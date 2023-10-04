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Новини Допомога Україні
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опитування (1853) США (20990)

Більшість американців підтримує надання допомоги Україні, - опитування

сша,україна

Згідно з дослідженням, проведеним Чиказькою Радою з глобальних справ у середині вересня, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні ослабла. У той же час більшість американців як і раніше підтримують відправку зброї українцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пише The Washington Post, опитування Чиказької ради показало, що 63 відсотки дорослого населення США підтримують надання додаткової зброї та військових поставок українському уряду. Це можна порівняти з 65 відсотками в листопаді минулого року, але менше, ніж 72 відсотки в липні 2022 року.

Водночас серед республіканців підтримка зараз становить 50 відсотків, що на 18 процентних пунктів менше, ніж у липні 2022 року. Підтримка демократів становить 77 відсотків, майже не змінившись з 79 відсотків влітку 2022 року.

Опитування Чиказької ради виявило неоднозначну підтримку ідеї допомоги Україні на невизначений термін. Так, 49 відсотків погодилися, що "Сполученим Штатам слід переконати Україну укласти мир якомога швидше, щоб уникнути наслідків для американських домогосподарств, навіть якщо це означає, що Україна втратить частину території". Аналогічна частина (47 відсотків) заявила, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, навіть якщо в результаті американцям доведеться платити більш високі ціни на бензин і продукти харчування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 86% європейців підтримують надання допомоги Україні, 71% - запровадження санкцій проти РФ, - опитування ЄС. ІНФОГРАФІКА

Більшість американців (55 відсотків) вважають, що ні Росія, ні Україна не мають переваги у війні, порівняно з 46 відсотками в листопаді минулого року. Тоді 26 відсотків заявили, що перевага є в України, і такий же відсоток заявив, що перевага у Росії. З тих пір сприйняття становища України погіршилося: 29 відсотків заявили, що у Росії є перевага, а 14 відсотків віддали перевагу у військовому відношенні українцям.

Мало хто очікує швидкого припинення конфлікту: 34 відсотки кажуть, що бойові дії триватимуть "більше року", ще 34 відсотки кажуть, що вони триватимуть ще два-чотири роки, а 15 відсотків кажуть, що вони триватимуть п'ять років і більше.

Зеленський продовжує користуватися популярністю в США: 67 відсотків оцінюють його позитивно, порівняно з 81 відсотком у березні 2022 року. Його рейтинг серед республіканців за цей період впав на 26 пунктів, але 55 відсотків продовжують мати про нього позитивне враження.

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Топ коментарі
+2
Чи буде Байден президентом вдруге...
А як не буде, то що стане з нами
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04.10.2023 17:08
+2
Главное, чтобы их 73% на выборы не пошли. Или не докатились туда.
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04.10.2023 18:04
+1
Де діаспора сильна, там і підтримують.
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04.10.2023 17:06
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у середині вересня, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні ослабла .
Хочуть перемог?
за пару місяців до зими,поставили завдання показати результати контрнаступу? Більшість американців (55 відсотків) вважають, що ні Росія, ні Україна не мають переваги у війні,
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04.10.2023 17:02 Відповісти
Де діаспора сильна, там і підтримують.
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04.10.2023 17:06 Відповісти
Чи буде Байден президентом вдруге...
А як не буде, то що стане з нами
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04.10.2023 17:08 Відповісти
Не буде - він старий.
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04.10.2023 17:29 Відповісти
питання яке дуже і дуже всіх небайдужих до долі України турбує.
як би Байдену було 60-70 - такого питання не було б взагалі
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04.10.2023 17:54 Відповісти
Абсолютна більшість американців ніколи не чула слово "Україна".
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04.10.2023 17:25 Відповісти
Як ці здобутки прокоментує профільний міністр лизун Банкової кулеба?
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04.10.2023 17:25 Відповісти
А інша більшість проголосує за трампа. І війна закінчиться. І усьо - усі задоволені, усі сиіються, усі в призидіумі сидять. Це якщо трампа не посадять. А якщо чесно, ну, старий вже байден, а замінити ніким...
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04.10.2023 17:32 Відповісти
Главное, чтобы их 73% на выборы не пошли. Или не докатились туда.
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04.10.2023 18:04 Відповісти
Бедный диван
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04.10.2023 21:51 Відповісти
даже если Трамп выиграет поддержка Украины не прекратится
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04.10.2023 18:15 Відповісти
Спасибо тебе,рад что у тебя денег на всю Украину хватит.
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04.10.2023 18:29 Відповісти
а то
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04.10.2023 18:50 Відповісти
на это должны ориентироваться кандидаты в президенты
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04.10.2023 18:14 Відповісти
У травні рівень підтримки був 46 %, у червні 65 %,

Якщо в середині вересня 63 %, значить військова підтримка України залишається на високому рівні.
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04.10.2023 22:46 Відповісти
 
 