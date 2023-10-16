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Израиль должен уничтожить ХАМАС, однако нужно сохранить Палестинское государство, - Байден

байден,джо

Террористическая группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена, однако нужно сохранить Палестинское государство и власть.

Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, он ответил: "Да". В то же время Байден добавил, что нужно сохранить палестинские власти

"Нужен путь к палестинскому государству. Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – подчеркнул президент США.

Также читайте: США не поддерживают переселение палестинцев из Сектора Газы, - Блинкен

Он также добавил, что сейчас это сделать трудно, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболлы.

По мнению американского лидера, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать. В то же время Байден считает, что захват Израилем Сектора Газы стал бы "большой ошибкой".

"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС - это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Я уверен - израильтяне сделают все, что в их силах, во избежание убийства невиновных гражданских лиц", - добавил Байден.

Читайте также: Нападение ХАМАСа на Израиль положит конец российско-израильской дружбе, - WSJ

Автор: 

Байден Джо (2790) Израиль (1929) Палестина (162) Хамас (185)


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Топ комментарии
+22
Це мені дуже щось нагадує-"на пів-шишки". Нічого доброго з цього не вийде,ні у нашому випадку,ні у ізраїльтян.
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16.10.2023 10:10
+17
ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних.
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16.10.2023 10:13
+11
А было б у ХАМАСа ядернаое оружие, то соснули бы ***** всем миром. это так и работает
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16.10.2023 10:15
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Це мені дуже щось нагадує-"на пів-шишки". Нічого доброго з цього не вийде,ні у нашому випадку,ні у ізраїльтян.
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16.10.2023 10:10 Ответить
В цьому весь сенс і справжнє лице корумпованої гниди Джо і ліваків загалом - ширити війни і створювати умови для криз і нестабільності у світі.

Якшо він пускає в свою країну тупо всіх підряд бомжів і злочинців мільйонами, годує і селить їх у найкращих готелях, то шо говорить про інші країни?
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16.10.2023 13:15 Ответить
А почему бы расею не зныщыты?
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16.10.2023 10:11 Ответить
ХАМАС - це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних.
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16.10.2023 10:13 Ответить
А было б у ХАМАСа ядернаое оружие, то соснули бы ***** всем миром. это так и работает
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16.10.2023 10:15 Ответить
Якби у хамаса було ЯО, його би сами Штати на фарш прокрутили.
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16.10.2023 10:46 Ответить
Байден молодець! Коротко і чітко про головне!
Терорист, ПОВИНЕН бути ЗНИЩЕНИЙ!!
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16.10.2023 10:13 Ответить
Там пишуть, що після війни уряд повинен підти геть. Можна їх за щось критикувати, але уряд України хоче новий термін і не тюремний за війну,а корупційний
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16.10.2023 10:14 Ответить
***** - по Фаберже!
Перш за все пнуть...
Кремлівська наволоч
Як кошмарна ніч-
Не дає євреям заснуть...
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16.10.2023 10:15 Ответить
Я дивлюсь американці аж надто сильно мутні. Не тільки з Україною ні туди ні сюди, а навіть з євреями.
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16.10.2023 10:16 Ответить
ну так !!! на те є свої причини, в даному випадку чисто економічні: США не хочуть псувати свої відносини з СА, а це один з найбільших постачальників нафти на світовий ринок ...
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16.10.2023 10:21 Ответить
тебе почули, Джо - "проте" залиш собі...
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16.10.2023 10:19 Ответить
ті муділи зара втечуть на лояльні до них території, відлежаться, накатають "жирку", а через деякий час все почнеться знову...
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16.10.2023 10:21 Ответить
Нафіга зберігати "палестинську державу"?

Нема там ніякої держави - є територія, населення якої паразитує та займається тероризмом.
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16.10.2023 10:22 Ответить
Як же вони бідолахи жили сотні років без євреїв...
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16.10.2023 10:46 Ответить
Отак і жили,як і 200 років тому.А потім в сорокових масово приїхали євреї,і почалось відродження тих територій.І недорозвинені почали люто ненавидіти тих хто підняв з з двохтисячолітніх руїн оцю землю.
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16.10.2023 11:42 Ответить
існували вони і зараз існують, не жилі та не живуть. немає ніякої промисловості, немає своєї води, немає своєї електрики, немає освіти, немає медицини, взагалі нічого немає, окрім вигрібної ями, якою і є по суті ця палестинська держава. і ця вигрібна яма є поживною основою ХАМАСу, бо тім тупим, неграмотним, зазомбованим ісламізмом істотам, які виростають в тієї палестинській "державі" дорога одна - ХАМАС, ІДІЛ, Хезболла і таке інше. не стане Гази на мапі, щезнуть всі проблеми в регіоні.
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16.10.2023 11:56 Ответить
Ракова пухлина у кремлі. Хамас-це метастаза.
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16.10.2023 10:23 Ответить
Джо-коли намагаєшся всидіти на двох стільцях то є небезпека що власну дупу розірве навпіл...
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16.10.2023 10:23 Ответить
це, дуже дуже багато бабла.
а, як всі знають, бабла багато не буває.

ізраїль, разхерачів усі сирітські хатинкі лідерів хамасу. треба ж відновлювати. ось вам велике будівництво. і бабло від європи.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
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16.10.2023 10:26 Ответить
Яку владу може обрати "народ Палестини", який ненавидить євреїв? Тільки юдофобів-терористів.
Ну і все повториться через декілька років.
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16.10.2023 10:27 Ответить
наскільки я розумію в Ізраєля нема обмежень шо до ********* Ліван, Серію, Іран...
і вони, ізраільтянці, цим скористуютьця.
це тільки Україна бьється з завязаними руками....
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16.10.2023 10:28 Ответить
Тобто - цукерка гівно, а фантик красивий, да?
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16.10.2023 10:30 Ответить
Мені це нагадує тезу про

"плахова путіна і хароших рузкіх".
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16.10.2023 10:30 Ответить
не получится, это как уничтожить российский фашизм и сохранить расейскую госсударственность

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16.10.2023 10:36 Ответить
Там уже китай подкатил в поддержку палестины. Я не против палестинцев, но не понимаю, а что прошлые годы мешало им стать государством? Они датировались Израилем и ЕС, но делали ракеты из сантехники и зомбировали молодежь... Я не пойму, что изменится в этот раз?
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16.10.2023 10:36 Ответить
на бубіному самолітаку щє одну приставку для 3-5 років... - 3й левел,
злупити, і відправити це все разом з пасажиром в вічний польот...
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16.10.2023 10:38 Ответить
Україна на повинна втручатися в цей конфлікт(саме конфлікт,а не повноцінна війна) бо по перше ,в свій час сіоністи забили ... на наші проблеми з узькими,а по друге,ЗЄльонскій обіщав арабам всякого роду послаблення для ведення їх бізнесу в нашій країні...
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16.10.2023 10:40 Ответить
На...нам та Палєстіна? нехай хоч там загризуть зубами друг друга ... Єто не наша война.
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16.10.2023 10:42 Ответить
Байден за создание Палестинского государства? Причем для 5 миллион палестинцев. Это катастрофа для Израиля. Европейцы только и ждали этого "сигнала". В Европе страх перед исламским миром стал неконтролируемым.
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16.10.2023 10:50 Ответить
Європейці самі створили собі проблему, впустивши мігрантів з близького сходу в надії на дешеву робочу силу, а вони досить згуртовані і не дуже трудолюбиві....

Проблема буде тільки наростати, тому що в арабів сім'ї не по 1-2 дитині як в Європейців там реальна сім'я і її без радикальних дій вже нічого не вирішити..
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16.10.2023 11:58 Ответить
- Заходьте куме, вип'ємо горілки!
- Але ж у вас Сірко відв'язаний
- Так отож! 🤣
Як можна знищити ворога, коли твої дії так обмежують?
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16.10.2023 10:59 Ответить
Ну це десь так як "ми хочемо перемоги України, але по території росії нашою зброєю не стріляйте"
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16.10.2023 11:30 Ответить
Яку державу?Держава,яка буде вічно незадоволена Ізраїлем,бо її громадян не пускають туди на заробітки,й через це вічно атакуватиме Ізраїль?Утопія.Зробіть їм державу на Паволж''є.
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16.10.2023 11:23 Ответить
А що це за "Палестинська держава" така, розподь будь ласка, пане Байдену? Це та зі столицею в Йерусаліме, де в вас посольство?
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16.10.2023 11:24 Ответить
І дитину народити і невинності не втратити,якось так.Америка щось сильно розслабилась,їм потрібно поставити на місце всю нечисть типу кацапської
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16.10.2023 11:45 Ответить
себе нa місце поставте для почятку,
а вже потім Америкою переймайтеся...
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16.10.2023 11:51 Ответить
Що конкретно Ви маєте на увазі???
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16.10.2023 12:29 Ответить
тільки те що дописав - там нема ніякого іншого...
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16.10.2023 12:32 Ответить
Це типу "Щоб пацієнт не помер треба ампутувати кінцівку з гангреною, але тіла пацієнта торкатися не можна"? Це взагалі можливо?
Чи вони й досі не розуміють: поки буде існувати московія з багатосотрічною ненавистю до українців, доти буде небезпека для України; доки буде існувати ненависть арабів до євреїв (чи то Іран, чи Палестина, чи Сирія, чи ще хто), доти буде небезпека для Ізраїлю.
"Може щось в консерваторії помінять?" (с) М. Жванецький
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16.10.2023 11:48 Ответить
якщо люди не збираються працювати, як палестинці - яку державу вони здатні створити?
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16.10.2023 11:49 Ответить
Там великі гроші замішані в цій війні, ці так звані політики Палестинської держави будуть завжди воду каламутити тому що втратять спонсорів.... І без зміни керівництва на ручне і організації не корумпованих збройних сил та поліції... Хамас та Хезбола завжди будуть мати підтримку...
Ця війна буде вічна....

І зі стори Ізраїльского та американського військового лоббі також зацікавленні в такому вічному тліючому конфлікті, великі податки які йдуть всі на закуплівлю озброєння...
Тому той чиряк ніхто не буде викорінювати нікому не вигідно...
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16.10.2023 11:54 Ответить
Просто самих палестинцев некуда девать. "Братья" египтяне их нах. послали. А сконцентрировать 2 млн. человек где-то нужно. Отсюда и такая риторика- от безвыходности.
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16.10.2023 12:16 Ответить
шо воно мелить яка держава зграя шакалів
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16.10.2023 12:30 Ответить
ніякої палестинської держави не існує...., там знаходиться тільки хамас..., і його потрібно ліквідувати !!!
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16.10.2023 13:29 Ответить
 
 