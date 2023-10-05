После выборов Словакия отложила предоставление военной помощи Украине, - СМИ
Президент Словакии Зузана Чапутова приостановила предоставление нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Изданию Dennik N стало известно, что словацкое Министерство обороны рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президентка Зузана Чапутова, политически ответственная за Кабинет Министров, выступает против такого плана.
В комментарии Dennik N спикер Чапутовой Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".
Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".
Напомним, Роберт Фицо ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Хто не підтримує Україну той тягне Рашиську агресію у світ!
Але пам"ять маємо добру.
Під час війни вона надала Україні гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 і винищувачі МіГ-29. У квітні 2022 року, коли Росія майже безкарно била ракетами по українських містах, Словаччина передала Києву надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.
на чиєму боці будуть словаки 🙁
One of the leaked documents describes a plan for Ukrainian pilots to fly on donated helicopters from Croatia to Ukraine "through Hungarian airspace," Politico wrote on April 14.
зелені погранці які хоч одну зелену потвору випустять з України? спіймають срок - 15 до пожиттевого...
"Саффпадение! Нидумаййу!"
який ********
газпромівське бабло , як і Орбан 😠
Вибори виграв популіст і багатообіцяючий холуй кремля - це погано ,
але не катастрофічно !!
А ми - з героїчними відосиками вови про потужні перспективи.
Це для "воюнів роками" буде холодним душем, але шо поробиш.
Україна свої півтора року, поки увага була лише на ній, бездарно просрала.
бо дехто ще не зрозумів
із кацапів на що ми здатні !!
Также президент Словакии подчеркнула, что страна поддерживает вступление Украины в НАТО.
"Рад встрече с президентом Зузаной Чапутовой. Мы достигли такого уровня сотрудничества, который укрепляет обе страны - и в безопасности, и в международных делах. Словакия действительно помогает приближать мир", - прокомментировал свой визит Зеленский.
Зуб даю - додав жоповтік, але швидко згадав що зубів у нього вже не залишилося. І взагалі де з'являється віслюк апокаліпсису зі своїм самолюбуваням - чекай біди.
Але ж ця Smer-sd набрала лише трохи быльше 20%. Чому мають поважатися саме ці 20%, а не інші 80%?
Я аж присел на кортафаны... У них президент и верховный главнокомандующий это Каталин Новак. Милая тетка. Орбан - премьер министр.
словаківвикреслюємо!
А теперь начинается вытьё: "Ну почему мы вечно в жопе?"