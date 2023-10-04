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боєприпаси (2212) Іран (1973) США (20990)

США передали Україні 1,1 млн набоїв, конфіскованих в Ірану

набої

США передали Збройним силам України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм, які раніше було конфісковано під час транспортування з Ірану до Ємену на порушення резолюції Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"2 жовтня 2023 року уряд США передав українським Збройним силам близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм", - ідеться в повідомленні на сайті ЦК ЗС США.

Як повідомляється, право власності на ці боєприпаси США отримали в рамках цивільного позову міністерства юстиції щодо конфіскації зброї проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

"Спочатку ці боєприпаси були конфісковані 9 грудня 2022 року військово-морськими силами Центрального командування США на транзитному судні без громадянства МАРВАН 1. Боєприпаси переправлялися з КВІР хуситам у Ємені, на порушення резолюції 2216 Ради безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси, - CNN

Автор: 
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Топ коментарі
+8
я что-то не припомню, чтобы порошенко обещал патронный завод в 2014 году.
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04.10.2023 20:42
+6
Можна ще ядерну конфіскувати?
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04.10.2023 20:36
+6
Щиро дякуємо, друзі.
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04.10.2023 20:48
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Можна ще ядерну конфіскувати?
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04.10.2023 20:36 Відповісти
Серьезное дело....
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04.10.2023 20:36 Відповісти
гарна новина а то починаючи з пеці всі будували патронні заводі в передвиборних кампаніях...
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04.10.2023 20:37 Відповісти
я что-то не припомню, чтобы порошенко обещал патронный завод в 2014 году.
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04.10.2023 20:42 Відповісти
Нагадай скільки з 2019 набудували бо щось не можу порахувати - один раз стоп"ятсот , а другий п"ятсотсто виходить (( Ах так ..... Стугни ж робили .... для арабів , а потім у 2022 один "барига" почав добровольців учити арабським інтерфейсом користуватися і ракети рятував , які влада діюча кинула кацапам (( У тебе щось із пам"яттю - у всьому досі Порошенко винен , більш за все , як у тебе діарея почнеться , то і це через нього .....
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04.10.2023 21:09 Відповісти
Гоша, давно вас не було. Шо трапилось? Запой? А в Зєлі срака не вилизана. Не пропадайте так надовго.
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04.10.2023 21:25 Відповісти
Ну нормально,але там ще 3 тис.Ак плюс ПТУРИ були...
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04.10.2023 20:37 Відповісти
то вже там де нада....
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04.10.2023 20:38 Відповісти
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04.10.2023 21:06 Відповісти
в соседней новости, по всей видимости - США планують передати Україні конфісковану іранську зброю та ********** Джерело: https://censor.net/ua/n3447488
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04.10.2023 21:12 Відповісти
Та писали шо 0.57 млн. патронов.
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04.10.2023 21:56 Відповісти
та вони ж до патронів додаються, "в нагрузку"
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04.10.2023 23:11 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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04.10.2023 20:48 Відповісти
Насколько помню в Афгане когда там находился ограниченный контингент солдаты заметили что иранские и китайские патроны плохо взаимозаменялись а совковый калаш потреблял все без разбора.
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04.10.2023 21:06 Відповісти
конфискованных в Иране....
А США в Иран заходили?
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05.10.2023 09:41 Відповісти
У Ирана.

"...конфісковано під час транспортування з Ірану до Ємену на порушення резолюції Ради безпеки ООН...".
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05.10.2023 10:18 Відповісти
 
 