Порядок ввезення гуманітарної допомоги зміниться з 1 грудня, - Держмитслужба

З 1 грудня діятиме новий порядок митного оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, що ввозяться як гуманітарна допомога.

Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 грудня набере чинності новий порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року.

Чинність втратить постанова уряду №174 від 1 березня 2022 року. Буде скасована вимога про надання гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.

Читайте: Норвегія спрямує ще понад $90 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

Новий порядок передбачає, що митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватиметься:

у пунктах пропуску через державний кордон України,

без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,

шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,

у спосіб, визначений новим порядком.

Також читайте: Австрія виділяє Україні гуманітарну допомогу на суму 2 млн євро, - президент Нацради Соботка

Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання як гуманітарної допомоги здійснюватиметься за наявності:

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,

дозвільного документа Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена постановами Кабміну від 20 листопада 2003 року № 1807 та від 28 січня 2004 року № 86.

Виняток становитимуть товари, перелічені в постанові №1378 від 9 грудня 2022 року. На імпорт цих товарів не поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" в період воєнного стану.