После выборов Словакия отложила предоставление военной помощи Украине, - СМИ

Президент Словакии Зузана Чапутова приостановила предоставление нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Изданию Dennik N стало известно, что словацкое Министерство обороны рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президентка Зузана Чапутова, политически ответственная за Кабинет Министров, выступает против такого плана.

В комментарии Dennik N спикер Чапутовой Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

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Напомним, Роберт Фицо ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.