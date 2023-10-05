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Словакия (909) Фицо (126) Чапутова Зузана (42)

После выборов Словакия отложила предоставление военной помощи Украине, - СМИ

словаччина

Президент Словакии Зузана Чапутова приостановила предоставление нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Изданию Dennik N стало известно, что словацкое Министерство обороны рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президентка Зузана Чапутова, политически ответственная за Кабинет Министров, выступает против такого плана.

В комментарии Dennik N спикер Чапутовой Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

Читайте: Лидер партии-победителя на выборах в Словакии Фицо: У нас есть более серьезные проблемы, чем Украина

Напомним, Роберт Фицо ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.
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Топ комментарии
+26
От й Словаччина стала поряд з Угорщиною.
Хто не підтримує Україну той тягне Рашиську агресію у світ!
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04.10.2023 23:59
+23
Словаччина була відданим і непохитним союзником Києва.

Під час війни вона надала Україні гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 і винищувачі МіГ-29. У квітні 2022 року, коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, Словаччина передала Києву надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.
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05.10.2023 00:04
+17
Цікаво шо Словаччина у 2 світову війну виступала на боці Гитлера , та воювала проти СССР а саме на теріторіі України , навіть приймала участь в штурмі Київа . Доречь венгри (мадьяри ) також були фашисти які прислуживали Гітлеру і також займались геноцидом українців. (с)
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05.10.2023 00:17
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От й Словаччина стала поряд з Угорщиною.
Хто не підтримує Україну той тягне Рашиську агресію у світ!
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04.10.2023 23:59 Ответить
Ну что можно ожидать от партии с таким названием
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05.10.2023 00:09 Ответить
А навіщо нам вже сьогодні говорити щось про Словаччину? Мабуть потрібно було доносити наші проблеми перед виборами і це мабуть мав робити Мирослав КАСТРАН, посол, якого призначив Президент?. Жалко, що туди не доїхав Миколка Котлєта.
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05.10.2023 07:41 Ответить
Ух как запахло росийским газом.
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05.10.2023 09:17 Ответить
У вас проблеми з шлунком, якщо "пахне" постійно навколо.
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05.10.2023 12:36 Ответить
Главное шоб проблем з мозгами небыло.
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05.10.2023 18:54 Ответить
Українці не злопам"ятні...
Але пам"ять маємо добру.
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04.10.2023 23:59 Ответить
Словаччина була відданим і непохитним союзником Києва.

Під час війни вона надала Україні гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 і винищувачі МіГ-29. У квітні 2022 року, коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, Словаччина передала Києву надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.
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05.10.2023 00:04 Ответить
ключевое слово - была
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05.10.2023 00:07 Ответить
Ти вважаєш, що хтось зобов'язаний дарувати гроші Лехе Золотое Яйцо & ЗеCo.
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05.10.2023 07:35 Ответить
Я знаю.Проте,не виключено що їхній новий "фуцин" не розверне Словаччину на 180" і отримаємо під боком мадярів№2.
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05.10.2023 00:13 Ответить
Може й таке статися. Але найцікавіше, що як і мадьярорсцаґ, залишатимуться при цьому членами ЄС і NATO як нічого й не було.
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05.10.2023 00:18 Ответить
Словаччина проросійська, антиукраїнські настрої зашкалюють. Польща також не може похвалитись великою любов'ю до України. ПІСька на чолі з Качинським будує політику партії на антиукраїнській риториці. Єдине що відрізняє їх від словаків і мадяр - це ще більша ненависть до кацапів ніж до українців тому що розуміють ступінь загрози імперії зла для Польщі.
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05.10.2023 02:45 Ответить
Кремлівське бабло перемагає поки що , але поживемо побачимо
на чиєму боці будуть словаки 🙁
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05.10.2023 00:03 Ответить
А що, вибори цього не показали?
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05.10.2023 00:44 Ответить
В тому то й проблема, що це вибір сами рядових словаків. І на вибір цей вплинули не лише російська пропаганда чі гроші, а й корупційні скандали в Україні.
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05.10.2023 22:48 Ответить
Закривайте засувку на нафтопроводі що йде до Угорщині та Словаччині.
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05.10.2023 00:04 Ответить
Ти тріль, рота краще свого закрий .
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05.10.2023 00:06 Ответить
Він має рацію. ******** давно пора провчити
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05.10.2023 00:13 Ответить
А тобі що, вже ведмедчук кулемета передав ?
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05.10.2023 00:15 Ответить
Бачу зажралися словаки за нашими спинами , а ми ж можем і пропустіть кацапню до них , хай їхні братушкі там шухер наведуть .
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05.10.2023 00:04 Ответить
Хмельницький вже якось пропустив кацапів через Україну до Польші...
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05.10.2023 00:43 Ответить
Не меліть дурні - ми НЕ можемо пропустили кацапню до них, бо саме ми є для кацапні ціллю номер 1, а не вони.
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05.10.2023 01:12 Ответить
Он які наративи поїхали в стилі "можем павтаріть". Отак ви дякуєте за допомогу яку надала Словаччина при вторгненні після 24? Краще подумайте, що чи хито призвело до такої ситуації з найближчими партнерами які нехочуть більше нам допомагати. Он вже "листи щастя" з Вашингтону шлють, прямим текстом за корупцію ***буть і пауза у підтримці України від США намічується. ЧЕРЕЗ КОРУПЦІЮ. через оці розкрадання фінансової підтримки яку надають нам країни партнери. Ніхто не хоче допомагати тим хто краде, бо це як давати гроші циганам на базарі. От цим і скоритсася русня і "підкреслила" цей грішок нашої влади за допомогою своїх проксі з середени країн-партнерів. А такі як ти не кращі за кацапів. Що сказали гавкати те й гавкаєте, на кого показали на того і гавкаєте... А що саме призвело до цеї ситуації вам по хвосту.
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05.10.2023 10:19 Ответить
кордони однозначно союзницьких країн, через які може заходить військова допомога, зменшились до двох.
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05.10.2023 00:05 Ответить
Це, на щасття не так. І через Польщу і Словаччину і Угорщину і Румінію техніка іде. А у Жешуві взагалі хаб. То, що Словаччина власну зброю не передає, як і Угорщина, транзиту не стосується. А Польща і зараз ремонтує нашу техніку, не дивлячить на старання Бонявтіка.
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05.10.2023 00:10 Ответить
У квітні 2023 Німеччина уклала угоду з Польщею про ремонт західної техніки пошкодженої в Україні. Поляки ремонтують не за свій кошт і мають з того зиск.
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05.10.2023 02:51 Ответить
Питання було, "припинять транзит зброї". "Транзит" припинили?
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05.10.2023 11:05 Ответить
Hungary may be secretly helping with the delivery of weapons to Ukraine by letting allies use its airspace, according to unverified U.S. intelligence documents reviewed by Politico following their leak.

One of the leaked documents describes a plan for Ukrainian pilots to fly on donated helicopters from Croatia to Ukraine "through Hungarian airspace," Politico wrote on April 14.
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05.10.2023 00:22 Ответить
добре, якщо так.
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05.10.2023 00:50 Ответить
якусь Smerdючу партію обрали. Пора перекривати труби одним та другим
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05.10.2023 00:09 Ответить
Перекрий краще ведмедчуку. Все рівно, після відходу пу, відберуть.
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05.10.2023 00:11 Ответить
путін, це ти?
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05.10.2023 07:03 Ответить
кулеба сказав це потужний здобуток зеленої діпломатії!
зелені погранці які хоч одну зелену потвору випустять з України? спіймають срок - 15 до пожиттевого...
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05.10.2023 00:11 Ответить
Щось не так з цими євролімітрофами,поляки наче образилися за зерно,мадяри за Закарпаття,а словакам що Україна зробила поганого? Смокчуть єврофонди,живуть в євросоюзі,а їм все не так.Хочуть чогось кращого,думають Рашка дасть ?
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05.10.2023 00:14 Ответить
Поддерживать Украину это геморно, дорого и ничего не дает с первого взгляда. А как хочется соснуть у кремляди деньжат, нефти и газа! Если при этом еще и европейские дотации никуда не денутся, то просто праздник. Тут уже бы Германии и прочим перекрывать такой подход, убирая всякие субсидии / выплаты. Но, использую долбанутую систему ЕС про вето, всякие мадьяры тут же начинают блокировать все решения по Украине до которых дотягиваются, и ЕС уже бежит им на встречу с Украиной наперегонки =( Вот такое болото в итоге...
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05.10.2023 00:24 Ответить
Ви не розумієтеся на політиці, яку проводить бубочка !
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05.10.2023 10:38 Ответить
Цікаво шо Словаччина у 2 світову війну виступала на боці Гитлера , та воювала проти СССР а саме на теріторіі України , навіть приймала участь в штурмі Київа . Доречь венгри (мадьяри ) також були фашисти які прислуживали Гітлеру і також займались геноцидом українців. (с)
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05.10.2023 00:17 Ответить
И Украине надо было так же себя вести. Украина 2ю мировую проиграла.
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05.10.2023 01:40 Ответить
Україна воювала проти нацистської Німеччини і проти комуністичної, ще більш нацистської параші. Тому гордіться славною історією України. Знищили німецький фашизм у, знищимо і рашистьський нацизм.
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05.10.2023 02:57 Ответить
А ще цікавіше, що у Німеччина у Другу Світову Війну також виступала на боці Німеччини. Також, як і у Першу...

"Саффпадение! Нидумаййу!"
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05.10.2023 12:03 Ответить
Дырявые "пекельні" санкции помогают кацапам дальше пачками скупать весь мир. Бабло в бюджет на лохов российских не идёт, а идёт на подкуп ООН, ФИФА, ОБСЕ и ******** всех мастей из разных стран. А ваньки из глубинок кацапских в силу отсутствия каких-либо зачатков мышления удобряют собой украинский чернозем. Вот такая бл...дская правда жизни. О выборе "мудрого нарида", который привёл этих ванек сюда я уже молчу
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05.10.2023 00:17 Ответить
Касапизм головного мозга..
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05.10.2023 00:19 Ответить
Перемогу отримала партія комуняки Роберта Фіцо ,
який ********
газпромівське бабло , як і Орбан 😠
Вибори виграв популіст і багатообіцяючий холуй кремля - це погано ,
але не катастрофічно !!
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05.10.2023 00:21 Ответить
Наче про жоповтіка написано.
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05.10.2023 00:49 Ответить
Ось вам і "час працює проти путіна"...Польща - припинила допомогу, у бритів кінчились запаси, Словаччина зливається, в США турбулентність .

А ми - з героїчними відосиками вови про потужні перспективи.
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05.10.2023 00:25 Ответить
Наступного року Великобританія планує запустити в Україні виробництво гаубиць, США виробництво систем ППО. Туреччина вже будує завод, а Німеччина планує виробництво зброї в Україні. Вчора повідомили що США передали Україні конфісковану іранську зброю - 1,1 млн набоїв калібру 6,72 мм. Не все так песимістично як ви пишете.
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05.10.2023 03:10 Ответить
В нас є підземні заводи?
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05.10.2023 13:28 Ответить
Є.
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05.10.2023 23:09 Ответить
ой не ті, мамо, вареникі...
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05.10.2023 00:26 Ответить
Чим більше буде проходити виборів в Європі, тим більше таких випадків буде ставати.
Це для "воюнів роками" буде холодним душем, але шо поробиш.
Україна свої півтора року, поки увага була лише на ній, бездарно просрала.
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05.10.2023 00:30 Ответить
Дякуючи Зелі !
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05.10.2023 10:41 Ответить
Досить тут співати за упокой Украіни ,
бо дехто ще не зрозумів
із кацапів на що ми здатні !!
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05.10.2023 00:39 Ответить
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05.10.2023 00:42 Ответить
Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", - сообщила Чапутова.

Также президент Словакии подчеркнула, что страна поддерживает вступление Украины в НАТО.

"Рад встрече с президентом Зузаной Чапутовой. Мы достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет обе страны - и в безопасности, и в международных делах. Словакия действительно помогает приближать мир", - прокомментировал свой визит Зеленский.
Зуб даю - додав жоповтік, але швидко згадав що зубів у нього вже не залишилося. І взагалі де з'являється віслюк апокаліпсису зі своїм самолюбуваням - чекай біди.
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05.10.2023 00:43 Ответить
А пусть Зелебоб и 90% идиотов почитают что такое парламенская республика. А то у них уже и Орбан президент Венгрии а не Новак.
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05.10.2023 01:48 Ответить
Дивуватись нема чому. В 1939 році створили свою республіку і визнали Гітлера за фюрера. Саме тоді в березні 1939 року Гітлер і промовив знамениту фразу, що Чехословаччина "уродлівоє порождение Версальского міра" в 1968 році під час окупації визнали правоту Брежнєва і до 1989 року очолювали уряди Чехословаччини. Воювали за Гітлера, а коли побачили, що гаплик йому підняли повстання. завжди попадають впросак але не каються. Між іншим, саме ці три країни непрєднанці (австрія, угорщина, словаччина) були до 1918 року однією державою.
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05.10.2023 00:50 Ответить
Вивчіть краще історію. Гітлер тоді зробив Словаччині пропозицію, від якої неможливо було відмовитись: або вони створюють Свою незалежну державу, або їх буде віддано мадярам.
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05.10.2023 01:09 Ответить
Німці в січні 1933-го також "поважали результати демократичних виборів", але це потім "створило прикрий прецедент на майбутнє"
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05.10.2023 01:00 Ответить
"вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона"

Але ж ця Smer-sd набрала лише трохи быльше 20%. Чому мають поважатися саме ці 20%, а не інші 80%?
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05.10.2023 01:08 Ответить
Парламенская потому что республика, что не понятно. Тут один идиот мне сказал что венгры конченые с их конченым президентом Орбаном....

Я аж присел на кортафаны... У них президент и верховный главнокомандующий это Каталин Новак. Милая тетка. Орбан - премьер министр.
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05.10.2023 01:45 Ответить
очередной политический провал за провалом зеленых дилетантов, понятия не имеющих что такое дипломатия, а умеющих только красть в особо крупных размерах.
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05.10.2023 01:19 Ответить
Вибори в Словаччині це провал Зелі?
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05.10.2023 01:53 Ответить
зрозуміло.
словаків викреслюємо!
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05.10.2023 01:30 Ответить
арестович конфликт с польшой назвал саботажем и преступлением
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05.10.2023 01:56 Ответить
Здається війна таки дійсно каталізатор для визначення ху із ху.
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05.10.2023 05:51 Ответить
Для Зелі вона тільки починається !
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05.10.2023 10:28 Ответить
Тільки тут Арестович має рацію!
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05.10.2023 10:29 Ответить
Им пох на ракеты у 6ас и все остальное издевательское что сделали кацапы у них нет войны,но они у нас под боком за на шими спинами и им выгодно чтобы не попало это к ним думают НАТО защитит если Украина пропустит? Без субсидий от ЕС могут остаться ,венгры номер 2
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05.10.2023 05:37 Ответить
Это как и с проданным ЯО,просрали 1,5 года,дали кацам укрепиться, разворовали деньги.
А теперь начинается вытьё: "Ну почему мы вечно в жопе?"
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05.10.2023 05:59 Ответить
Також доповіли ***** що навіки разом і вірні Варшвському пакту.
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05.10.2023 06:54 Ответить
чехи пам'ятають 1956, словаки мабуть відсиділись ....
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05.10.2023 09:05 Ответить
Чехи - 1968 год
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05.10.2023 14:38 Ответить
Дякуємо Зузані за все, що вона зробила. Навіть припинення постачання зброї не зупинить надання медичних засобів, навчання військових тощо. Та і зброю можна тихенько надавати через треті країни.
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05.10.2023 15:43 Ответить
 
 