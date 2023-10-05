Економіка України зросте в 2023 році приблизно на 3%, - прогноз МВФ
Міжнародний валютний фонд очікує, що протягом 2023 року український ВВП зросте приблизно на 3%.
Про це заявив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.
На думку Епштейна, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення "зернового коридору" йому не сприяє.
"Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме", - заявив представник МВФ.
Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.
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