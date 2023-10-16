Катар поверне додому чотирьох українських дітей, яких викрала Росія, - Reuters
Цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
У п’ятницю Катар сприяв поверненню ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз’єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію.
За словами катарського чиновника, повернення цих перших чотирьох дітей перевіряє систему, яку арабська держава Перської затоки створила після місяців таємних переговорів з Москвою та Києвом.
Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвах Аль Хатер підтвердив посередництво в заяві та назвав репатріацію цього тижня "лише першим кроком".
Водночас уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова надала короткий початковий список українських дітей, яких потрібно повернути, команді катарських дипломатів. Вони перевірили кожну дитину.
За словами чиновника, катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну.
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