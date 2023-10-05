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гуманітарна допомога (962) Державна митна служба (615)

Порядок ввезення гуманітарної допомоги зміниться з 1 грудня, - Держмитслужба

митниця

З 1 грудня діятиме новий порядок митного оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, що ввозяться як гуманітарна допомога.

Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

З 1 грудня набере чинності новий порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року.

Чинність втратить постанова уряду №174 від 1 березня 2022 року. Буде скасована вимога про надання гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.

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Новий порядок передбачає, що митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватиметься:

  • у пунктах пропуску через державний кордон України,
  • без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
  • шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,
  • у спосіб, визначений новим порядком.

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Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання як гуманітарної допомоги здійснюватиметься за наявності:

  • декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,
  • дозвільного документа Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена постановами Кабміну від 20 листопада 2003 року № 1807 та від 28 січня 2004 року № 86.

Виняток становитимуть товари, перелічені в постанові №1378 від 9 грудня 2022 року. На імпорт цих товарів не поширюється дія закону "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" в період воєнного стану.

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І шо, аваковські пси на кордоні тепер не будуть нічого мати "для себе коханого" і будуть пропускати "на єдиному диханні"? Ну да, ну да...вірю, вірю.
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05.10.2023 12:43 Відповісти
у двох словах - платіть гроші
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05.10.2023 12:43 Відповісти
Куди ж поділися 650 партій ГумДопомоги для України, після перетину КОРДОНУ!!?
Це ж не лантух макухи, украсти на базарі!
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05.10.2023 12:47 Відповісти
буба гарний, буба класний
буба це наше все отоє - от тікі в армію прийшов по 5ій повістсі - Верховним!
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05.10.2023 13:33 Відповісти
ми повісили чи не повісили десь там в криму прапор - але хлопців поклали...
цікаво було б енарала буданова, як блохера, за цю зелену матрьошку послухати.....
а ***** це все робилося?
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05.10.2023 13:56 Відповісти
Авжеж не для того,щоб прапор повісити!
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05.10.2023 14:42 Відповісти
 
 