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обстріл (27076) Херсон (3193) Роман Мрочко (35)

Окупанти обстрілюють Херсон, чути потужні вибухи, - голова МВА Мрочко

херсон

Російські окупанти обстрілюють Херсон, у місті чути потужні вибухи, мешканців просять залишатися в укриттях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зараз армія рф обстрілює Херсон із тимчасово окупованого лівого берега. Чути потужні вибухи, зокрема, у прибережних зонах. Будьте обережні! Залишайтеся в безпечних місцях", - написав Мрочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Херсону пошкоджено високовольтні лінії електропередач, мікрорайон Корабел буде тимчасово знеструмлено

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запоребрики же признали Херсон своим
Получается что по запоребриковой так называемой "конституции" расея обстреливает расею. На расее вроде есть наказание за вооруженную агрессию против расеи. Ну и где дела? Где посадки?
Ну и вообще теперь получается расея обязана объявить войну расее
Ну логика это не про расею
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04.10.2023 19:57 Відповісти
ага, лупашат по своїм ...і де там дімон зі своїм апокаліптичним розводняком?
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04.10.2023 20:17 Відповісти
Так и я могу Вашингтон моим признать.
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04.10.2023 20:20 Відповісти
Не розумію - чому держслужбовці все повідомляють в руцькому месенжері ??? Що, крім гамняного телеграма ніде ???
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04.10.2023 20:00 Відповісти
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04.10.2023 20:13 Відповісти
Надо заканчивать с этим гадюшником в Крыму. Для того рашка его и отобрала чтобы использовать как плацдарм.
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04.10.2023 20:33 Відповісти
 
 