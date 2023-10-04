МВФ знову відкрив офіс в Києві. ФОТО
Міжнародний валютний фонд відкрив в Києві представництво, яке не працювало з початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.
"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала вона в соцмережі Х (колишній твіттер).
Георгієва опублікувала фото з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.
Нагадаємо, 1 жовтня команда МВФ розпочала зустріч в Києві з представниками української влади. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.
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