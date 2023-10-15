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США не підтримують переселення палестинців із Сектора Гази, - Блінкен

блінкен,ентоні

США вважають, що ідея переселення палестинців із Сектора Гази не має шансів на успіх, тому не підтримують її.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Я чув безпосередньо від президента Палестинської адміністрації [Махмуда] Аббаса і практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо".

На запитання про пропозиції переселити частину жителів Гази на Синайський півострів у Єгипті Блінкен сказав: "Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі. Але ми також хочемо переконатися, що вони перебувають у безпеці і отримують необхідну допомогу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Єгипті відкриють КПП для евакуації із сектору Гази - Блінкен

Ізраїль (1647) Палестина (68) Сектор Гази (187) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+16
Дикарям хорошо воевать с цивилизацией. Изнасиловал ребенка, отрезал ему голову, а тебя ещё и жалеют. Придумывают оправдания твоим действиям.
Ещё и за руки держат тех кто хочет воздать за совершенные зверства.
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15.10.2023 23:55
+13
какие нахй колодцы? Израильтяне снесли все свои поселения. Добровольною Оставили бабахам Газу. Не лезли к ним, не бомбили. Живите, пользуйтесь, развивайтесь. Что сделали вонючие террористы? Стали развиваться ? Нихера - началаи лепить ракеты из говна и палок а потом и вовсе спланировали и осуществили массовое убийство мирных жителей.

Так что остается делать Израилю? И дальше терпеть это *********?
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16.10.2023 01:56
+11
И скорпионов из биолабораторий натравливали ещё.
Ублюдочная мразь всегда будет ублюдочной мразью, а по настоящему порядочный человек всегда будет порядочным. Если для вас допустимо изнасилования и зверские убийства детей, то вы по определению не хороший человек, каких бы идей не придерживались. Израильтяне имеют возможность стереть газу в порошок, но играют по правилам. Как думаете, палестинцы ливанцы иранцы стали бы себя ограничивать, имея техническую возможность уничтожить Израиль?
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16.10.2023 00:20
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В них вона є.
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16.10.2023 01:06 Відповісти
На росії є Біробіджан - можна перейменувати на сектор Газа
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16.10.2023 01:14 Відповісти
Завтра русня скаже тобі те саме, ідіот ти жалюгідний.
У євреїв нема більше місця де жити. Тільки їх батьківщина де вони жили тисячоліттями.
У арабів - весь Магріб, Аравія і решта Близького Сходу.
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16.10.2023 02:00 Відповісти
Євреям прекрасно живеться в Америці, в Австрії, Німеччині, Голандії - чи їх там притісняють ?
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16.10.2023 07:20 Відповісти
Підстав замість євреїв українських біженців і спробуй зрозуміти що не так в твоєму запитанні.
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16.10.2023 11:25 Відповісти
Біженці - це вимушене переміщення, матеріальні нестачі, життя в умовах, які ти не обирав.
А переїзд країни - це обговорення чи подобається запропоноване місце, клімат, умови,
це значні підйомні кошти, нове житло і усіляка допомога властей.
Мені здається, що жити у Флориді мріє півсвіту.
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16.10.2023 20:27 Відповісти
Ааа, ну то все міняє. Як домовишся з губернатором Флориди про євреїв, замом там ще за українців слівце
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17.10.2023 00:34 Відповісти
Як на мене,то переселити майже 3 мільйони чоловік з Гази в Єгипет-є нерозумною ідеєю.Бо,хто буде контролювати це компактне поселення,яке єдине,що вміє -назбирувати зброю і одного разу назбиравши,пуляти ним по Ізраїлю? Ізраїль хоч якось цей процес,назбирування зброї,сповільнює. А Єгипт цим буде займатися?Коли Хамас залиже рани,набереться нової сили і знову атакує Ізраїль,але вже з єгипетської території-Ізраїль у відповідь почне бомбардування Єгипту.Єгипет буде спокійно на це дивитися? Переселити палестинців на єгипетську територію,означає в близькому майбутньому стукнути лобом в лоб Ізраїль і Єгипет.А Єгипет,люди добрі,має повноцінну армію і в 10 раз більше населення ніж Ізраїль.
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16.10.2023 00:15 Відповісти
Та ця армія вже проявила себе у 1967 році ...
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16.10.2023 00:41 Відповісти
Ну,за 60 років щось змінилося,зброї в них достатньо.Плюс,Єгипет і Ізраїль,обоє є в дружніх відносинах із США. Що буде робити США,якщо ці дві дружні для неї держави почнуть відкритий конфлікт? Для чого США створювати собі проблеми на майбутнє? Ради чого?
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16.10.2023 00:50 Відповісти
Блінкін,подумай)Всі ці перейдуть в рашку)
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16.10.2023 00:22 Відповісти
Нехай, країни ООН скинуться кожному із сектора газа по пару тисяч доларів і переселять їх до Сирії, наприклад. Дуже гуманно і всі задоволені. Інакше, цей конфлікт ніколи не закінчиться і люди будуть страждати з обох сторін.
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16.10.2023 00:33 Відповісти
""Ми вважаємо, що люди повинні мати можливість залишатися в Газі, в своєму домі "

А будинків більше немає... Треба було раніше думати - і не руйнувати будинки інших.
Ізраїль зробить дурість, якщо не видавить цих нелюдів у Синай
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16.10.2023 01:12 Відповісти
Довольно интригующая информация. Иран скорректировал свою позицию относительно конфликта в Газе и сообщил, что не станет атаковать Израиль, если тот не будет атаковать иранскую территорию. Ранее угрозы были несколько иными - Иран обещал атаковать Израиль в случае проведения им наземной операции в Газе.

Правда, есть иранские прокси вроде Хезболлы. Иран вполне может делегировать им право немножечко повоевать с Израилем. Однако пока Хезболла имитирует боевые действия, сведя их к сугубо приграничным перестрелкам. И, конечно, грозно вращает бельмами и грозит страшными карами - но это входит в программу и никого уже давно не впечатляет.

Вообще, возникает почти что убеждение, что с одной стороны, ближневосточные противники Израиля списывают ХАМАС, которому практически никто не симпатизирует, с другой стороны, буквально приглашают израильскую армию начать наземную операцию, прекрасно понимая, какие риски возникают при этом для самой израильской армии.

Ну, и кроме того, они же списывают и то самое палестинское население, за которое они с пеной выступают на разных выступлениях. Понятно, что потери среди него в случае наземной операции будут огромными, что вполне устраивает противников Израиля, так как они получат дополнительный аргумент демонстрации сущности сионистского режима.

В общем, все при делах и в прибыли за исключением палестинцев, но они-то как раз никого и не интересуют. Они инструмент политики и её расходный материал. На них всем наплевать. (c)
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16.10.2023 01:15 Відповісти
ВСе дело в том, что веками никакого Израиля не существовало, была Палестина, где евреи были в значительном меньшинстве. Но потом благодаря репатриации их становилось все больше и больше, и Израиль все дальше и дальше вылезал за рамки территории. выделенной для создания еврейского государства, в том числе и по итогам арабо-израильских войн. Ну а перекраивание границ. сами знаете, крайне контрпрдуктивное занятие. Притом. учитывая, что у обоих сторон есть щедрые спонсоры, все это обещает длиться хоть до второго пришествия, ну или налета инопланетян, которые дадут всем по шапке, чалме или кипе, и успокоят навечно. Вообще печально наблюдать. как религии. которые якобы мирные и проповедуют любовь. на деле только и заняты тем. как перегрызть другому глотку. Будь моя воля, разогнал бы к чертям все эти рассадники зла. они явно служат не богу, а совсем наоборот. Ну, и как известно, заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет, причем и себе, и соседу, и вообще всем, кто мимо крокодил
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16.10.2023 01:19 Відповісти
Палести́на - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F біблійн. «земля Ханаанська», «земля Обітована» і «земля Ізраїлю») - історична область в Західній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії . Межі області приблизно охоплюють територію ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 сектора Гази , Ізраїлю, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8 Голанських висот , Західного берега річки Йордан, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Йорданії , частині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD Лівану та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирії .

Візантійська Палестина - період в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 історії Палестини (або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Землі Ізраїльської ), коли ця близькосхідна територія перебувала під владою Східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римської імперії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%8F Візантії . Кінцем візантійського періоду вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F завоювання провінції арабами на початку VII століття.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Ізраїльське царство проіснувало 120 років: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BB Саул , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Давид і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD Соломон царювали кожен по 40 років. Після смерті царя Соломона царство поділилося. Десять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F колін (племен) утворили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Північне Царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Самарії . Два коліна (племена) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8F) Юда та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD Веніямин утворили Південне Царство, зване Юдея, зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі .

Юдейське царство - південне ізраїльське царство зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалимі . Царство Юди проіснувало понад 300 років і було знищене https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD Вавилоном близько 600 до н. е.

Північне Царство проіснувало понад 200 років і було знищене Ассирією https://uk.wikipedia.org/wiki/721_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. 721 р. до н. е.

Держа́ва Палести́на - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC частково визнана держава на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 Близькому Сході , що перебуває у процесі створення. Формування палестинської держави передбачається на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2 ексклаву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD Західного берега річки Йордан (або його частини, зокрема на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Східного Єрусалима ) та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1 напівексклаву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8 Сектора Гази , оточеного морем і двома країнами - Ізраїлем та Єгиптом. Проголошення Держави Палестина відбулося https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжирі на сесії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1 Палестинської національної ради - вищого дорадчого органу.

Деякі автори стверджують, що палестинські араби є нащадками корінних жителів Палестини, що проживали тут ще до заселення землі євреями, що сталося в XIII столітті до нашої ери. Згідно з цими авторам, палестинські араби - це нащадки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 ханаанців і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 філістимлян , змішані з нащадками інших народів, що вторгалися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD Ханаан протягом історії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилонян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8 хетів , єгиптян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8 персів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 греків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8 римлян , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 турків . За цією версією в 7 столітті після вторгнення арабів, місцеве населення прийняло іслам і поступово перейшло на арабську мову. Більшість генетичних досліджень вказує на високу схожість між генами євреїв і палестинців. На думку деяких дослідників, до 85 % палестинців мають єврейське коріння, і серед них ще недавно були поширені юдейські звичаї.
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16.10.2023 02:41 Відповісти
Вы бы еще про динозавров вспомнили. А ну как вернутся и начнут права качать? Я имею в виду более-менее обозримое прошлое, а не ветхозаветное.
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16.10.2023 03:28 Відповісти
Але було б цікаво почути вашу думку, пане, щодо створення пункту постійного базування військово-морського флоту параші в Очамчирському районі Абхазії. Оскільки Абхазія - це окупована рашистами територія Грузії але грузинська влада ці заяви рашистів не коментує то як ви гадаєте, чи є з цього приводу домовленість між владою Грузії і ******? І як грузинський народ на це реагує?
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16.10.2023 02:50 Відповісти
Ну как не комментирует, если вы не слышали, это уже другой вопрос. Заявили, что грубо нарушает территориальную целостность и прочее бла-бла-бла. А так население все это знает. кругом надписи "ПУтин *****", и все прочее. Да. может есть пророссийские элементы во власти, но так явно они себя не позиционируют. Есть пророссийские политики вне парламента. у них поддержка не очень, в районе 3-5% Но с другой стороны, Грузия не может убиться всем населением об Россию, у нас того населения вместе с нацменьшинствами, которые и так не уличены в излишнем патриотизме - 3-4 ляма. В случае чего никто особо за нас не впишется. Еще и дорогие соседи могут подсуетиться и позаимстововать кой-какие территории. Ну да, опять Европа будут выражать разные степени озабоченности и присылать воду в бутылках и средства гигиены. В Грузию - воду В 1991-92, 1998 уже все это видели. и опять нам этой морковкой в виде НАТО перед носом размахивают, но давать особо не горят, типа вы не доросли. Ну да. они по лесам ходили в шкурах. когда у нас книги писались, но тем не менее они прогрессивные, а мы отсталые.
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16.10.2023 03:19 Відповісти
Палестинець це вже давно професія. Нічого не потрібно вміти робити. Працювати теж не потрібно. Головне жити на території і протестувати (і воювати!) проти Ізраїлю. Тому сусіднім країнам такі "біженці" не потрібні.
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16.10.2023 03:45 Відповісти
а в тундру і замістб верблюдів олені
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16.10.2023 04:29 Відповісти
а в Україну їх не перселять часом?
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16.10.2023 09:31 Відповісти
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