Після виборів Словаччина відклала надання військової допомоги Україні, - ЗМІ
Президентка Словаччини Зузана Чапутова призупинила надання нового пакета військової допомоги Україні у зв’язку з результатом парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Виданню Dennik N стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за Кабінет Міністрів, виступає проти такого плану.
У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".
Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".
Нагадаємо, Роберт Фіцо раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.
Будь ласка, зачекайте...
Хто не підтримує Україну той тягне Рашиську агресію у світ!
Але пам"ять маємо добру.
Під час війни вона надала Україні гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 і винищувачі МіГ-29. У квітні 2022 року, коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, Словаччина передала Києву надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.
на чиєму боці будуть словаки 🙁
One of the leaked documents describes a plan for Ukrainian pilots to fly on donated helicopters from Croatia to Ukraine "through Hungarian airspace," Politico wrote on April 14.
зелені погранці які хоч одну зелену потвору випустять з України? спіймають срок - 15 до пожиттевого...
"Саффпадение! Нидумаййу!"
який ********
газпромівське бабло , як і Орбан 😠
Вибори виграв популіст і багатообіцяючий холуй кремля - це погано ,
але не катастрофічно !!
А ми - з героїчними відосиками вови про потужні перспективи.
Це для "воюнів роками" буде холодним душем, але шо поробиш.
Україна свої півтора року, поки увага була лише на ній, бездарно просрала.
бо дехто ще не зрозумів
із кацапів на що ми здатні !!
Также президент Словакии подчеркнула, что страна поддерживает вступление Украины в НАТО.
"Рад встрече с президентом Зузаной Чапутовой. Мы достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет обе страны - и в безопасности, и в международных делах. Словакия действительно помогает приближать мир", - прокомментировал свой визит Зеленский.
Зуб даю - додав жоповтік, але швидко згадав що зубів у нього вже не залишилося. І взагалі де з'являється віслюк апокаліпсису зі своїм самолюбуваням - чекай біди.
Але ж ця Smer-sd набрала лише трохи быльше 20%. Чому мають поважатися саме ці 20%, а не інші 80%?
Я аж присел на кортафаны... У них президент и верховный главнокомандующий это Каталин Новак. Милая тетка. Орбан - премьер министр.
словаківвикреслюємо!
А теперь начинается вытьё: "Ну почему мы вечно в жопе?"