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Іран (1973) зброя (7278) США (20990)

США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN

зброя

За даними CNN, США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"США передадуть Україні тисячі конфіскованої іранської зброї та набоїв. Це може допомогти частково усунути гостру нестачу, з якою стикаються українські Збройні сили, очікуючи додаткових грошей і техніки від США та їхніх союзників, заявили американські чиновники", - ідеться в повідомленні.

За інформацією видання, центральне командування США планує оголосити про допомогу вже цього тижня.

Водночас видання зазначає, що наразі "незрозуміло, які юридичні підстави використовуватимуть США для полегшення передання зброї, оскільки ООН вимагає, щоб конфісковану зброю було знищено або складовано. Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити українцям зброю, що зберігається на об'єктах Центрального командування збройних сил США по всьому Близькому Сходу".

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У січні 2023 року Центральне командування США у співпраці з французькими збройними силами провело операцію з вилучення понад 3 тис. автоматів, 578 тис. набоїв і 23 протитанкових керованих ракет, що прямували до Ємену з Ірану.

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Топ коментарі
+18
Знову оте ООНо втручається не туди куди треба. Та зброя і тут утилізується ще й на утилізації зекономите!
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04.10.2023 19:20
+9
Та да. ООН превратилась в организацию импотентов. Но старина Джон расшевелит эту вечноспящую организацию. По большому счету ООН уже отжила свое в сегодняшнем виде и требуется ее серьезная реорганизация вплоть до изменения названия.
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04.10.2023 19:25
+7
Нам це "дрантя" необхідно не менше ніж атакамси. На фронті навіть мінометів не вистачає! А це - база як для оборони, так і для атаки!
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04.10.2023 19:51
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Знову оте ООНо втручається не туди куди треба. Та зброя і тут утилізується ще й на утилізації зекономите!
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04.10.2023 19:20 Відповісти
Та да. ООН превратилась в организацию импотентов. Но старина Джон расшевелит эту вечноспящую организацию. По большому счету ООН уже отжила свое в сегодняшнем виде и требуется ее серьезная реорганизация вплоть до изменения названия.
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04.10.2023 19:25 Відповісти
І не тільки вони - МАГАТЕ, МЧХ - теж саме. Звикли на внески жити, нічого не не роблячі. Пара заяв, занепокоєнь, стурбованість - і все, бідосі втомились.
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04.10.2023 20:37 Відповісти
ООН собственно и рождена как организация импотентов. Военные действия и конфликты это не для них.
1. Вот смотрите. Лига Наций была организована после Первой Мировой Войны в которой развалились куча империй. Но имперские амбиции остались. Каким образом можно было привлечь серьезные страны в организацию, если не обещать им особое положение? Вот поэтому есть страны которые чуть равнее чем остальные - постоянные члены совета безопасности.
2. ООН кулаками пыталась махать - во время Корейской войны. И шо?! Войска ООН фактически были разбиты.
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04.10.2023 21:15 Відповісти
ООН, зграя бовдурів.
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04.10.2023 19:21 Відповісти
Автомати передадуть
Але в Україні цих автоматів і без заходу було багато
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04.10.2023 19:23 Відповісти
Ви завжди можете відмовитися від доставки 😁
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04.10.2023 21:39 Відповісти
Як аперитив? )))
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04.10.2023 19:23 Відповісти
Дякуємо за допомогу Західних Партнерів!!
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04.10.2023 19:26 Відповісти
Шахедами по шахедам..??
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04.10.2023 19:31 Відповісти
Читай уважно -

У січні 2023 року Центральне командування США у співпраці з французькими збройними силами провело операцію з вилучення понад 3 тис. автоматів, 578 тис. набоїв і 23 протитанкових керованих ракет, що прямували до Ємену з Ірану.

ЦЕ МІЗЕР. НІЩО. МОЖЛИВО ЦЕНЗОР ЩОСЬ НЕДОПИСАВ.
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04.10.2023 19:34 Відповісти
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-pidtverdili-peredachu-********-ponad-1696437441.html
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04.10.2023 19:48 Відповісти
Всяке дрантя лиш би не атакамс. А далі будуть казати що дали все необхідне для перемоги
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04.10.2023 19:37 Відповісти
Нам це "дрантя" необхідно не менше ніж атакамси. На фронті навіть мінометів не вистачає! А це - база як для оборони, так і для атаки!
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04.10.2023 19:51 Відповісти
Чогоіще не вистачає? Сказали ж - є все для наступу, уважно слухайте начальника обʼєднаних штабів.
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04.10.2023 21:00 Відповісти
Що "все"? Танків з 300 обіцяних поставили трохи більше 100, снарядів з 2 млн обіцяних для контрнаступу - тільки мільон поставили. І тд.
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04.10.2023 21:03 Відповісти
покажіть не надане, а зроблене Україною "не драння" наприкінці 2го року війни - і я погоджуся з вами.
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04.10.2023 19:53 Відповісти
передати для захісту від іранських ракет
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04.10.2023 19:45 Відповісти
була така новина з ранку на CNN - розумно!
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04.10.2023 19:50 Відповісти
ЯКЩО БУТИ ТОЧНИМ, ТО ПЕРЕДАЛИ 1,1 МЛН. ПАТРОНІВ КАЛІБРА 7,62.
Про це повідомляє американське центральне командування. Ось посилання на цю новину на сайті американського центрального командування.
Звідки в українських ЗМІ взялись повідомлення про автомати і ракети не дуже зрозуміло.

Seized and Forfeited Lethal Aid Materiels

USCENTCOM

Oct. 3, 2023
Release Number 20231003-01
FOR IMMEDIATE RELEASE

TAMPA, Fla. - On Oct. 2, 2023, the U.S. government transferred approximately 1.1 million 7.62mm rounds to the Ukrainian armed forces. The government obtained ownership of these munitions on July 20, 2023, through the Department of Justice's civil forfeiture claims against Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). These munitions were originally seized by U.S. Central Command naval forces from the transiting stateless dhow MARWAN 1, Dec. 9, 2022. The munitions were being transferred from the IRGC to the Houthis in Yemen in violation of the United Nations Security Council Resolution 2216.

https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3547919/ Seized and Forfeited Lethal Aid Materiels > U.S. Central Command > Press Release View (centcom.mil)
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04.10.2023 20:14 Відповісти
десь так...
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04.10.2023 20:18 Відповісти
А асфальт шо не передадут,снова битум в Белгороде покупать?
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04.10.2023 19:57 Відповісти
***,,.ть, так це ж антикваріат, це з часів Олександра Македонського, наступного разу будуть бойові ослони і колесниці ! Ху......й тобі В . О а не АТАКАМС ,оплески закінчились!!!
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04.10.2023 20:09 Відповісти
а як не треба то не і беріть - віддавайте взад...))
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04.10.2023 20:16 Відповісти
*** - це також зброя.
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04.10.2023 20:19 Відповісти
це саме те що і є тей самий зелений хамський нахрап.
щє трохі і зелені звинуватять захід в тому,
що він клав асфталь на напрямках головних ударів кацапні,
не готувався до війни після 147 попереджень,
і взагалі що це саме він-захід напав на Україну!
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04.10.2023 20:29 Відповісти
розказуй вже як зелена шмаркля взяла під контроль путіна і його руками напала на Україну, щоб єрмак міг нас зрадити
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04.10.2023 20:35 Відповісти
а сенс?
до вас не дійде ніколи, де була помилка і хто помилився... )))
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04.10.2023 20:49 Відповісти
класс если б шахедов штук 500 передали
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04.10.2023 20:18 Відповісти
Уже Атакамси з дня на день передали
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04.10.2023 20:25 Відповісти
віддайте цю зброю ООН - хай вони її у своєму офісі зберігають.
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04.10.2023 20:29 Відповісти
"ООН вимагає, щоб конфісковану зброю було знищено"
Так її буде знищено... Але є один нюанс 😉
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04.10.2023 21:05 Відповісти
з якого перенюха зелення набичилося на весь світ? - клопи зеленi недокрали?
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04.10.2023 22:37 Відповісти
Який ATACMS? Нате вам 3 тис. іржавих автоматів і 23 ракети до ПТУРС на один день війни. Тьфу,***.
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04.10.2023 23:41 Відповісти
 
 