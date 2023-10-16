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Новини Війна
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ГУР про наступ на Авдіївку: Ворог намагається розконцентрувати наші сили, активізація на цьому напрямку не випадкова

авдіївка

Окупанти наступом у районі Авдіївки намагаються відтягнути українські сили. Стратегія України - звільнення півдня та Донбасу.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ продовжують наступальні операції на кількох напрямках та мають просування.

"Ворог не просто чекає і намагається вживати заходів, Авдіївка – це спроби розконцентрувати наші сили, щоб перекинути наші підрозділи туди. Це складна та постійна боротьба", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що українська стратегія – це звільнення півдня та Донбасу, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим та рух до півострова.

"В Авдіївці активізація не є випадковою", - резюмував Юсов.

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Автор: 

розвідка (3866) бойові дії (3880) Авдіївка (2342)


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Наразі прочитала блог Бутусова про Авдіївка, Подвиг захисників і потреба в блискавичному реагуванню на проблему зони дій. Нічого з того,що пише розвідка, ніякого якісного чи правдивого аналізу. Вічна Пам'ять Героям, які загинули там. Фортеця Авдіївка не повинна статися.
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16.10.2023 11:49 Відповісти
За будь яких обставин на фронтах є один суттєвий критерій - масове знищення окупантів. Бахмут та Авдіївка це центри масової утилізації кацапні та їх техніки. Слава ЗСУ!
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16.10.2023 12:52 Відповісти
Всіх москалів не знищиш! Головний напрямок - Південь! Звільнення Півдня переломить хребет орді!
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16.10.2023 13:36 Відповісти
 
 