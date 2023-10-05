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ВВП (1327) МВФ (3051) прогноз (1374) економіка (913)

Економіка України зросте в 2023 році приблизно на 3%, - прогноз МВФ

деньги,ввп,гроші

Міжнародний валютний фонд очікує, що протягом 2023 року український ВВП зросте приблизно на 3%.

Про це заявив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми все ще перебуваємо в процесі оновлення нашої оцінки економічного виробництва на цей і наступний рік, але ми бачимо, що зростання, найімовірніше, завершиться цього року на рівні 3%", - сказав він на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду.

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На думку Епштейна, основним фактором зростання є внутрішній попит і приватне споживання, тоді як експорт слабкий, і нещодавнє припинення "зернового коридору" йому не сприяє.

"Але економіка, безумовно, адаптується. Вона демонструє чудову стійкість, і ми очікуємо, що наступного року зростання триватиме", - заявив представник МВФ.

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Він додав, що фонд поки що дотримується базового сценарію, згідно з яким війна завершиться в середині наступного року. За словами Епштейна, з урахуванням очікуваних труднощів майбутньої зими йдеться про помірні темпи зростання економіки.

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Щось я не відчуваю що росте, як по цінах так падає і не встає!
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05.10.2023 09:10
+2
дуже добре, получається, що після падіння економіки на 30% в 2022, усього через два президенскі терміни Зеленського (10 років) ми можемо вийти на довоенні показники!
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05.10.2023 09:13
+2
в цій Богом обіженій країні може рости тільки доллар. ціни та борги
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05.10.2023 09:20
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МВФ огласите весь список.
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05.10.2023 09:05 Відповісти
Очікування.
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05.10.2023 09:06 Відповісти
Щось я не відчуваю що росте, як по цінах так падає і не встає!
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05.10.2023 09:10 Відповісти
При чём тут цены?
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05.10.2023 09:12 Відповісти
А на хріна тоді зростання, якщо ціни ростуть швидше ніж зростає економіка!
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05.10.2023 17:04 Відповісти
Трускавецкая академия?
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05.10.2023 19:19 Відповісти
дуже добре, получається, що після падіння економіки на 30% в 2022, усього через два президенскі терміни Зеленського (10 років) ми можемо вийти на довоенні показники!
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05.10.2023 09:13 Відповісти
Ustym Karmaliuk
Не забуваємо про ВВП-варанти ! Дуже помічна річ від перегріву господарки!
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05.10.2023 10:37 Відповісти
Якщо по 3% на рік
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05.10.2023 11:21 Відповісти
Те, що не руйнує окупант, пожирає зелена сарана. І ще питання - хто швидше?
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05.10.2023 09:16 Відповісти
Сарана швидше бо народ цього не баче. А раз не баче то цього нема !
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05.10.2023 09:51 Відповісти
в цій Богом обіженій країні може рости тільки доллар. ціни та борги
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05.10.2023 09:20 Відповісти
Це ім Гетьманцев так розказав !
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05.10.2023 09:49 Відповісти
...проти ночі
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05.10.2023 09:59 Відповісти
 
 