий получит Свободу что нам остаётся .если рядом вся Европа свами граничит и то не могут помочь ..кто кыргызам поможет?авганцы?и лицемерно американцы без конца требуют выберите с кем вы..за счёт других привыкли свои интересы решать..пусть украинцы воюют умирают а кыргызы с казахами пошлют ОДКБ и других гордо и самоубьются ..в лучшем случае потеряют часть территорий и через пару лет обратно пророссийского приведут к власти фсбшники..еслиукраинцы столько были привязаны и к рублю и к банковской системе РФ и ТД .то наши вообще во всем начиная бензина и всем .Если поляки в первую очередь думают об интересе своих фермеров..то и руководители кыргызов и казахов брали ответственность за безопасность и целостность своих народов..это не значит что они поддерживают войну и агрессию..и там нет таких детских понятий ой позор..ой прогнулся и ТД ..поэтому и выжили за тысячелетия когда намного раз больше народы исчезли.и не имеют своих государств в несколько раз многочисленные народы.
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04.10.2023 11:47 Відповісти
ты киргиз чи шо? почему под флагом Казахстана за них жопу рвешь? нам в принципе пох, дело ваше. Но }{уйло все равно зашкварный чорт, а без выстраивания отношений с цивилизацией у вас будущего нет - только паРашка одна
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04.10.2023 12:54 Відповісти
Слышь причем здесь флаг?мы братья кыргызы и казахи..вы чё свою старую привычку обзывать своих президентов проецируете на других президентов?и Аллах знает у кого есть будущее а у кого нету..вы же верите только тому что можно пощупать потрогать и увидеть да?Создатель наказывает те общества где самое большое количество безбожников ..даже здесь ,90%пишут что Вера я Бога это Сказки и ТД .ничем вы неотличаетесь от русских ..заруби себе на носу..кыргызы намного мудрее вас..а высокомерие свое засунь поглубже..все кто высокомерны будут унижены
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04.10.2023 20:16 Відповісти
"вы чё свою старую привычку обзывать своих президентов проецируете на других президентов"

я ничего не проецирую, я говорю как есть и называю конченого фашиста, массового убийцу и просто гнилого муделя ***** - ******. Будешь и за него жопу рвать что ли? Ну так подожди немного - северный Казахстан в планах рашистов тоже "исконно русская земля" - ******** не применет отплатить вам за толерантность при случае. вот тогда и посмотрим какие вы мудрые будете. Хотя казахи вот про русню похоже все давно поняли, они в этом плане молодцы.
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04.10.2023 22:35 Відповісти
Да мне насрать как и что будешь про ***** писать ..не Нада Жопаров и другое писать .и на нацизм свой показывать всем кто не так как вы захотели поступил.у все первоочередные интересы своего народа есть и у поляков и у кыргызов у всех..за языком следите..если привыкли своих лидеров с дерьмом мешать и друг с другом собпчиться на любую тему это ваши проблемы. Других оставьте в покое
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05.10.2023 21:23 Відповісти
Где я это писал? У нас в стране коллективной ответственности нет, смотри внимательно кому отвечаешь
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06.10.2023 00:57 Відповісти
У 1988-1089 р.р., проходив строкову службу у ВВ МВД СРСР ССО (в/ч 7412). Скажу відверто, ненависть до кацапів, ще тоді була. Чого ***** туди преться мені незрозуміло.
***** - воно *******, далі Ташманоку не поїде, аеропорт (тоді Фрунзе) Манас, базувались бойові та цивільні літаки. Там навчали пілотів Лівії та БСК.
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04.10.2023 12:03 Відповісти
Кыргызы, есть возможность хорошо заработать на поимке международного преступника...
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04.10.2023 12:12 Відповісти
Точно. Киргизский капкан.
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04.10.2023 12:31 Відповісти
Двійник путлера. Справжній вже нікуди не їздить. Ніколи. В нього постійни репетиції зустрічі з колишнім почесним громадянином Дніпра.
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04.10.2023 12:40 Відповісти
 
 