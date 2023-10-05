Порядок ввезення гуманітарної допомоги зміниться з 1 грудня, - Держмитслужба
З 1 грудня діятиме новий порядок митного оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, що ввозяться як гуманітарна допомога.
Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.
З 1 грудня набере чинності новий порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року.
Чинність втратить постанова уряду №174 від 1 березня 2022 року. Буде скасована вимога про надання гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.
Новий порядок передбачає, що митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватиметься:
- у пунктах пропуску через державний кордон України,
- без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
- шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,
- у спосіб, визначений новим порядком.
Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання як гуманітарної допомоги здійснюватиметься за наявності:
- декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,
- дозвільного документа Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена постановами Кабміну від 20 листопада 2003 року № 1807 та від 28 січня 2004 року № 86.
Виняток становитимуть товари, перелічені в постанові №1378 від 9 грудня 2022 року. На імпорт цих товарів не поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" в період воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж не лантух макухи, украсти на базарі!
буба це наше все отоє - от тікі в армію прийшов по 5ій повістсі - Верховним!
цікаво було б енарала буданова, як блохера, за цю зелену матрьошку послухати.....
а ***** це все робилося?