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Новини Війна
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З Торецької та Мар’їнської громад Донеччини планують евакуювати дітей

діти,евакуація

Найближчим часом буде оголошено примусову евакуацію родин із дітьми з Торецької та Марї’нської громади Донецької області.

Про це на брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"На території Торецької громади знаходиться майже 240 дітей, на території Мар’їнської громади (у Єкатеринівці, Єлизаветівці) - 19", - уточнив Мороз.

За словами Мороза, у більш безпечні місця дітей почнуть вивозити, коли відповідні документи узгодять у Мінреінтеграції.

"Міськими військовими адміністраціями вже прийняте рішення [про примусову евакуацію], яке підтримане обласною військовою адміністрацією, матеріали направлені до державної комісії, яку очолює віцепрем’єр-міністр, міністр реінтеграції Ірина Верещук", - пояснив він.

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Ворогові не побажаєш такого... Ну, крім, кацапів
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15.10.2023 19:48 Відповісти
там столько генетического мусора кацапосделанных, которые и своих детей принуждают так жить
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15.10.2023 20:00 Відповісти
півтора року війни пройшло, і вирішили евакуйовувати? а шо сталося?
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15.10.2023 20:12 Відповісти
Торецк не такой уж и маленький городок. Я там жил в конце 90х. Если там осталось 240 детей, то считай там вообще никого уже нет. Но клоака тогда была та ещё
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15.10.2023 20:46 Відповісти
 
 