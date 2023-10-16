32% українців вірять у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Проти України постійно з високою інтенсивністю продовжується інформаційна війна і спроба насадження проросійських наративів серед населення. За останній рік зросла кількість українців, які вважають що існує розкол між політичним та військовим керівництвом України.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
"За останній рік з 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України – 54% (у вересні 2022 року – 71%) – продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда", - йдеться в повідомленні.
Між вереснем 2022 року і жовтнем 2023 року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси – з 5% до 12%. Утім при цьому абсолютна більшість українців – 80% – продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).
Помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і взагалі Захід хоче від України поступок Росії – з 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року. Проте знову-таки більшість населення країни наразі – 63% (у вересні 2022 – 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах.
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Ну яка різниця, що думають пересічні по конфлікти ОПи з військовими?
Від цієї думки конфлікт ані зникне, ані з'явиться, натомість срачів побільшає.
Опитування і публікація їх результатів - то інша справа. По-перше, можна маніпулювати (вибори в один тур), по-друге, з'ясовувати больові точки суспільства, куди потім спрямовується вплив ( - результат - обрання зєлі "аби не Порошенко").
Но еще интереснее слова
СТОРОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Залужный ,армия и волонтеры пашут на победу
А президент делает все,чтобы ее не было
Или чтобы она случилась намного позже
Ведь победа Украины- станет крахом для президента Зеленского
И он это понимает лучше всех
И для него Залужный сегодня - главный враг
Вот кого выбрали те самые знаменитые 73 %
Ненавижу эту цифру
Презираю этих людей
Своим выбором они привели нас к катастрофе
Я - Украиноботка
А теперь еще и Израилеботка
Деньги на украинскую армию перевожу с 2014
Я бы и на израильскую перевела
Но пока Израиль сам справляется
Всі укази є на сайтах державних установ, що у домені gov.ua
Або ви наступного разу наводите пруф з посиланням на цей домен, або ваші слова розцінюються як піздьож.
Зєвлада з радістю виконує всі накази кремля, чи не так?
В Телеграмі, методом питок..
З відпиленням деяким рогів..
Показанія получили з трьох попиток...
...А чому б і не вважати , коли українські ЗМІ в режимі- 24/7 , зомбують українське суспільство такими повідомленнями , взятими і передрукованими до речі , здебільшого з кацапських ресурсів , або ж з закордонних змі які ретранслюють на західну аудиторію - кацапські наративи .
І це попри те що абсолютна більшість західних політиків - говорять протилежне .
Почитайте наприклад - одні лише заголовки сайтів на укрнеті , це ж пц !!
але, легше затикати рота журналістам, ніж показати якісь дії у цьому напрямку.
Як ви зрадойоби дістали вже , у вас абсолютно все що відбувається в Україні і поза нею - прив'язується до Зєлі ,, навіть спалахи на сонці .
хєрмапідорське ниття про зрпдойобів доставляє)
ти не спиняйся, клоун.
тебе піймали на брехні, а ти що?
а ти по методичці пздуна ганяєш)
Там же ясно вказано - Захід хоче від України поступок Росії Джерело:
Хіба це тільки через Зєлю .?
Так є конфлікт? Чи немає?
Тому неспроста з'явилось дерьмаковське опитування. Це він так заспокоює Гнусавого.
З боку командування ЗСУ нема ніяких конфліктів.
А от ОПЗЄ постійно робить все для дискредитації командувпння ЗСУ.
Тому це не конфлікт. Це цілеспрямована антиукраїнська діяльність Зеленського та Єрмака.