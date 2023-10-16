Ізраїль має знищити ХАМАС, проте потрібно зберегти Палестинську державу, - Байден

Терористичне угруповання ХАМАС має бути повністю знищене, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, він відповів: "Так". Водночас Байден додав, що потрібно зберегти палестинську владу

"Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", - наголосив президент США.

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Він також додав, що зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли.

На думку американського лідера, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати. Водночас Байден вважає, що захоплення Ізраїлем Сектору Газа стало б "великою помилкою".

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних. Я впевнений - ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб", - додав Байден.

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