ГУР про наступ на Авдіївку: Ворог намагається розконцентрувати наші сили, активізація на цьому напрямку не випадкова
Окупанти наступом у районі Авдіївки намагаються відтягнути українські сили. Стратегія України - звільнення півдня та Донбасу.
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ЗСУ продовжують наступальні операції на кількох напрямках та мають просування.
"Ворог не просто чекає і намагається вживати заходів, Авдіївка – це спроби розконцентрувати наші сили, щоб перекинути наші підрозділи туди. Це складна та постійна боротьба", - зазначив Юсов.
Він наголосив, що українська стратегія – це звільнення півдня та Донбасу, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим та рух до півострова.
"В Авдіївці активізація не є випадковою", - резюмував Юсов.
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valentyna #410470
показати весь коментар16.10.2023 11:49 Відповісти Мені подобається 3
НБ
показати весь коментар16.10.2023 12:52 Відповісти Мені подобається 1
Gregory Mihelson
показати весь коментар16.10.2023 13:36 Відповісти Мені подобається 1
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