УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10982 відвідувача онлайн
Новини
2 852 1
обстріл (27076) Херсонщина (5366)

Окупанти завдали два авіаудари по Херсонщині

херсонщина

Російські війська завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:30 окупанти завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонщини.

Є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Рашисти вдарили по лікарні у Бериславі на Херсонщині: Постраждали двоє медпрацівників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Откуда они взлетают...
показати весь коментар
05.10.2023 18:59 Відповісти
 
 