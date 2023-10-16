32% українців вірять у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Проти України постійно з високою інтенсивністю продовжується інформаційна війна і спроба насадження проросійських наративів серед населення. За останній рік зросла кількість українців, які вважають що існує розкол між політичним та військовим керівництвом України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"За останній рік з 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України – 54% (у вересні 2022 року – 71%) – продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда", - йдеться в повідомленні.

Між вереснем 2022 року і жовтнем 2023 року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси – з 5% до 12%. Утім при цьому абсолютна більшість українців – 80% – продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 60% українців ставляться негативно до проведення загальнонаціональних виборів у країні до завершення війни, - опитування

Помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і взагалі Захід хоче від України поступок Росії – з 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року. Проте знову-таки більшість населення країни наразі – 63% (у вересні 2022 – 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах.