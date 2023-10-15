США не підтримують переселення палестинців із Сектора Гази, - Блінкен

США вважають, що ідея переселення палестинців із Сектора Гази не має шансів на успіх, тому не підтримують її.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Я чув безпосередньо від президента Палестинської адміністрації [Махмуда] Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо".

На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті Блінкен сказав: "Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу".

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