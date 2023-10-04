Німеччина планує передати Україні системи ППО для захисту поставок зерна, - Bloomberg
Влада ФРН має намір надати Україні додаткові системи ППО IRIS-T і Gepard з метою захистити вивезення зерна з країни.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.
"Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує агентство з посиланням на джерела.
Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.
Джерела не стали розкривати інформації, які маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.
Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.
За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.
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Гепардам вдалого полювання на Дунайських берегах!
По-друге - Гепарди - це артсистема, тобто ціна її експлуатації не іде в жодне порівняння з протиповітряними ракетами.
а може і на захист України і українців щє є щось?
а то з вашею швидкістю якось не дуже...
а ще треба сіяти, доглядувати і збирати.
а хлопці замісь важелів тракторців - зброю в руках тримають...
Просто про всяк випадок.
сто метрів вперед і 25 назад - це зелений танок за тьотю сару з великою кровью українців.....
на кацапню наплювати з великої гори.
і Україна мусить цей гребаний танок танцювати і саме це і бісить,
мали б щось своє? - не мали б залежності не відкого.
ні - поржати посеред війни захотілося...