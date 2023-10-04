Окупанти обстрілюють Херсон, чути потужні вибухи, - голова МВА Мрочко

Російські окупанти обстрілюють Херсон, у місті чути потужні вибухи, мешканців просять залишатися в укриттях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зараз армія рф обстрілює Херсон із тимчасово окупованого лівого берега. Чути потужні вибухи, зокрема, у прибережних зонах. Будьте обережні! Залишайтеся в безпечних місцях", - написав Мрочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Херсону пошкоджено високовольтні лінії електропередач, мікрорайон Корабел буде тимчасово знеструмлено