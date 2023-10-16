Ізраїль має знищити ХАМАС, проте потрібно зберегти Палестинську державу, - Байден
Терористичне угруповання ХАМАС має бути повністю знищене, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.
Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, він відповів: "Так". Водночас Байден додав, що потрібно зберегти палестинську владу
"Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", - наголосив президент США.
Він також додав, що зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли.
На думку американського лідера, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати. Водночас Байден вважає, що захоплення Ізраїлем Сектору Газа стало б "великою помилкою".
"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних. Я впевнений - ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб", - додав Байден.
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Якшо він пускає в свою країну тупо всіх підряд бомжів і злочинців мільйонами, годує і селить їх у найкращих готелях, то шо говорить про інші країни?
Терорист, ПОВИНЕН бути ЗНИЩЕНИЙ!!
Перш за все пнуть...
Кремлівська наволоч
Як кошмарна ніч-
Не дає євреям заснуть...
Нема там ніякої держави - є територія, населення якої паразитує та займається тероризмом.
а, як всі знають, бабла багато не буває.
ізраїль, разхерачів усі сирітські хатинкі лідерів хамасу. треба ж відновлювати. ось вам велике будівництво. і бабло від європи.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
Ну і все повториться через декілька років.
і вони, ізраільтянці, цим скористуютьця.
це тільки Україна бьється з завязаними руками....
"плахова путіна і хароших рузкіх".
злупити, і відправити це все разом з пасажиром в вічний польот...
Проблема буде тільки наростати, тому що в арабів сім'ї не по 1-2 дитині як в Європейців там реальна сім'я і її без радикальних дій вже нічого не вирішити..
- Але ж у вас Сірко відв'язаний
- Так отож! 🤣
Як можна знищити ворога, коли твої дії так обмежують?
а вже потім Америкою переймайтеся...
Чи вони й досі не розуміють: поки буде існувати московія з багатосотрічною ненавистю до українців, доти буде небезпека для України; доки буде існувати ненависть арабів до євреїв (чи то Іран, чи Палестина, чи Сирія, чи ще хто), доти буде небезпека для Ізраїлю.
"Може щось в консерваторії помінять?" (с) М. Жванецький
Ця війна буде вічна....
І зі стори Ізраїльского та американського військового лоббі також зацікавленні в такому вічному тліючому конфлікті, великі податки які йдуть всі на закуплівлю озброєння...
Тому той чиряк ніхто не буде викорінювати нікому не вигідно...