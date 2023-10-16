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Катар поверне додому чотирьох українських дітей, яких викрала Росія, - Reuters

діти,повернення

Цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

У п’ятницю Катар сприяв поверненню ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз’єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію.

За словами катарського чиновника, повернення цих перших чотирьох дітей перевіряє систему, яку арабська держава Перської затоки створила після місяців таємних переговорів з Москвою та Києвом.

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвах Аль Хатер підтвердив посередництво в заяві та назвав репатріацію цього тижня "лише першим кроком".

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Водночас уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова надала короткий початковий список українських дітей, яких потрібно повернути, команді катарських дипломатів. Вони перевірили кожну дитину.

За словами чиновника, катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну.

Автор: 

діти (5093) Катар (245) повернення (238)


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катар і кацапляндія - чалми на вік!
тут можна перекурити...
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16.10.2023 11:11 Відповісти
Суки кацапські! Як цуценятами дітьми торгують!
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16.10.2023 11:15 Відповісти
Дякую Катару за допомогу в поверненні дітей !
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16.10.2023 11:29 Відповісти
львова-******* оголошена в розшук, мабуть вирішила балів набрати перед Гаагою ...
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16.10.2023 11:32 Відповісти
Что украинские дети делали в катаре? Вот в чем вопрос
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16.10.2023 13:51 Відповісти
 
 