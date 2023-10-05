Окупанти завдали два авіаудари по Херсонщині

Російські війська завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини.



Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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