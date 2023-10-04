Росіяни хочуть "відбілити" репутацію омбудсменки Львової-Бєлової, яка допомагає викрадати українських дітей, - Центр нацспротиву

Російські пропагандисти планують низку медійних заходів для іноземних журналістів задля відбілювання репутації уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Ключова мета – відбілити імідж уповноваженої Путіним з прав дітей Марії Львової-Бєлової", - йдеться у повідомленні.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Львової-Бєлової та Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Зазначається, що росіяни планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформаційної кампанії, яка спрямована на країни Європи. Вони планують виготовлення низки пропагандистських матеріалів.

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"Центр національного спротиву закликає іноземних журналістів не стати жертвами російської пропагандистської машини та завжди перевіряти інформацію, яку ретранслюють російські посадовці та так звані журналісти", - наголошують у ЦНС.

У Спротиві додають, що викрадення українських дітей є однією з ознак геноциду щодо українського народу. Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає насильницьку передачу дітей від однієї етнічної групи до іншої, як ознаку геноциду.

"Ці діти надалі потрапляють до російських дитбудинків та російських сімей, де їм промивають мізки, таким чином асимілюючи", - констатували у ЦНС.

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