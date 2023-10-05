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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27076) Херсон (3193) Роман Мрочко (35)

Окупанти обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

херсон

Прибережні райони Херсону перебувають під вогнем російських окупантів.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У прибережних районах Херсона прозвучала серія вибухів! Армія РФ веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться  в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Херсон, чути потужні вибухи, - голова МВА Мрочко

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Лівоберіжжя згідно з оманськими це московія. Не можна відтісняти ворога звідтіля!
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05.10.2023 07:42 Відповісти
А стріляти у відповідь також не можна? Ну, раз московія?
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05.10.2023 07:57 Відповісти
Коли б у відповідь добре стріляли вони б видійшли !
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05.10.2023 11:52 Відповісти
Схоже, що він до цього дня не знав, звідки обстрілюють.
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05.10.2023 08:04 Відповісти
Очаківській громаді терміново потрібен приватний РеАдн(((
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05.10.2023 08:27 Відповісти
Цікаво, як так вийшло, що ми не обстрілюєм цих підарів у відповідь.
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05.10.2023 09:12 Відповісти
 
 