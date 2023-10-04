МВФ знову відкрив офіс в Києві. ФОТО

Міжнародний валютний фонд відкрив в Києві представництво, яке не працювало з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала вона в соцмережі Х (колишній твіттер).

Читайте: Перший візит місії МВФ в Україну за три роки. Про що говорили з прем’єром

Георгієва опублікувала фото з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.

Нагадаємо, 1 жовтня команда МВФ розпочала зустріч в Києві з представниками української влади. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.