Економіка України зросте в 2023 році приблизно на 3%, - прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує, що протягом 2023 року український ВВП зросте приблизно на 3%.

Про це заявив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

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На думку Епштейна, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення "зернового коридору" йому не сприяє.

"Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме", - заявив представник МВФ.

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Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.