Росія підписала контракт з Іраном щодо ремонту та техобслуговування своїх цивільних літаків

Російські цивільні літаки будуть проходити ремонт і технічне обслуговування в Ірані, попри те, що Тегеран значно затримує завершення робіт.

Про це заявив віцепрезидент ісламської республіки з науки та технологій Рухолла Дехгані Фірузабаді, інформує IRNA, передає Цензор.НЕТ.

"Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки з РФ проходитимуть техобслуговування та ремонт в ісламській республіці", - зазначив він.

За його словами, Іран – один з найбільших постачальників авіадвигунів та фахівців з техобслуговування й ремонту агрегатів літаків.

6 серпня на переговорах в Ісламській республіці РФ та Іран домовилися про підписання угоди про співпрацю у галузі капітального ремонту та виробництва літаків та вертольотів.

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