УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11696 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 937 39
Зеленський (22416)

Заслухав звіти розвідок та провів тривалу нараду з Будановим, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав звіти розвідок та поточні результати діяльності української контррозвідки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується.

Заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності нашої контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Також президент розповів, що провів тривалу нараду з Кирилом Будановим.

"Є про що розказати, але згодом", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував нараду з урядовцями за результатами поїздки на Харківщину

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Конченный ****... юк, впрочем не так, конченные ****....юки, своим голосованием приведшие в первое кресло Украиныво время ВОЙНЫ вот это заваривавшееся сыкливой лживое тупое жадное и злопамятное ничтожество, вы осознаёте последствия вашего выбора? Вы, тупое стадо, поменяли ПОРОХ пускай и со вкусом чёрного горького шоколада на ссученый пропарашный жидовский (очень уважаю евреев и ненавижу жидов) ваЗЕлин имеющий вкус ГОВНА. Именно ВЫ, ******** отставшие в своём умственном развитии от нормальных людей.
показати весь коментар
04.10.2023 15:38
+18
Сккк. Ну за що нам це все...
показати весь коментар
04.10.2023 15:29
+18
Біба і Боба провели нараду хто з них більший нарцис.
показати весь коментар
04.10.2023 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Телеміст з Кирилом з Криму.
показати весь коментар
04.10.2023 15:26 Відповісти
це як ? курили довго ?
показати весь коментар
04.10.2023 15:36 Відповісти
Не потрібно зводити наклеп....наш ліДор і воШдь не курить....він нюхає.
показати весь коментар
04.10.2023 15:42 Відповісти
Я покакал.
показати весь коментар
04.10.2023 15:29 Відповісти
Сккк. Ну за що нам це все...
показати весь коментар
04.10.2023 15:29 Відповісти
Щоденний селектор
------------------------------------------
Офигеть!
Так его прослушать - раз плюнуть!
показати весь коментар
04.10.2023 15:29 Відповісти
Біба і Боба провели нараду хто з них більший нарцис.
показати весь коментар
04.10.2023 15:36 Відповісти
Помірялися пісюнами, зіграли на роялі. Не погано провели час.
показати весь коментар
04.10.2023 15:37 Відповісти
А по скайпу з Наумовим та Патрушевим?
показати весь коментар
04.10.2023 15:37 Відповісти
Конченный ****... юк, впрочем не так, конченные ****....юки, своим голосованием приведшие в первое кресло Украиныво время ВОЙНЫ вот это заваривавшееся сыкливой лживое тупое жадное и злопамятное ничтожество, вы осознаёте последствия вашего выбора? Вы, тупое стадо, поменяли ПОРОХ пускай и со вкусом чёрного горького шоколада на ссученый пропарашный жидовский (очень уважаю евреев и ненавижу жидов) ваЗЕлин имеющий вкус ГОВНА. Именно ВЫ, ******** отставшие в своём умственном развитии от нормальных людей.
показати весь коментар
04.10.2023 15:38 Відповісти
Краще і не скажеш! Саме сумне у тому, що це бидло не сприймає себе винним. Немає чим
показати весь коментар
04.10.2023 16:06 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2023 17:28 Відповісти
Згоден на 10000000% з Вашими словами. Я теж так вважаю, що ця війна була потрібна 73% бидломасі і вони її отримали.
показати весь коментар
04.10.2023 17:32 Відповісти
все плохие слова ты всегда пишешь только сам о себе. потому, что ты очень болен на голову. это не лечится.
показати весь коментар
05.10.2023 03:00 Відповісти
А тебе, *******, ПРАВДА не по вкусу? Ты лакомишся ЗЕленым дерьмом и ЗЕленой уриной "Божья роса"? Смачного.
показати весь коментар
05.10.2023 05:37 Відповісти
Ты очень болен. Тебя очень жаль. Я не ЗЕблан. ЗЕбланы - это те. кто плюётся дерьмом на Зе тут на сайте . Значит ЗЕблан это лично ты.. И ты ЗЕблан на этом сайте лакомишся ЗЕленым дерьмом и ЗЕленой уриной. Поэтому прочти сам себе лично и только о себе "А тебе, *******, ПРАВДА не по вкусу? Ты лакомишся ЗЕленым дерьмом и ЗЕленой уриной "Божья роса"? Смачного. ""
показати весь коментар
05.10.2023 07:13 Відповісти
За более чем 40 лет не дошло, ппоэтому длительность бесед не имее згачения
показати весь коментар
04.10.2023 15:41 Відповісти
Скромніше треба бути!
показати весь коментар
04.10.2023 15:42 Відповісти
ГДЕ вы у этой ошибки Природы сможете увидеть скромность?
показати весь коментар
04.10.2023 15:45 Відповісти
........ назнімали відосиків.
показати весь коментар
04.10.2023 15:43 Відповісти
Да, наснимали, за счёт ЖИЗНЕЙ солдат ВСУ.
показати весь коментар
04.10.2023 15:46 Відповісти
Млять, я конечно последний романтик города Киева, но я просто мечтаю, что бы СУД заслушал вот это ЗЕлёное дерьмо которое тупые и дебильные ******** посадили мне и моим сыновьям на мою шею. ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.
показати весь коментар
04.10.2023 15:44 Відповісти
Шмаркля своїм перзиденським літачком з PS5 хвастався?
показати весь коментар
04.10.2023 15:59 Відповісти
..не дай Боже у реальному житті мати такого керівника, як закомплексований Зєлєнський
показати весь коментар
04.10.2023 16:00 Відповісти
журив буданова бо той знімає відосіки в такій кількості як найвеличніший?
показати весь коментар
04.10.2023 16:08 Відповісти
За то, что Буданов, как шпрехшталмейстер, не говорит - под личным контролем президента Зеленского дрон попал в .......
показати весь коментар
05.10.2023 06:54 Відповісти
Єрмак всі плани ГУР законспектував.. ??
показати весь коментар
04.10.2023 16:27 Відповісти
Головне,щоб покакав
показати весь коментар
04.10.2023 16:30 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2023 16:32 Відповісти
Сподіваюсь, що вони визначилися, хто з них король, а хто королева)))
показати весь коментар
04.10.2023 16:50 Відповісти
А Левченко , жінка гогілашвіли була присутня, як і раніше на всіх таємних засіданнях?
показати весь коментар
04.10.2023 17:04 Відповісти
Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується. Це є все, на що "на3,14стякав" "ззедент-поцріот" ((реалізація затримується, і чим довше затримується . тим краще для "зезрадників"
показати весь коментар
04.10.2023 17:20 Відповісти
Йому неможна надавати розвідувальну інформацію!! Він зіллє її!
показати весь коментар
04.10.2023 17:24 Відповісти
Вислухавши доповіді розвідок потрібно негайно телефонувати лукашенко і все здати, практика вже мається.
показати весь коментар
04.10.2023 18:51 Відповісти
Це він брехав що лукашенко.Більш реально напряму кацапам. Мабуть зараз нарада теж транслювалась кацапам.
показати весь коментар
04.10.2023 19:39 Відповісти
О, дохрєна зробив. І яка ж користь від цього для самого тупорилого, вже не кажучи про інших?
показати весь коментар
04.10.2023 21:57 Відповісти
Всё правильно.
показати весь коментар
05.10.2023 06:25 Відповісти
 
 