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Ізраїль має знищити ХАМАС, проте потрібно зберегти Палестинську державу, - Байден

байден,джо

Терористичне угруповання ХАМАС має бути повністю знищене, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

Про це президент США Джо Байден сказав в інтерв'ю телеканалу CBS, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, він відповів: "Так". Водночас Байден додав, що потрібно зберегти палестинську владу

"Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", - наголосив президент США.

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Він також додав, що зараз це не зробиться, але Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди ХАМАСу та Хезболли.

На думку американського лідера, після нападу ХАМАС Ізраїль мусив рішуче відреагувати. Водночас Байден вважає, що захоплення Ізраїлем Сектору Газа стало б "великою помилкою".

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних. Я впевнений - ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб", - додав Байден.

Читайте також: Спецслужби США мали дані, що ХАМАС ймовірно готує атаку, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2888) Ізраїль (1647) Палестина (68) Хамас (189)


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Топ коментарі
+22
Це мені дуже щось нагадує-"на пів-шишки". Нічого доброго з цього не вийде,ні у нашому випадку,ні у ізраїльтян.
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16.10.2023 10:10
+17
ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних.
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16.10.2023 10:13
+11
А было б у ХАМАСа ядернаое оружие, то соснули бы ***** всем миром. это так и работает
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16.10.2023 10:15
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Це мені дуже щось нагадує-"на пів-шишки". Нічого доброго з цього не вийде,ні у нашому випадку,ні у ізраїльтян.
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16.10.2023 10:10 Відповісти
В цьому весь сенс і справжнє лице корумпованої гниди Джо і ліваків загалом - ширити війни і створювати умови для криз і нестабільності у світі.

Якшо він пускає в свою країну тупо всіх підряд бомжів і злочинців мільйонами, годує і селить їх у найкращих готелях, то шо говорить про інші країни?
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16.10.2023 13:15 Відповісти
А почему бы расею не зныщыты?
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16.10.2023 10:11 Відповісти
ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних.
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16.10.2023 10:13 Відповісти
А было б у ХАМАСа ядернаое оружие, то соснули бы ***** всем миром. это так и работает
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16.10.2023 10:15 Відповісти
Якби у хамаса було ЯО, його би сами Штати на фарш прокрутили.
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16.10.2023 10:46 Відповісти
Байден молодець! Коротко і чітко про головне!
Терорист, ПОВИНЕН бути ЗНИЩЕНИЙ!!
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16.10.2023 10:13 Відповісти
Там пишуть, що після війни уряд повинен підти геть. Можна їх за щось критикувати, але уряд України хоче новий термін і не тюремний за війну,а корупційний
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16.10.2023 10:14 Відповісти
***** - по Фаберже!
Перш за все пнуть...
Кремлівська наволоч
Як кошмарна ніч-
Не дає євреям заснуть...
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16.10.2023 10:15 Відповісти
Я дивлюсь американці аж надто сильно мутні. Не тільки з Україною ні туди ні сюди, а навіть з євреями.
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16.10.2023 10:16 Відповісти
ну так !!! на те є свої причини, в даному випадку чисто економічні: США не хочуть псувати свої відносини з СА, а це один з найбільших постачальників нафти на світовий ринок ...
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16.10.2023 10:21 Відповісти
тебе почули, Джо - "проте" залиш собі...
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16.10.2023 10:19 Відповісти
ті муділи зара втечуть на лояльні до них території, відлежаться, накатають "жирку", а через деякий час все почнеться знову...
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16.10.2023 10:21 Відповісти
Нафіга зберігати "палестинську державу"?

Нема там ніякої держави - є територія, населення якої паразитує та займається тероризмом.
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16.10.2023 10:22 Відповісти
Як же вони бідолахи жили сотні років без євреїв...
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16.10.2023 10:46 Відповісти
Отак і жили,як і 200 років тому.А потім в сорокових масово приїхали євреї,і почалось відродження тих територій.І недорозвинені почали люто ненавидіти тих хто підняв з з двохтисячолітніх руїн оцю землю.
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16.10.2023 11:42 Відповісти
існували вони і зараз існують, не жилі та не живуть. немає ніякої промисловості, немає своєї води, немає своєї електрики, немає освіти, немає медицини, взагалі нічого немає, окрім вигрібної ями, якою і є по суті ця палестинська держава. і ця вигрібна яма є поживною основою ХАМАСу, бо тім тупим, неграмотним, зазомбованим ісламізмом істотам, які виростають в тієї палестинській "державі" дорога одна - ХАМАС, ІДІЛ, Хезболла і таке інше. не стане Гази на мапі, щезнуть всі проблеми в регіоні.
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16.10.2023 11:56 Відповісти
Ракова пухлина у кремлі. Хамас-це метастаза.
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16.10.2023 10:23 Відповісти
Джо-коли намагаєшся всидіти на двох стільцях то є небезпека що власну дупу розірве навпіл...
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16.10.2023 10:23 Відповісти
це, дуже дуже багато бабла.
а, як всі знають, бабла багато не буває.

ізраїль, разхерачів усі сирітські хатинкі лідерів хамасу. треба ж відновлювати. ось вам велике будівництво. і бабло від європи.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
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16.10.2023 10:26 Відповісти
Яку владу може обрати "народ Палестини", який ненавидить євреїв? Тільки юдофобів-терористів.
Ну і все повториться через декілька років.
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16.10.2023 10:27 Відповісти
наскільки я розумію в Ізраєля нема обмежень шо до ********* Ліван, Серію, Іран...
і вони, ізраільтянці, цим скористуютьця.
це тільки Україна бьється з завязаними руками....
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16.10.2023 10:28 Відповісти
Тобто - цукерка гівно, а фантик красивий, да?
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16.10.2023 10:30 Відповісти
Мені це нагадує тезу про

"плахова путіна і хароших рузкіх".
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16.10.2023 10:30 Відповісти
не получится, это как уничтожить российский фашизм и сохранить расейскую госсударственность

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16.10.2023 10:36 Відповісти
Там уже китай подкатил в поддержку палестины. Я не против палестинцев, но не понимаю, а что прошлые годы мешало им стать государством? Они датировались Израилем и ЕС, но делали ракеты из сантехники и зомбировали молодежь... Я не пойму, что изменится в этот раз?
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16.10.2023 10:36 Відповісти
на бубіному самолітаку щє одну приставку для 3-5 років... - 3й левел,
злупити, і відправити це все разом з пасажиром в вічний польот...
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16.10.2023 10:38 Відповісти
Україна на повинна втручатися в цей конфлікт(саме конфлікт,а не повноцінна війна) бо по перше ,в свій час сіоністи забили ... на наші проблеми з узькими,а по друге,ЗЄльонскій обіщав арабам всякого роду послаблення для ведення їх бізнесу в нашій країні...
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16.10.2023 10:40 Відповісти
На...нам та Палєстіна? нехай хоч там загризуть зубами друг друга ... Єто не наша война.
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16.10.2023 10:42 Відповісти
Байден за создание Палестинского государства? Причем для 5 миллион палестинцев. Это катастрофа для Израиля. Европейцы только и ждали этого "сигнала". В Европе страх перед исламским миром стал неконтролируемым.
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16.10.2023 10:50 Відповісти
Європейці самі створили собі проблему, впустивши мігрантів з близького сходу в надії на дешеву робочу силу, а вони досить згуртовані і не дуже трудолюбиві....

Проблема буде тільки наростати, тому що в арабів сім'ї не по 1-2 дитині як в Європейців там реальна сім'я і її без радикальних дій вже нічого не вирішити..
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16.10.2023 11:58 Відповісти
- Заходьте куме, вип'ємо горілки!
- Але ж у вас Сірко відв'язаний
- Так отож! 🤣
Як можна знищити ворога, коли твої дії так обмежують?
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16.10.2023 10:59 Відповісти
Ну це десь так як "ми хочемо перемоги України, але по території росії нашою зброєю не стріляйте"
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16.10.2023 11:30 Відповісти
Яку державу?Держава,яка буде вічно незадоволена Ізраїлем,бо її громадян не пускають туди на заробітки,й через це вічно атакуватиме Ізраїль?Утопія.Зробіть їм державу на Паволж''є.
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16.10.2023 11:23 Відповісти
А що це за "Палестинська держава" така, розподь будь ласка, пане Байдену? Це та зі столицею в Йерусаліме, де в вас посольство?
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16.10.2023 11:24 Відповісти
І дитину народити і невинності не втратити,якось так.Америка щось сильно розслабилась,їм потрібно поставити на місце всю нечисть типу кацапської
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16.10.2023 11:45 Відповісти
себе нa місце поставте для почятку,
а вже потім Америкою переймайтеся...
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16.10.2023 11:51 Відповісти
Що конкретно Ви маєте на увазі???
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16.10.2023 12:29 Відповісти
тільки те що дописав - там нема ніякого іншого...
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16.10.2023 12:32 Відповісти
Це типу "Щоб пацієнт не помер треба ампутувати кінцівку з гангреною, але тіла пацієнта торкатися не можна"? Це взагалі можливо?
Чи вони й досі не розуміють: поки буде існувати московія з багатосотрічною ненавистю до українців, доти буде небезпека для України; доки буде існувати ненависть арабів до євреїв (чи то Іран, чи Палестина, чи Сирія, чи ще хто), доти буде небезпека для Ізраїлю.
"Може щось в консерваторії помінять?" (с) М. Жванецький
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16.10.2023 11:48 Відповісти
якщо люди не збираються працювати, як палестинці - яку державу вони здатні створити?
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16.10.2023 11:49 Відповісти
Там великі гроші замішані в цій війні, ці так звані політики Палестинської держави будуть завжди воду каламутити тому що втратять спонсорів.... І без зміни керівництва на ручне і організації не корумпованих збройних сил та поліції... Хамас та Хезбола завжди будуть мати підтримку...
Ця війна буде вічна....

І зі стори Ізраїльского та американського військового лоббі також зацікавленні в такому вічному тліючому конфлікті, великі податки які йдуть всі на закуплівлю озброєння...
Тому той чиряк ніхто не буде викорінювати нікому не вигідно...
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16.10.2023 11:54 Відповісти
Просто самих палестинцев некуда девать. "Братья" египтяне их нах. послали. А сконцентрировать 2 млн. человек где-то нужно. Отсюда и такая риторика- от безвыходности.
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16.10.2023 12:16 Відповісти
шо воно мелить яка держава зграя шакалів
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16.10.2023 12:30 Відповісти
ніякої палестинської держави не існує...., там знаходиться тільки хамас..., і його потрібно ліквідувати !!!
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16.10.2023 13:29 Відповісти
 
 