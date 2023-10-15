США не поддерживают переселение палестинцев из Сектора Газы, - Блинкен

США считают, что идея переселения палестинцев из Сектора Газы не имеет шансов на успех, поэтому не поддерживают ее.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Я слышал непосредственно от президента Палестинской администрации [Махмуда] Аббаса и практически от всех других лидеров, с которыми я общался в регионе, что у этой идеи нет шансов на успех, и поэтому мы ее не поддерживаем".

На вопрос о предложении переселить часть жителей Газы на Синайский полуостров в Египте, Блинкен сказал: "Мы считаем, что люди должны иметь возможность оставаться в Газе, в своем доме. Но мы также хотим убедиться, что они находятся в безопасности и получают необходимую помощь".

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