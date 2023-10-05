Порядок ввоза гуманитарной помощи изменится с 1 декабря, - Гостаможслужба

С 1 декабря будет действовать новый порядок таможенного оформления гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, информирует Цензор.НЕТ.

С 1 декабря вступит в силу новый порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 953 от 5 сентября 2023 года.

Действие утратит постановление правительства №174 от 1 марта 2022 года. Будет отменено требование предоставления гарантийных писем конечных пользователей товаров гуманитарной помощи.

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Новый порядок предусматривает, что таможенное оформление гуманитарной помощи будет осуществляться:

в пунктах пропуска через государственную границу Украины,

без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности,

путем подачи декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью,

способом, определенным новым порядком.

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Таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования в качестве гуманитарной помощи будет осуществляться при:

декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью,

разрешительного документа Государственной службы экспортного контроля Украины, если его необходимость предусмотрена постановлениями Кабмина от 20 ноября 2003 № 1807 и от 28 января 2004 № 86.

Исключение будут представлять товары, перечисленные в постановлении №1378 от 9 декабря 2022 года. На импорт этих товаров не распространяется действие закона "О государственном контроле международных передач товаров военного назначения и двойного использования" в период военного положения.