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Новини Війна
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Зеленський (22416) контрнаступ (432)

Зима - ще один виклик, маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що складність у контрнаступі ЗСУ полягає в недостатній кількості боєприпасів та систем ППО, а також у мінуванні територій.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky TG24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що наразі засоби протиповітряної оборони відіграють важливу роль не лише у наступі, а й у захисті мирних українців від атак росіян.

"Зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою", - додав глава держави.

Також читайте: Росія посилить ядерні погрози. Це прояв не сили, а слабкості, - Зеленський

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Топ коментарі
+11
Щеневтік, коли ти вже напишеш заяву на звільнення?
Може досить вже "вироків"?
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04.10.2023 17:43
+9
"МИ робимо".... зэля окуня увімкнув ))
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04.10.2023 17:32
+6
Якщо ми переживемо цю зиму, ми точно переможемо у цій війні - Зеленський

- СЕРЕДА, 16 ЛИСТОПАДА 2022
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04.10.2023 17:41
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Минулу зиму пройшли, то ця як два пальця...........
Деза, це тоже гарна війна.
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04.10.2023 17:24 Відповісти
"МИ робимо".... зэля окуня увімкнув ))
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04.10.2023 17:32 Відповісти
Мінування ускладнює наступ ? не може бути.....
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04.10.2023 17:37 Відповісти
Якщо ми переживемо цю зиму, ми точно переможемо у цій війні - Зеленський

- СЕРЕДА, 16 ЛИСТОПАДА 2022
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04.10.2023 17:41 Відповісти
Да победа была ещё раньше,когда Зе спас Киев от кацов.Сам отстреливался.
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04.10.2023 18:23 Відповісти
Не сам, а з люсею і єрмаком.
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04.10.2023 18:36 Відповісти
Щеневтік, коли ти вже напишеш заяву на звільнення?
Може досить вже "вироків"?
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04.10.2023 17:43 Відповісти
Якщо ЗСУ менше інформуватиме ОПу про свої плани то ініціативи не втратимо.
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04.10.2023 18:04 Відповісти
Зима - ще один виклик, маємо пройти її


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04.10.2023 18:08 Відповісти
Друг Боневтіка Пеніс Душилін вже дав підказку як пройти опалювальний сезон.
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04.10.2023 18:10 Відповісти
Та як два пальці того. В рєзніковcьких турецьких "зимових" куртках ніяки морози не страшні. Да Вова? Натягни ту куртку на Рєзнікова і нехай переночує в морозильній камері, а зранку ми паржом разом.
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04.10.2023 18:17 Відповісти
Стратег, яку академію закінчував ?
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04.10.2023 18:21 Відповісти
А можно результаты той инициативы на поле боя нам на карте показать?
Контрнаступатель.
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04.10.2023 18:22 Відповісти
Начинается золотое дно для зеленой власти. Это там не какие-то зедеревья и зеасфальт с земостами. Это профессиональный и тихий грабеж на тарифах.
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04.10.2023 18:26 Відповісти
Хтось ще слухає цю нікчему?
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04.10.2023 18:53 Відповісти
Ну сейчас уже лучше готовы, чем прошлой зимой, и население, и армия
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04.10.2023 18:56 Відповісти
то може, підори, власним прикладом з Ермаком і шоблою покажете, як не втрачати ініцітиви взимку на полі бою? Це ж ви проїбали ті території, на звільнення яких, зраз відправляєте на убой простих людей? Причому не заради людей чи територій, а задля власних рейтингів і другого терміну?
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04.10.2023 19:14 Відповісти
Та ти то зиму переживеш ...
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04.10.2023 19:32 Відповісти
А нам ще зиму пережити,
На вибори скоріш піти
Коли з ОП втечуть бандити,
І до "кварталу" підеш ти.
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04.10.2023 19:52 Відповісти
У нас, дякуючи вибору в 2019, майже кожен день виклик.
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04.10.2023 20:54 Відповісти
 
 