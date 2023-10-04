МВС поновило онлайн-оплату штрафів за адміністративні порушення ПДР, зафіксовані камерами

На офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху зафіксованих комплексами автоматичної фіксації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції підполковник Олексій Білошицький повідомляє у фейсбуці.

"Друзі, на офіційних ресурсах МВС України поновлено можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху зафіксованих комплексами автоматичної фіксації", - зазначив Білошицький.

Про факт фіксації порушення можна дізнатись на офіційному сайті МВС України - bdr.mvs.gov.ua; офіційному мобільному застосуноку МВС України — "Штрафи ПДР"; чатботі "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot.

За допомогою офіційних сервісів можна виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн.

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"Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, тому що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Застосунок же дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу. Застосунок завжди з вами у телефоні, тому навіть якщо ви рідко буваєте вдома, завжди дізнаєтесь першим про винесення постанов", - зауважив Білошицький.

Також застосунки мають актуальну інформацію про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Білошицький нагадав, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, надається знижка 50% при сплаті штрафу.

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