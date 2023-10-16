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Новости
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Катар вернет домой четырех украинских детей, похищенных Россией, - Reuters

дети,возвращение

На этой неделе катарским дипломатам в Москве передадут троих украинских детей, вывезенных в Россию.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу Катар способствовал возвращению еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и направляется в Украину через Эстонию.

По словам катарского чиновника, возвращение этих первых четырех детей проверяет систему, созданную арабским государством Персидского залива после месяцев тайных переговоров с Москвой и Киевом.

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолвах Аль Хатер подтвердил посредничество в заявлении и назвал репатриацию на этой неделе "лишь первым шагом".

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В то же время уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова предоставила краткий начальный список украинских детей, которых нужно вернуть, команде катарских дипломатов. Они проверили каждого ребенка.

По словам чиновника, катарские дипломаты будут сопровождать детей через границу с Эстонией, Латвией или Беларусью или в Катар на чартерном самолете перед возвращением в Украину.

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катар і кацапляндія - чалми на вік!
тут можна перекурити...
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16.10.2023 11:11 Ответить
Суки кацапські! Як цуценятами дітьми торгують!
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16.10.2023 11:15 Ответить
Дякую Катару за допомогу в поверненні дітей !
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16.10.2023 11:29 Ответить
львова-******* оголошена в розшук, мабуть вирішила балів набрати перед Гаагою ...
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16.10.2023 11:32 Ответить
Что украинские дети делали в катаре? Вот в чем вопрос
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16.10.2023 13:51 Ответить
 
 