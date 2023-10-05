РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12265 посетителей онлайн
Новости
1 706 8
гуманитарная помощь (1241) Государственная таможенная служба (163)

Порядок ввоза гуманитарной помощи изменится с 1 декабря, - Гостаможслужба

таможня

С 1 декабря будет действовать новый порядок таможенного оформления гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 декабря вступит в силу новый порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 953 от 5 сентября 2023 года.

Действие утратит постановление правительства №174 от 1 марта 2022 года. Будет отменено требование предоставления гарантийных писем конечных пользователей товаров гуманитарной помощи.

Также читайте: В Украине исчезли 653 партии грузов, которые числились как гуманитарная помощь военным, - таможенная служба

Новый порядок предусматривает, что таможенное оформление гуманитарной помощи будет осуществляться:

  • в пунктах пропуска через государственную границу Украины,
  • без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности,
  • путем подачи декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью,
  • способом, определенным новым порядком.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Государственная таможенная служба с начала 2023 года выявила нарушений на 6,7 млрд гривен. ІНФОГРАФІКА

Таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования в качестве гуманитарной помощи будет осуществляться при:

  • декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью,
  • разрешительного документа Государственной службы экспортного контроля Украины, если его необходимость предусмотрена постановлениями Кабмина от 20 ноября 2003 № 1807 и от 28 января 2004 № 86.

Исключение будут представлять товары, перечисленные в постановлении №1378 от 9 декабря 2022 года. На импорт этих товаров не распространяется действие закона "О государственном контроле международных передач товаров военного назначения и двойного использования" в период военного положения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо, аваковські пси на кордоні тепер не будуть нічого мати "для себе коханого" і будуть пропускати "на єдиному диханні"? Ну да, ну да...вірю, вірю.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:43 Ответить
у двох словах - платіть гроші
показать весь комментарий
05.10.2023 12:43 Ответить
Куди ж поділися 650 партій ГумДопомоги для України, після перетину КОРДОНУ!!?
Це ж не лантух макухи, украсти на базарі!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:47 Ответить
буба гарний, буба класний
буба це наше все отоє - от тікі в армію прийшов по 5ій повістсі - Верховним!
показать весь комментарий
05.10.2023 13:33 Ответить
ми повісили чи не повісили десь там в криму прапор - але хлопців поклали...
цікаво було б енарала буданова, як блохера, за цю зелену матрьошку послухати.....
а ***** це все робилося?
показать весь комментарий
05.10.2023 13:56 Ответить
Авжеж не для того,щоб прапор повісити!
показать весь комментарий
05.10.2023 14:42 Ответить
 
 