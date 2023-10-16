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Новини Агресія Росії проти України
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Путін та його пропагандисти намагаються пом’якшити очікування успіхів росіян навколо Авдіївки, - ISW

путін

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, намагається зменшити очікування значного просування Росії навколо Авдіївки в Донецькій області.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю російському державному телебаченню Путін заявив, що російські війська ведуть "активну оборону" на Авдіївському, Куп'янському та Запорізькому напрямках.

На думку фахівців, характеристика Путіним російських наступальних операцій під Авдіївкою як "активної оборони", а не "активних бойових дій" може бути спробою зменшити очікування значного російського просування.

"Російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, вимагатимуть значного і тривалого залучення особового складу та матеріальних засобів", – ідеться у звіті.

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За даними ISW, російський інформаційний простір в цілому також стримує свій початковий оптимізм щодо перспектив російських наступальних операцій навколо Авдіївки.

Автор: 

путін володимир (23873) Авдіївка (2342) ISW (653)


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Что случілось? ВСУ в котлє ж ужє билі.))
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16.10.2023 06:51 Відповісти
Прежде чем ёрничать, на карту посмотри. Между границами серой зоны возле Северного и Весёлого 7-8 км, это дистанция 120мм миномёта и это значит что все дороги в Авдеевку под огневым контролем, а это значит, что любое пополнение запасов и л.с. гарантировано не легкая задача. Пока что обстановка там наверное близка к мариупольской.
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16.10.2023 08:49 Відповісти
Не плачь.
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16.10.2023 10:48 Відповісти
Только лапотные волонтеры заполнили все соцсети воплями что нужно очень много пластиковых черных мешков и хирургов.
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16.10.2023 06:58 Відповісти
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16.10.2023 07:08 Відповісти
Авдіївка: З вчора там відносна "тиша",
Донецьк: орки зайняті пакуванням "посилок з вашим мальчиком" в **..ня, морги Донецька переповненні, оркосміття складують навколо моргів
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16.10.2023 07:09 Відповісти
Та ладно. Невже вони розумніші ніж Зеленський, Данілов і Єрмак? Та не може бути.
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16.10.2023 07:14 Відповісти
Ну, вам там, на московії напевно видніше...
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16.10.2023 08:18 Відповісти
Що саме видніше? Як твій улюблений Подоляк на набережній Ялти каву п'є?
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16.10.2023 11:43 Відповісти
 
 