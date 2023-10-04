Окупанти обстрілюють Херсон, чути потужні вибухи, - голова МВА Мрочко
Російські окупанти обстрілюють Херсон, у місті чути потужні вибухи, мешканців просять залишатися в укриттях
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Зараз армія рф обстрілює Херсон із тимчасово окупованого лівого берега. Чути потужні вибухи, зокрема, у прибережних зонах. Будьте обережні! Залишайтеся в безпечних місцях", - написав Мрочко.
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Получается что по запоребриковой так называемой "конституции" расея обстреливает расею. На расее вроде есть наказание за вооруженную агрессию против расеи. Ну и где дела? Где посадки?
Ну и вообще теперь получается расея обязана объявить войну расее
Ну логика это не про расею