Нардеп-ексрегіонал Яценко, який проживає в палаці на 1500 кв. м, отримує компенсації на проїзд від держави, - ЗМІ

Народний депутат Антон Яценко, родина якого володіє нерухомістю на мільйони гривень, регулярно отримує з бюджету компенсації на проїзд та ведення депутатської діяльності.

Про це повідомляє Стопкор, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зафіксували на відео розкішний палац на півтори тисячі квадратних метрів в елітній Конча-Заспі під Києвом, який записаний на тестя народного депутата України та ексрегіонала Антона Яценка. Як повідомив журналіст Роман Литвин, інформація колег-розслідувачів щодо того, що нардеп досі проживає в маєтку, який записаний на родичів, підтвердилася.

За даними ЗМІ, родина Яценка володіє елітною нерухомістю у центрі Києва на суму у понад 1 мільярд. При цьому Яценко регулярно отримує компенсації з бюджету – про це йдеться у відповіді ВРУ на запит "СтопКору". Так, лише в поточному році він щомісяця отримував 7500 грн "на проїзд територією України" та 53 680 грн на видатки, пов'язані з депутатською діяльністю.

Варто зауважити, що за даними видання "Наші гроші" (журналісти посилаються на дані Реєстру речових прав на нерухоме майно), окрім маєтку тестя, родина Яценків володіє ще низкою обʼєктів нерухомості у центрі Києва, загальна вартість яких сягає одного мільярда. Зокрема, сестра нардепа Дар’я Яценко є власницею щонайменше трьох квартир загальною площею 388 кв. м. Дружина Яценка Людмила Кравчук має 611 кв. м у житловому будинку на вул. Артема, 50. Це єдина нерухомість, яка відображена в декларації Антона Яценка, куди він, згідно з чинним законодавством, записав себе, дружину та дітей. Більша частина будинку на вул. Артема, 50 належить тестю нардепа Івану Кравчуку — 5350 кв. м. Тесть Яценка має щонайменше дві квартири по вул. Грушевського, 9а.

Ще Іван Кравчук є власником 484 кв. м нежилого приміщення у бізнес-центрі "Ботанік-Тауерс", а також нежилих приміщень площею 788 кв. м. Крім того, Іван Кравчук значиться власником трьох квартир загальною площею 648 кв. м – традиційно в центрі в елітних будинках.

Кадри того самого палацу тестя Яценка під Києвом на 1500 "квадратів" оприлюднені в телеграм-каналі "СтопКор". Поруч з будинком журналісти зустріли й самого Яценка.

Яценко – народний депутат, ексрегіонал, колишній помічник першого віце-прем'єра Миколи Азарова. Прізвище Антона Яценка пов’язували з однією скандальною ДТП, що сталася під Уманню у 2012 році та в якому загинула одна людина.

Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та у 2012 році - за Закон "Про засади державної мовної політики", що розширював вжиток російської мови в Україні. У 2018 році Яценко став рекордсменом-кнопкодавом серед нардепів Верховної Ради, його ловили на порушенні персонального голосування 97 разів.

Яценко провів найдорожчу передвиборчу кампанію серед інших кандидатів на Черкащині, загалом вибори коштували йому близько 7 млн грн. Левова частка грошей надійшла від родичів кандидата, на яких Яценко задекларував нерухомості на 10 мільйонів доларів та палац на 1500 кв. м.

Мер Умані Ірина Плетньова звинуватила політика у тому, що під час повномасштабного вторгнення він закликав її співпрацювати з росіянами чи принаймні не чинити їм опір. Яценко відмовився допомагати українській армії, стверджуючи, що Київ "може впасти за три дні".

У січні 2020 року працівниці виконавчого комітету Уманської міськради поскаржились до Верховної Ради на негідну поведінку нардепа.

У травні 2021 року Яценко виявив неповагу до державного символу - українського Гімну. Будучи нардепом від "Батьківщини", коли в Уманській міській раді заграв Гімн України, він демонстративно не встав та продовжував дивитись у смартфон. На зауваження з цього приводу політик не відреагував.

Нардепу приписують участь у корупційних оборудках на мільярди гривень, тисячі квадратних метрів нерухомості в Києві.

У 2023 році Яценко потрапив у скандал через прапор з подякою від 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, який начебто подарували нардепу бійці з передової. У бригаді згодом спростували інформацію про передачу прапора та зазначили, що це є спробою дискредитації 3-ї ОШБ.