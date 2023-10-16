Израиль должен уничтожить ХАМАС, однако нужно сохранить Палестинское государство, - Байден

Террористическая группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена, однако нужно сохранить Палестинское государство и власть.

Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, он ответил: "Да". В то же время Байден добавил, что нужно сохранить палестинские власти

"Нужен путь к палестинскому государству. Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – подчеркнул президент США.

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Он также добавил, что сейчас это сделать трудно, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболлы.

По мнению американского лидера, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать. В то же время Байден считает, что захват Израилем Сектора Газы стал бы "большой ошибкой".

"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС - это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Я уверен - израильтяне сделают все, что в их силах, во избежание убийства невиновных гражданских лиц", - добавил Байден.

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