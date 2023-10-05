Окупанти обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Прибережні райони Херсону перебувають під вогнем російських окупантів.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У прибережних районах Херсона прозвучала серія вибухів! Армія РФ веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться в повідомленні.

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