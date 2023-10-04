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Німеччина (7091) ППО (2922) зерновий коридор (581)

Німеччина планує передати Україні системи ППО для захисту поставок зерна, - Bloomberg

iris-t

Влада ФРН має намір надати Україні додаткові системи ППО IRIS-T і Gepard з метою захистити вивезення зерна з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

"Вони заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більш ніж десяток систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України в Румунію", - інформує агентство з посиланням на джерела.

Очікується, що ці озброєння прибудуть в Україну до кінця року; потім Київ має отримати ще IRIS-T - у міру їх виробництва Німеччиною.

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Джерела не стали розкривати інформації, які маршрути прикриватимуть ці системи ППО, і які ще можливості Берлін може включити в новий пакет допомоги Україні.

Німецький депутат Маркус Фабер підтвердив, що Україна отримає додаткові установки IRIS-T і Gepard, а також боєприпаси, але подробиць наводити не став.

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За даними Bloomberg, Gepard має дальність дії 4 км, а IRIS-T - до 40 км. Системи ППО можна використовувати для захисту портової інфраструктури, процесу навантаження зерна на судна і під час їх виходу в море.

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Топ коментарі
+7
О - круто!

Гепардам вдалого полювання на Дунайських берегах!
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04.10.2023 21:39
+6
Щиро дякуємо - ці системи вкрай необхідні. Сподіваюся, вони прийдуть разом з суттєвою кількістю БК, бо його теж не вистачає.
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04.10.2023 21:39
+2
збіжжя - то святе!
а може і на захист України і українців щє є щось?
а то з вашею швидкістю якось не дуже...
а ще треба сіяти, доглядувати і збирати.
а хлопці замісь важелів тракторців - зброю в руках тримають...
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04.10.2023 21:45
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О - круто!

Гепардам вдалого полювання на Дунайських берегах!
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04.10.2023 21:39 Відповісти
Хммм, помоему эти ИРИСЫ и Гепарды, дороже того зерна, но всё равно - Данкешён...
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04.10.2023 23:44 Відповісти
По-перше - ПРО - це не лише про зерно.

По-друге - Гепарди - це артсистема, тобто ціна її експлуатації не іде в жодне порівняння з протиповітряними ракетами.
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04.10.2023 23:49 Відповісти
Щиро дякуємо - ці системи вкрай необхідні. Сподіваюся, вони прийдуть разом з суттєвою кількістю БК, бо його теж не вистачає.
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04.10.2023 21:39 Відповісти
збіжжя - то святе!
а може і на захист України і українців щє є щось?
а то з вашею швидкістю якось не дуже...
а ще треба сіяти, доглядувати і збирати.
а хлопці замісь важелів тракторців - зброю в руках тримають...
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04.10.2023 21:45 Відповісти
Ні - ці системи будуть вражати лише ті балалайки, на яких буде написано "Для знищення збіжжя"!
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04.10.2023 22:13 Відповісти
ви мене вразили своєю смітливістю
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04.10.2023 22:27 Відповісти
Ну прекрасно, данке шон
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04.10.2023 21:53 Відповісти
Абрамсы для Украины уже в порту Клайпеды.
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04.10.2023 21:56 Відповісти
до кінця жовтня будуть під Оріховим. Потім треба буде чекати до середини грудня поки багнюка замерзне.
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04.10.2023 22:09 Відповісти
Я розумію, що в Літві є і своя вата з біноклями, але на майбутне ліпше не казати де саме вони знаходяться.

Просто про всяк випадок.
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04.10.2023 22:15 Відповісти
танк - це зброя наступу...
сто метрів вперед і 25 назад - це зелений танок за тьотю сару з великою кровью українців.....
на кацапню наплювати з великої гори.
і Україна мусить цей гребаний танок танцювати і саме це і бісить,
мали б щось своє? - не мали б залежності не відкого.
ні - поржати посеред війни захотілося...
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04.10.2023 22:22 Відповісти
дякуємо німцям. колись почали з касок, а стали одним з основних наших постачальників зброї і боеприпасів.
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04.10.2023 23:11 Відповісти
Пам'ятаю, на початку війни були такі, хто пропонував насрати в ті каски та повернути назад
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05.10.2023 10:11 Відповісти
 
 