Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Козачої Лопані, є руйнування, без постраждалих

Протягом доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 3:00 5 вересня ворог обстріляв с. Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа.

У смт Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль. Через обстріл околиць с. Глибоке Харківського району, горіла трава у полі.

Минулої ночі, близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо, ЗРК С-300) по смт Печеніги Чугуївського району, зафіксовані влучання на території дачного селища. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі.

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