Израиль должен уничтожить ХАМАС, однако нужно сохранить Палестинское государство, - Байден
Террористическая группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена, однако нужно сохранить Палестинское государство и власть.
Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, должен ли ХАМАС быть полностью ликвидирован, он ответил: "Да". В то же время Байден добавил, что нужно сохранить палестинские власти
"Нужен путь к палестинскому государству. Этот путь, который называется "решением о двух государствах", был политикой США в течение десятилетий. Он предусматривает создание независимого государства рядом с Израилем для 5 миллионов палестинцев, живущих в Газе и на Западном берегу реки Иордан", – подчеркнул президент США.
Он также добавил, что сейчас это сделать трудно, но Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды ХАМАС и Хезболлы.
По мнению американского лидера, после нападения ХАМАС Израиль должен был решительно отреагировать. В то же время Байден считает, что захват Израилем Сектора Газы стал бы "большой ошибкой".
"Израиль преследует группу людей, совершивших варварство, которое по своим последствиям не уступает Холокосту. И поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Они должны преследовать ХАМАС. ХАМАС - это кучка трусов. Они прячутся за спинами гражданских. Я уверен - израильтяне сделают все, что в их силах, во избежание убийства невиновных гражданских лиц", - добавил Байден.
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Якшо він пускає в свою країну тупо всіх підряд бомжів і злочинців мільйонами, годує і селить їх у найкращих готелях, то шо говорить про інші країни?
Терорист, ПОВИНЕН бути ЗНИЩЕНИЙ!!
Перш за все пнуть...
Кремлівська наволоч
Як кошмарна ніч-
Не дає євреям заснуть...
Нема там ніякої держави - є територія, населення якої паразитує та займається тероризмом.
а, як всі знають, бабла багато не буває.
ізраїль, разхерачів усі сирітські хатинкі лідерів хамасу. треба ж відновлювати. ось вам велике будівництво. і бабло від європи.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
Ну і все повториться через декілька років.
і вони, ізраільтянці, цим скористуютьця.
це тільки Україна бьється з завязаними руками....
"плахова путіна і хароших рузкіх".
злупити, і відправити це все разом з пасажиром в вічний польот...
Проблема буде тільки наростати, тому що в арабів сім'ї не по 1-2 дитині як в Європейців там реальна сім'я і її без радикальних дій вже нічого не вирішити..
- Але ж у вас Сірко відв'язаний
- Так отож! 🤣
Як можна знищити ворога, коли твої дії так обмежують?
а вже потім Америкою переймайтеся...
Чи вони й досі не розуміють: поки буде існувати московія з багатосотрічною ненавистю до українців, доти буде небезпека для України; доки буде існувати ненависть арабів до євреїв (чи то Іран, чи Палестина, чи Сирія, чи ще хто), доти буде небезпека для Ізраїлю.
"Може щось в консерваторії помінять?" (с) М. Жванецький
Ця війна буде вічна....
І зі стори Ізраїльского та американського військового лоббі також зацікавленні в такому вічному тліючому конфлікті, великі податки які йдуть всі на закуплівлю озброєння...
Тому той чиряк ніхто не буде викорінювати нікому не вигідно...