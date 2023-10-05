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депутат (1756) Яценко (95)

Нардеп-ексрегіонал Яценко, який проживає в палаці на 1500 кв. м, отримує компенсації на проїзд від держави, - ЗМІ

яценко,антон

Народний депутат Антон Яценко, родина якого володіє нерухомістю на мільйони гривень, регулярно отримує з бюджету компенсації на проїзд та ведення депутатської діяльності.

Про це повідомляє Стопкор, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти зафіксували на відео розкішний палац на півтори тисячі квадратних метрів в елітній Конча-Заспі під Києвом, який записаний на тестя народного депутата України та ексрегіонала Антона Яценка. Як повідомив журналіст Роман Литвин, інформація колег-розслідувачів щодо того, що нардеп досі проживає в маєтку, який записаний на родичів, підтвердилася.

За даними ЗМІ, родина Яценка володіє елітною нерухомістю у центрі Києва на суму у понад 1 мільярд. При цьому Яценко регулярно отримує компенсації з бюджету – про це йдеться у відповіді ВРУ на запит "СтопКору". Так, лише в поточному році він щомісяця отримував 7500 грн "на проїзд територією України" та 53 680 грн на видатки, пов'язані з депутатською діяльністю.

Нардеп-ексрегіонал Яценко, який проживає в палаці на 1500 кв. м, отримує компенсації на проїзд від держави, - ЗМІ 01

Варто зауважити, що за даними видання "Наші гроші" (журналісти посилаються на дані Реєстру речових прав на нерухоме майно), окрім маєтку тестя, родина Яценків володіє ще низкою обʼєктів нерухомості у центрі Києва, загальна вартість яких сягає одного мільярда. Зокрема, сестра нардепа Дар’я Яценко є власницею щонайменше трьох квартир загальною площею 388 кв. м. Дружина Яценка Людмила Кравчук має 611 кв. м у житловому будинку на вул. Артема, 50. Це єдина нерухомість, яка відображена в декларації Антона Яценка, куди він, згідно з чинним законодавством, записав себе, дружину та дітей. Більша частина будинку на вул. Артема, 50 належить тестю нардепа Івану Кравчуку — 5350 кв. м. Тесть Яценка має щонайменше дві квартири по вул. Грушевського, 9а.

Ще Іван Кравчук є власником 484 кв. м нежилого приміщення у бізнес-центрі "Ботанік-Тауерс", а також нежилих приміщень площею 788 кв. м. Крім того, Іван Кравчук значиться власником трьох квартир загальною площею 648 кв. м – традиційно в центрі в елітних будинках.

Кадри того самого палацу тестя Яценка під Києвом на 1500 "квадратів" оприлюднені в телеграм-каналі "СтопКор". Поруч з будинком журналісти зустріли й самого Яценка.

Яценко – народний депутат, ексрегіонал, колишній помічник першого віце-прем'єра Миколи Азарова. Прізвище Антона Яценка пов’язували з однією скандальною ДТП, що сталася під Уманню у 2012 році та в якому загинула одна людина.

Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року та у 2012 році - за Закон "Про засади державної мовної політики", що розширював вжиток російської мови в Україні. У 2018 році Яценко став рекордсменом-кнопкодавом серед нардепів Верховної Ради, його ловили на порушенні персонального голосування 97 разів.

Нардеп-ексрегіонал Яценко, який проживає в палаці на 1500 кв. м, отримує компенсації на проїзд від держави, - ЗМІ 02

Яценко провів найдорожчу передвиборчу кампанію серед інших кандидатів на Черкащині, загалом вибори коштували йому близько 7 млн грн. Левова частка грошей надійшла від родичів кандидата, на яких Яценко задекларував нерухомості на 10 мільйонів доларів та палац на 1500 кв. м.

Мер Умані Ірина Плетньова звинуватила політика у тому, що під час повномасштабного вторгнення він закликав її співпрацювати з росіянами чи принаймні не чинити їм опір. Яценко відмовився допомагати українській армії, стверджуючи, що Київ "може впасти за три дні".

У січні 2020 року працівниці виконавчого комітету Уманської міськради поскаржились до Верховної Ради на негідну поведінку нардепа.

У травні 2021 року Яценко виявив неповагу до державного символу - українського Гімну. Будучи нардепом від "Батьківщини", коли в Уманській міській раді заграв Гімн України, він демонстративно не встав та продовжував дивитись у смартфон. На зауваження з цього приводу політик не відреагував.

Нардепу приписують участь у корупційних оборудках на мільярди гривень, тисячі квадратних метрів нерухомості в Києві.

У 2023 році Яценко потрапив у скандал через прапор з подякою від 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, який начебто подарували нардепу бійці з передової. У бригаді згодом спростували інформацію про передачу прапора та зазначили, що це є спробою дискредитації 3-ї ОШБ.

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Топ коментарі
+29
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05.10.2023 21:17
+24
В цьому вся суть цієї влади...тим хто кликав "рюцкій мір" наша Держава яка воює ще й доплачує..."кінець епохи бідності" для зрадників ...здобули ..
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05.10.2023 21:10
+21
Не здивуюсь якщо виявиться що він за копійку по вихідним пердить у рпц...
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05.10.2023 21:10
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05.10.2023 21:08 Відповісти
матерые жлобы
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05.10.2023 22:10 Відповісти
Не здивуюсь якщо виявиться що він за копійку по вихідним пердить у рпц...
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05.10.2023 21:10 Відповісти
Ні, він в суботу і не в церкві...
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05.10.2023 22:10 Відповісти
В цьому вся суть цієї влади...тим хто кликав "рюцкій мір" наша Держава яка воює ще й доплачує..."кінець епохи бідності" для зрадників ...здобули ..
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05.10.2023 21:10 Відповісти
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05.10.2023 21:22 Відповісти
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05.10.2023 21:12 Відповісти
Нууу. тут звиздеть не надо. Львоская область одна за Пороха, а не зХлола проголосвала.
А Дубневичи, как слышал, бандосы ещё те, но хоть как-то с народом делятся.
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05.10.2023 21:22 Відповісти
Юлина гвардия как обычно "понять и простить"
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05.10.2023 21:12 Відповісти
Ця кобила і виростила( думала для себе) голову тендерної махвії, у особі мерзотника Яценко. Але він Тюльку митьєво прокинув, коли крадійка втратила посаду.
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05.10.2023 21:59 Відповісти
На Шарія схожий..
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05.10.2023 21:13 Відповісти
це потвора гірша за шуфріча
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05.10.2023 21:15 Відповісти
Це ще той барига… Свого часу, АТОвці від ЗСУ, звернулися до нього ОСОБИСТО, щоб він допоміг їм і закупив декілька ремонтних комплектів ключів у магазині, на техніку!
Так воно, цього листа до нього, переслало на адресу КМУ, щоб Уряд допоміг, бо він ПОДАТОК платить!
Ось така гнида СХЕМАТОЗНА!!
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05.10.2023 21:16 Відповісти
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05.10.2023 21:17 Відповісти
опзжопников значит не ликвидировали, а возглавили
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05.10.2023 21:17 Відповісти
Дайте угадаю от какой партии сей "жентельмен" )))
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05.10.2023 21:18 Відповісти
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05.10.2023 21:19 Відповісти
В нормальной стране у тестя этого хапуги, потребовали бы подтверждение доходов на покупку этого коттеджа. Если подтвердить не может - коттедж куплен на нелегальные деньги и его конфисковать и продать с аукциона.
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05.10.2023 21:19 Відповісти
українці завжди були занадто 'щедрими'
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05.10.2023 21:21 Відповісти
і картку киянина йому ще видайте.
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05.10.2023 21:21 Відповісти
Шось мало нарили...компенсація витрат на паливо, якщо на своїй тачці - договір оренди ТЗ, оренда офісу під приймальню, водій, охорона..дешевше пристрелити, ніж прогодувати..
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05.10.2023 21:30 Відповісти
А в інших депутатів всього цього хіба нема?
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05.10.2023 22:09 Відповісти
Є. Я давно тут вже розповідала, які в них дотації й що повнісю оплачують з держбюджету на їх утримання. У всії є все, вищевказане. А ще - не киянам оплачують елітне житло на печерських пагорбах і подібне, а не однушку хрущобу десь на Борщагівці - бо готель відомчий їм не підходить. Столовка дотаційна, медичне страхування - не держустанови, а приватні типу Борис, Медіком. З державних - Феофанія люкс номери з їдлом з ресторанів під замовлення. Страхування обов'язкове державне від нещасного випадку.

Доюха грошей йде на утримання цих п'явок.
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06.10.2023 08:42 Відповісти
Саме так. І всіма цими привілеями безсоромно користуються всі, без виключення, депутани. Але помічають, чомусь, не всіх.
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06.10.2023 14:27 Відповісти
А чого він ще не в компанії з Шуфричем?
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05.10.2023 21:22 Відповісти
оформили на підставних людей а по деклараціям "бомжики" )
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05.10.2023 21:23 Відповісти
На кожних виборах уманчани віддають за нього свої голоси.
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05.10.2023 21:25 Відповісти
Дурні уманчани, саме з тих "він хоть щось робить".Вкрав десятку з кишень,а на копійку лавку поставив...Стадо баранів цього бачити не хоче.Ідіть ,моліться на його мармизу намалював там себе поряд з Потоцьким...
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05.10.2023 22:15 Відповісти
Так. Це улюблений типаж українського лохторату - місцевий князьок, який "щось робить для людей". Нарід стоїть за такого горою: "Він нам дорогу побудував від коровника до свинарника" або "Він нам дрова привіз". Хороший мужик!!! І одночасно дивуються, чому ж в Україні так хріново...
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05.10.2023 23:39 Відповісти
Ви над ними свічку тримали коли уманчани начебто віддавали за цю гниду свої голоси?
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06.10.2023 00:20 Відповісти
Десь гірко заплакала теща Стефанчука,не отримавши від зятя комірне.
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05.10.2023 21:26 Відповісти
Трохи історії з інтернету.
У 2012 році був обраний до Верховної Ради від за списками "Партії регіонів".

У 2007 році був обраний народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко 79 номером у списку як член партії ВО "Батьківщина", у 2011 році перейшов до фракції "Партії регіонів", був членом "Партії регіонів" у 2011-2014 роках.

У Верховній Раді 4 та 5 скликань у 2002-2006 роках був помічником-консультантом на громадських засадах таких народних депутатів: Миколи Карнауха (Соціалістична партія України), Василя Цушка (Соціалістична партія України), Миколи Одайника (Блок "Наша Україна"), Сергія Осики (Блок Юлії Тимошенко).
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05.10.2023 21:26 Відповісти
Ну так як йому не платити, якщо всі ОПЗЖісти вправно голосують за всі проекти Банкової.
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05.10.2023 21:26 Відповісти
Так він ніби з "Батьківщини"?
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05.10.2023 21:35 Відповісти
Погуглив. В Травні 2021 його включили до "Батьківщини" а в Березні 2022 його виключили з "Батьківщини"
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05.10.2023 21:45 Відповісти
Так. Помилився. Аде "Бабківщина" теж підголосовує Офісу. Бабця все ж не втрачає надії на прем'єрство.
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05.10.2023 22:06 Відповісти
Шо це за бл@дь??
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05.10.2023 21:26 Відповісти
На часі було давати ордени Мосійчук, Кошовому, Пікалову, Горбунову і. тд. і тп. БлаЗЕнь завжди блаЗЕнь.
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05.10.2023 21:33 Відповісти
272 депутати підтримали ініційований «ЄС» і «Голосом» запит до президента Зеленського про присвоєння генералу Марченку звання Герой України! Легендарний Марчелло врятував Миколаїв від окупантів. Але і досі не закрита фейкова політична кримінальна справа проти народного героя!
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05.10.2023 21:35 Відповісти
Бл@дь і є
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06.10.2023 04:01 Відповісти
Екс-Слуга, нардеп Дубинський, який зареєстрував у Раді законопроект про мобілізацію нардепів, злякався брати повістку від військкомату та залишив її "на пам'ять" військовому.
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05.10.2023 21:28 Відповісти
Ми ретельно перевірили цей факт та провели відповідні перевірки в результаті яких було встановлено наступне:
Депутат Яценко дійсно отримує компенсацію на проїзд, але з урахуванням того, що пальне сильно подорожчало, а його Mercedes-Benz споживає лише найдорожче пальне і у великій кількості було доведено, що суми у 7500 грн. вистачить лише на один день. Отже, рекомендуємо передбачити в бюджеті підвищення видатків на компенсацію проїзду народним обранцям до економічно обґрунтованих. Депутата Яценка рекомендуємо преміювати за економію бюджетних коштів.

З повагою, - Апарат Верховної Ради України.
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05.10.2023 21:41 Відповісти
Це ж який Вова жадібний.. 2400 баксів на рік це якщо батько проживе ще 20 років - цілих 48 тисяч доларів від людини у якої полмільярда доларів наскирдовано. Він шо, не міг йому це просто дати ?
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05.10.2023 21:41 Відповісти
я пам'ятаю, як біля тридцяти років тому по соціальну допомогу приїжджали дами в шубах на мерседесах. Бо у них довідка про мінімальний дохід. там тієї допомоги мабуть би не вистачило і на разову заправку того мерса. Але у таких принцип - взяти у бюджету все що можна і навіть те, що не можна і якомога побільше.
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05.10.2023 22:17 Відповісти
А "проездной" на кільцеву електричку їм видають???
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05.10.2023 21:42 Відповісти
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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05.10.2023 21:51 Відповісти
Ми розкажемо Пріцкер, що вона російський "наратив про корупцію"
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05.10.2023 21:55 Відповісти
Пріцкер таких йолопів як вова ще двадцять років тому відшивала через п'ять хвилин співбесіди.
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05.10.2023 22:02 Відповісти
Так це у кожного депутата таке, думаєте ні? обкрадена держава, це наш з вами добробут
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05.10.2023 21:51 Відповісти
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05.10.2023 22:23 Відповісти
Чому ця колоборанська мерзота не заарештована це ворог.
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05.10.2023 22:25 Відповісти
коррупции у нас нет...
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05.10.2023 22:33 Відповісти
офис поростих рішень...
а не саме його ви понавибирали і че не він зараз при владі?...
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06.10.2023 06:34 Відповісти
Таких тільки куля може виправити
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06.10.2023 01:29 Відповісти
Законотворці херові . За 32 роки напридумували собі компенсацій які тільки можливі .
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06.10.2023 02:15 Відповісти
Молодці черкащани! Знали кого вибрати! Тепер , ***** , ловить Шахеди! Через ось таких довбойобів-виборів (і це стосується не тільки черкащан) тепер війна з ***********.
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06.10.2023 05:42 Відповісти
Так а кто его выбрал? Мудрий нарід? Ну так все честно получается, но я думаю что война выгнала со страны много, но Мудрий нарід, который так голосует, выгонит вообще всех адекватных людей, бо с ними жить в одной стране нельзя.
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06.10.2023 08:23 Відповісти
 
 