Окупанти завдали два авіаудари по Херсонщині
Російські війська завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини.
Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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Oleksander Khomenko
показати весь коментар05.10.2023 18:59 Відповісти Мені подобається 0
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