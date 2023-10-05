Росія підписала контракт з Іраном щодо ремонту та техобслуговування своїх цивільних літаків
Російські цивільні літаки будуть проходити ремонт і технічне обслуговування в Ірані, попри те, що Тегеран значно затримує завершення робіт.
Про це заявив віцепрезидент ісламської республіки з науки та технологій Рухолла Дехгані Фірузабаді, інформує IRNA, передає Цензор.НЕТ.
"Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки з РФ проходитимуть техобслуговування та ремонт в ісламській республіці", - зазначив він.
За його словами, Іран – один з найбільших постачальників авіадвигунів та фахівців з техобслуговування й ремонту агрегатів літаків.
6 серпня на переговорах в Ісламській республіці РФ та Іран домовилися про підписання угоди про співпрацю у галузі капітального ремонту та виробництва літаків та вертольотів.
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Мені більше цікаво, чому їх не встановлюють безпосередньо на росії?
Рушникоголові - кращі технічні спеціалісти, ніж русня? Мабуть, просто не бухають, в тому і справа.
"Причиной аварии российской ракеты-носителя Протон-М, произошедшей 2 июля, стала нештатная работа трех из шести датчиков угловых скоростей.
Такой вывод аварийной комиссии обнародовала пресс-служба Роскосмоса.
Комиссия также установила, что ставшие причиной аварии датчики угловой скорости были поставлены при сборке на место вверх ногами с применением силового воздействия."
От русня свого бога не боїться. Він же добрий, потім всіх простить.
***** - не сралін, тому виходить так собі, доводиться йди на уклін до іранців.
Ето какой-то позор.
Падати, це не ДТП.
Там легко з баобабу випиляють будь-яку деталь для аеробуса чи боінга.
І пабєда луни25-чудова ілюстрація наслідків цієї співпраці
Тож іранці можуть завищувати вартість робіт, провалювати терміни виконання, а Аерофлот буде платити. Бо ж альтернативи немає.
як на мене, це дуже гарний показник ефективності, точніше "ефективності", санкцій всіх цих так званих цивілізованих країн.
Іран - технологічний лідер русскава міра.
300Дриста