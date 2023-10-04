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МВФ знову відкрив офіс в Києві. ФОТО

Міжнародний валютний фонд відкрив в Києві представництво, яке не працювало з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала вона в соцмережі Х (колишній твіттер).

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МВФ знову відкрив офіс в Києві 01

Георгієва опублікувала фото з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.

Нагадаємо, 1 жовтня команда МВФ розпочала зустріч в Києві з представниками української влади. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.

Автор: 

МВФ (3072) офіс (161) Крісталіна Георгієва (99)


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Даремно вони. З Зелею у владі це передчасно !
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04.10.2023 09:10 Відповісти
Чорновіл: США висунули ВИМОГИ УКРАЇНІ, чи конкретно ЄРМАКУ?
https://www.youtube.com/watch?v=suJCRVQjr5E
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04.10.2023 10:07 Відповісти
 
 