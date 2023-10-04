США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN
За даними CNN, США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"США передадуть Україні тисячі конфіскованої іранської зброї та набоїв. Це може допомогти частково усунути гостру нестачу, з якою стикаються українські Збройні сили, очікуючи додаткових грошей і техніки від США та їхніх союзників, заявили американські чиновники", - ідеться в повідомленні.
За інформацією видання, центральне командування США планує оголосити про допомогу вже цього тижня.
Водночас видання зазначає, що наразі "незрозуміло, які юридичні підстави використовуватимуть США для полегшення передання зброї, оскільки ООН вимагає, щоб конфісковану зброю було знищено або складовано. Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити українцям зброю, що зберігається на об'єктах Центрального командування збройних сил США по всьому Близькому Сходу".
У січні 2023 року Центральне командування США у співпраці з французькими збройними силами провело операцію з вилучення понад 3 тис. автоматів, 578 тис. набоїв і 23 протитанкових керованих ракет, що прямували до Ємену з Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
1. Вот смотрите. Лига Наций была организована после Первой Мировой Войны в которой развалились куча империй. Но имперские амбиции остались. Каким образом можно было привлечь серьезные страны в организацию, если не обещать им особое положение? Вот поэтому есть страны которые чуть равнее чем остальные - постоянные члены совета безопасности.
2. ООН кулаками пыталась махать - во время Корейской войны. И шо?! Войска ООН фактически были разбиты.
Але в Україні цих автоматів і без заходу було багато
У січні 2023 року Центральне командування США у співпраці з французькими збройними силами провело операцію з вилучення понад 3 тис. автоматів, 578 тис. набоїв і 23 протитанкових керованих ракет, що прямували до Ємену з Ірану.
ЦЕ МІЗЕР. НІЩО. МОЖЛИВО ЦЕНЗОР ЩОСЬ НЕДОПИСАВ.
Про це повідомляє американське центральне командування. Ось посилання на цю новину на сайті американського центрального командування.
Звідки в українських ЗМІ взялись повідомлення про автомати і ракети не дуже зрозуміло.
Seized and Forfeited Lethal Aid Materiels
USCENTCOM
Oct. 3, 2023
Release Number 20231003-01
FOR IMMEDIATE RELEASE
TAMPA, Fla. - On Oct. 2, 2023, the U.S. government transferred approximately 1.1 million 7.62mm rounds to the Ukrainian armed forces. The government obtained ownership of these munitions on July 20, 2023, through the Department of Justice's civil forfeiture claims against Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). These munitions were originally seized by U.S. Central Command naval forces from the transiting stateless dhow MARWAN 1, Dec. 9, 2022. The munitions were being transferred from the IRGC to the Houthis in Yemen in violation of the United Nations Security Council Resolution 2216.
https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-Release-View/Article/3547919/ Seized and Forfeited Lethal Aid Materiels > U.S. Central Command > Press Release View (centcom.mil)
щє трохі і зелені звинуватять захід в тому,
що він клав асфталь на напрямках головних ударів кацапні,
не готувався до війни після 147 попереджень,
і взагалі що це саме він-захід напав на Україну!
до вас не дійде ніколи, де була помилка і хто помилився... )))
Так її буде знищено... Але є один нюанс 😉