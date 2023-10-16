Катар вернет домой четырех украинских детей, похищенных Россией, - Reuters
На этой неделе катарским дипломатам в Москве передадут троих украинских детей, вывезенных в Россию.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
В пятницу Катар способствовал возвращению еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и направляется в Украину через Эстонию.
По словам катарского чиновника, возвращение этих первых четырех детей проверяет систему, созданную арабским государством Персидского залива после месяцев тайных переговоров с Москвой и Киевом.
Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолвах Аль Хатер подтвердил посредничество в заявлении и назвал репатриацию на этой неделе "лишь первым шагом".
В то же время уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова предоставила краткий начальный список украинских детей, которых нужно вернуть, команде катарских дипломатов. Они проверили каждого ребенка.
По словам чиновника, катарские дипломаты будут сопровождать детей через границу с Эстонией, Латвией или Беларусью или в Катар на чартерном самолете перед возвращением в Украину.
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