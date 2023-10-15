США не підтримують переселення палестинців із Сектора Гази, - Блінкен
США вважають, що ідея переселення палестинців із Сектора Гази не має шансів на успіх, тому не підтримують її.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
"Я чув безпосередньо від президента Палестинської адміністрації [Махмуда] Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо".
На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті Блінкен сказав: "Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу".
Топ коментарі
+16 Мрачный скептик
показати весь коментар15.10.2023 23:55
+13 Yuri I #427530
показати весь коментар16.10.2023 01:56
+11 Мрачный скептик
показати весь коментар16.10.2023 00:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У євреїв нема більше місця де жити. Тільки їх батьківщина де вони жили тисячоліттями.
У арабів - весь Магріб, Аравія і решта Близького Сходу.
А переїзд країни - це обговорення чи подобається запропоноване місце, клімат, умови,
це значні підйомні кошти, нове житло і усіляка допомога властей.
Мені здається, що жити у Флориді мріє півсвіту.
А будинків більше немає... Треба було раніше думати - і не руйнувати будинки інших.
Ізраїль зробить дурість, якщо не видавить цих нелюдів у Синай
Правда, есть иранские прокси вроде Хезболлы. Иран вполне может делегировать им право немножечко повоевать с Израилем. Однако пока Хезболла имитирует боевые действия, сведя их к сугубо приграничным перестрелкам. И, конечно, грозно вращает бельмами и грозит страшными карами - но это входит в программу и никого уже давно не впечатляет.
Вообще, возникает почти что убеждение, что с одной стороны, ближневосточные противники Израиля списывают ХАМАС, которому практически никто не симпатизирует, с другой стороны, буквально приглашают израильскую армию начать наземную операцию, прекрасно понимая, какие риски возникают при этом для самой израильской армии.
Ну, и кроме того, они же списывают и то самое палестинское население, за которое они с пеной выступают на разных выступлениях. Понятно, что потери среди него в случае наземной операции будут огромными, что вполне устраивает противников Израиля, так как они получат дополнительный аргумент демонстрации сущности сионистского режима.
В общем, все при делах и в прибыли за исключением палестинцев, но они-то как раз никого и не интересуют. Они инструмент политики и её расходный материал. На них всем наплевать. (c)
Візантійська Палестина - період в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 історії Палестини (або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Землі Ізраїльської ), коли ця близькосхідна територія перебувала під владою Східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римської імперії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%8F Візантії . Кінцем візантійського періоду вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F завоювання провінції арабами на початку VII століття.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Ізраїльське царство проіснувало 120 років: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB Саул , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Давид і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD Соломон царювали кожен по 40 років. Після смерті царя Соломона царство поділилося. Десять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F колін (племен) утворили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Північне Царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Самарії . Два коліна (племена) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F) Юда та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD Веніямин утворили Південне Царство, зване Юдея, зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі .
Юдейське царство - південне ізраїльське царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі . Царство Юди проіснувало понад 300 років і було знищене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD Вавилоном близько 600 до н. е.
Північне Царство проіснувало понад 200 років і було знищене Ассирією https://uk.wikipedia.org/wiki/721_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. 721 р. до н. е.
Держа́ва Палести́на - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC частково визнана держава на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 Близькому Сході , що перебуває у процесі створення. Формування палестинської держави передбачається на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2 ексклаву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Західного берега річки Йордан (або його частини, зокрема на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Східного Єрусалима ) та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1 напівексклаву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 Сектора Гази , оточеного морем і двома країнами - Ізраїлем та Єгиптом. Проголошення Держави Палестина відбулося https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжирі на сесії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1 Палестинської національної ради - вищого дорадчого органу.
Деякі автори стверджують, що палестинські араби є нащадками корінних жителів Палестини, що проживали тут ще до заселення землі євреями, що сталося в XIII столітті до нашої ери. Згідно з цими авторам, палестинські араби - це нащадки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 ханаанців і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 філістимлян , змішані з нащадками інших народів, що вторгалися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD Ханаан протягом історії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилонян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8 хетів , єгиптян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8 персів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 римлян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турків . За цією версією в 7 столітті після вторгнення арабів, місцеве населення прийняло іслам і поступово перейшло на арабську мову. Більшість генетичних досліджень вказує на високу схожість між генами євреїв і палестинців. На думку деяких дослідників, до 85 % палестинців мають єврейське коріння, і серед них ще недавно були поширені юдейські звичаї.