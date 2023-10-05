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Німеччина передала Україні спеціалізоване будівельне обладнання для прифронтових територій

екскаватор

За фінансування МЗС Німеччини Україна отримала обладнання, необхідне для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг на прифронтових територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило в соцмережі Х посольство ФРН в Україні. 

"Підтримка прифронтових територій України: THW (Федеральне агентство технічної допомоги) передає екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель та відновлення доріг. Допомога фінансується МЗС Німеччини", - зазначається в дописі.

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Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли всюдиходи, мостоукладальник,  танкові мінні трали, великовантажні тягачі з причепами.

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05.10.2023 18:01 Відповісти
 
 