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32% українців вірять у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Проти України постійно з високою інтенсивністю продовжується інформаційна війна і спроба насадження проросійських наративів серед населення. За останній рік зросла кількість українців, які вважають що існує розкол між політичним та військовим керівництвом України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"За останній рік з 14% до 32% стало більше тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Разом з цим більшість населення України – 54% (у вересні 2022 року – 71%) – продовжують дотримуватися погляду, що політичне керівництво та військове командування діють злагоджено як одна команда", - йдеться в повідомленні.

32% українців вірять у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії, - КМІС 01

Між вереснем 2022 року і жовтнем 2023 року стало трохи більше тих, хто вважає, що влада може піти на неприйнятні компроміси – з 5% до 12%. Утім при цьому абсолютна більшість українців – 80% – продовжують вважати, що влада не піде не неприйнятні для України компроміси (у вересні 2022 року таких було 87%).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 60% українців ставляться негативно до проведення загальнонаціональних виборів у країні до завершення війни, - опитування

32% українців вірять у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії, - КМІС 02

Помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і взагалі Захід хоче від України поступок Росії – з 15% у вересні 2022 року до 30% у жовтні 2023 року. Проте знову-таки більшість населення країни наразі – 63% (у вересні 2022 – 73%) вважають, що Захід продовжує допомагати Україні і хоче, щоб війна закінчилася на прийнятних для України умовах.

32% українців вірять у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії, - КМІС 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) опитування (1944) КМІС (335) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+23
Цифры интересные
Но еще интереснее слова
СТОРОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Залужный ,армия и волонтеры пашут на победу
А президент делает все,чтобы ее не было
Или чтобы она случилась намного позже
Ведь победа Украины- станет крахом для президента Зеленского
И он это понимает лучше всех
И для него Залужный сегодня - главный враг
Вот кого выбрали те самые знаменитые 73 %
Ненавижу эту цифру
Презираю этих людей
Своим выбором они привели нас к катастрофе
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16.10.2023 12:20
+20
А нічого дивного - якби ЗЕрмаки не протащили отой указ про необхідність Залужному "согласовувать" плани наступу з Банковою і "ні в усякому разі нічого не робити без згоди з ЗЕбуїном", то такого може і було б, бо вже дуже відверто ЗЕлупа заліз не в свою єпархію. Воно і так тупе, про що ми вже всі знаємо, але ж в цьому випадку воно заздалегіть наражає на те, що всі(!!) плани бойових дій можуть і будуть відомі ворогу заздалегіть, бо вся та шарашка на Банковій набита москальскими кротами начолі з "особо наближеним до тєла" Єрмаком, про якого оте хрипате бидло заявило: "Мы вместе пришли и мы вместе уйдем"....чим і дав підстави до недовіри...і не безпідставної.
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16.10.2023 12:22
+13
Всі ці опитування - то зняття метрик для планування подальших ІПсО.
Ну яка різниця, що думають пересічні по конфлікти ОПи з військовими?
Від цієї думки конфлікт ані зникне, ані з'явиться, натомість срачів побільшає.
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16.10.2023 12:16
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Всі ці опитування - то зняття метрик для планування подальших ІПсО.
Ну яка різниця, що думають пересічні по конфлікти ОПи з військовими?
Від цієї думки конфлікт ані зникне, ані з'явиться, натомість срачів побільшає.
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16.10.2023 12:16 Відповісти
Поширення інфи про зацікавленість суспільства тим чи іншим питанням, проблемою, конфліктом - це половина шляху для його вирішення(або старанішого приховування враховуючи чесноти діючих персонажів при владі). Якщо міжнародна спільнота бачіть розбрат, корупцію, інтриги, то й найпростішому простофілі має бути зрозуміло, що плани щодо України будуть мати специфічне забарвлення і запасні виходи для всіх сторін, які так чи інши вкладаються в нашу державу. Ти жертва логічної помилки - не резонанс і розголос проблеми шкодить, а сама причина.
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16.10.2023 12:36 Відповісти
Є волонтери, на кшталт Ярової, які виносять оці проблеми на широкий загал.
Опитування і публікація їх результатів - то інша справа. По-перше, можна маніпулювати (вибори в один тур), по-друге, з'ясовувати больові точки суспільства, куди потім спрямовується вплив ( - результат - обрання зєлі "аби не Порошенко").
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16.10.2023 12:41 Відповісти
Згіден. Але логіка в якій якесь явище називати небезпечним через можливість зловжинь ним це абсурд. Тоді давай ножі заборонимо, бо то потенційна зброя. Треба викривать зловмисний вплив і маніпуляції в опитуваннях і саме свспільство покарає маніпулятора як не репутанційним ударом, то якось інакше .
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16.10.2023 12:51 Відповісти
Що можете сказати про КМІС? Чи відповідають результати їх опитувань, наприклад, результатам виборів?
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16.10.2023 12:55 Відповісти
А що ти хоч почуть про провладну структуру в інфопросторі країни в стані війни? Все підконтрольне владі зараз фізично не може не створювать пропаганду. Опиратись потрібно на незалежні джерела і бажанно на джерела з фінансуванням з заходу, бо там принято контролювати за що вони гроші платять.
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16.10.2023 13:02 Відповісти
То виходить, підконтрольна владі структура розповідає про конфлікт всередині влади? Цікаво, навіщо?
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16.10.2023 13:13 Відповісти
Щоб перевести увагу з "незаперечних фактів" на "химерну віру".
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16.10.2023 13:37 Відповісти
Як варіант створення ілюзії об'єтиності і правдивості. Особа зверху 100% права.
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16.10.2023 13:41 Відповісти
Цифры интересные
Но еще интереснее слова
СТОРОНЫ ПРЕСЛЕДУЮТ РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Залужный ,армия и волонтеры пашут на победу
А президент делает все,чтобы ее не было
Или чтобы она случилась намного позже
Ведь победа Украины- станет крахом для президента Зеленского
И он это понимает лучше всех
И для него Залужный сегодня - главный враг
Вот кого выбрали те самые знаменитые 73 %
Ненавижу эту цифру
Презираю этих людей
Своим выбором они привели нас к катастрофе
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16.10.2023 12:20 Відповісти
Как там у вас, на масковщине, говорят: разделяй и властвуй, да, товарищЬ Боброва?
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16.10.2023 12:26 Відповісти
Це з пам'ятки подоляка? Чи приклад з оборонними зашкварами не говорить, що ЗСУ і зе по різні боки?
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16.10.2023 12:31 Відповісти
120% Боброва права.
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16.10.2023 12:37 Відповісти
про Червінського пам'ятай і буде тобі правда про зебабуїнов.
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16.10.2023 12:39 Відповісти
Пани Боброва
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16.10.2023 14:00 Відповісти
Не інакше
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16.10.2023 14:52 Відповісти
Вы явно ботка.
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16.10.2023 13:55 Відповісти
Вы правы
Я - Украиноботка
А теперь еще и Израилеботка
Деньги на украинскую армию перевожу с 2014
Я бы и на израильскую перевела
Но пока Израиль сам справляется
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16.10.2023 13:59 Відповісти
А нічого дивного - якби ЗЕрмаки не протащили отой указ про необхідність Залужному "согласовувать" плани наступу з Банковою і "ні в усякому разі нічого не робити без згоди з ЗЕбуїном", то такого може і було б, бо вже дуже відверто ЗЕлупа заліз не в свою єпархію. Воно і так тупе, про що ми вже всі знаємо, але ж в цьому випадку воно заздалегіть наражає на те, що всі(!!) плани бойових дій можуть і будуть відомі ворогу заздалегіть, бо вся та шарашка на Банковій набита москальскими кротами начолі з "особо наближеним до тєла" Єрмаком, про якого оте хрипате бидло заявило: "Мы вместе пришли и мы вместе уйдем"....чим і дав підстави до недовіри...і не безпідставної.
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16.10.2023 12:22 Відповісти
А що не сподобалось? Що він на твого хазяїна Дєрмака наїзав?
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16.10.2023 13:20 Відповісти
та ти пєтух сам
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16.10.2023 18:16 Відповісти
Не чув про таке, посилання на "отой указ" можна?
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16.10.2023 13:31 Відповісти
В цьому році перед очікуваним наступом десь весною було це. Зараз не можу навскидку відповісти але було 100%
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16.10.2023 19:57 Відповісти
Десь було, та загуло.
Всі укази є на сайтах державних установ, що у домені gov.ua
Або ви наступного разу наводите пруф з посиланням на цей домен, або ваші слова розцінюються як піздьож.
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17.10.2023 09:23 Відповісти
Ага, наступного разу спєцом для зебуїнів буду ВСІ укази зберігати
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17.10.2023 10:56 Відповісти
На те є web.archive.org.
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17.10.2023 11:00 Відповісти
висмоктано з пальця...
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16.10.2023 12:31 Відповісти
Ще б пак. Всі знають хто у нас зрадник і зняв міни і здав Азов з Маріуполем. І знають тих падлюк, які їздили в Туреччину Крим на 15 років здавати. Який конфлікт і опитування від шапіто? Суцільна брехня ОПи.
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16.10.2023 13:23 Відповісти
Армійське керівництво з радістю виконувало і виконує ВСІ накази ЗЕвлади хай вони і є злочинними .Розмінувати Чонгар ? Єсть ! Вивести напередодні вторгнення боєздатні підрозділи з Гостомеля ? Сдєлаєм !!Підтримати закон ВР який перетворив військових на безправних рабів ? ОК ! Так що не робіть з слухняних холуїв героїв .
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16.10.2023 12:33 Відповісти
Ти то мабуть сильний спеціаліст по виконанню військових наказів з дивану? Затягати до втрати пульсу в межах кримінального провадження навіть невинну людину в умовах тотального контролю всіх ланок влади можна навіть не дуже напружуючись. І статут відкрий та почитай, що пише та совкова дроч. Спочатку виконуй, а потім оспорюй, або буть добрий готуй булки. Скинути пройоби влади на військових у вас нехера не вийде, бо військові то єдина соломинка, яка тримає тут все наплаву.
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16.10.2023 12:42 Відповісти
Я написав про слухняних холуїв з армійського керівництва .І я жодним словом не ображав Героїв які боронять країну на фронті .Не перекручуй мої слова .
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16.10.2023 13:12 Відповісти
Ну ти прочитай, що написав і як всіх військових узагальнив з негативним акцентом. Я ж те що ти написав бачу, а не те, що в тебе в голові застрягло при написанні.
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16.10.2023 13:45 Відповісти
Хоча в чумусь ти правий мабуть. З ТРО зліпили гарматне мясо, понаставляли командирами частин совків, воєнкомів і іншу нечисть. Сумно це все.
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16.10.2023 13:50 Відповісти
ти, падлюко, кинув тінь на армію
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16.10.2023 18:18 Відповісти
Наказ просрати Авдіївку і залишити у спокої Херсон - виконані?
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16.10.2023 12:43 Відповісти
Ну я не знаю, що там виконується в голові того гіганта думки звідки ригнулися такі накази.
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16.10.2023 12:53 Відповісти
Армійське керівництво з радістю виконувало і виконує ВСІ накази ЗЕвлади
Зєвлада з радістю виконує всі накази кремля, чи не так?
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16.10.2023 12:56 Відповісти
Ну про радість то твоя суб'єктивна думка. А про владу я нічого гарного сказати не можу, але й шапочку з фольги на голову чипляти не буду.
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16.10.2023 13:05 Відповісти
Якби військовими русня крутила так само, як ОПою, ЗСУ давно були б розгромлені.
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16.10.2023 13:12 Відповісти
якщо за вище політичне керівництво вважати єрмака і його кодло - то там не просто конфлікт - там саботаж
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16.10.2023 12:35 Відповісти
"Оманський дует" досі живий лише завдяки Залужному та ЗСУ. Тому, безумовно, конфлікт інтересів існує, бо різну мотивацію зелених жидобільшовиків (збагатитись уникнувши відповідальності за зраду) і українців (звільнити Україну від *********** окупантів) видно неозброєним оком всюди - від трибун до окопів.
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16.10.2023 12:36 Відповісти
Опитали ватних блогерів...
В Телеграмі, методом питок..
З відпиленням деяким рогів..
Показанія получили з трьох попиток...
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16.10.2023 12:39 Відповісти
Нічого дивного. Ці структури працюють на дві різні держави. Дивно тут тільки те, що командування армії до сих пір не взяло під варту т.з. "політичне керівництво".
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16.10.2023 12:48 Відповісти
Помітно зросла також частка тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабне і взагалі Захід хоче від України поступок Росії Джерело:
...А чому б і не вважати , коли українські ЗМІ в режимі- 24/7 , зомбують українське суспільство такими повідомленнями , взятими і передрукованими до речі , здебільшого з кацапських ресурсів , або ж з закордонних змі які ретранслюють на західну аудиторію - кацапські наративи .
І це попри те що абсолютна більшість західних політиків - говорять протилежне .
Почитайте наприклад - одні лише заголовки сайтів на укрнеті , це ж пц !!
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16.10.2023 12:48 Відповісти
нащо ти брешеш? Клоуну в очі говорять про корупцію і с США і в ЄС.
але, легше затикати рота журналістам, ніж показати якісь дії у цьому напрямку.
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16.10.2023 13:47 Відповісти
До чого тут клоун і корупція !? Коли мова йде - зовсім про інше .
Як ви зрадойоби дістали вже , у вас абсолютно все що відбувається в Україні і поза нею - прив'язується до Зєлі ,, навіть спалахи на сонці .
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16.10.2023 14:42 Відповісти
лол)
хєрмапідорське ниття про зрпдойобів доставляє)
ти не спиняйся, клоун.
тебе піймали на брехні, а ти що?
а ти по методичці пздуна ганяєш)
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16.10.2023 14:46 Відповісти
По якій методичці , що ти верзеш , ідіот . ? Я питаю - до чого ти сюди ліпиш того Зе ?? От нахея ?
Там же ясно вказано - Захід хоче від України поступок Росії Джерело:
Хіба це тільки через Зєлю .?
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16.10.2023 14:52 Відповісти
Генерали Марченко і Кривонос, полковник Червінський, зараз комбріг Водолазький - це ті військові, що організували спротив рашистам на своїх ділянках. Попри наказам "вєрховного гавнокомандующєго"... Хто їх судить? Чи не влада України? За що? "За ізмєну родінє"! Кого вони зрадили? Рашку? Чи ОПу?

Так є конфлікт? Чи немає?
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16.10.2023 13:01 Відповісти
Ще і як бо трохи починають прозрівати що обіцяні ніщаки(зарплати,пенсіі,таріфи,мир та дручба з рашкой) все фуфло но старі політики у всьому винні но тіки не вони клюнушиє на халяву і мир.До більшості не дійшло що частиною цього п...ца являються вони і починають шукати крайнього(порошенко,зеленський,тімошенко даже покійного Кравчука вспоминають)А запитаєш у богатьох як ставися до України -відповідь(а шо мені ця Україна дала)буцімто Украіна це якась тьотя(дядя) з великими корманами.Я хочу(ДОЛЖНИ)тото і тото-достань з карману і дай бо яхочу.
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16.10.2023 13:02 Відповісти
Тобі краще поспати. Або (якщо викурив косячок) кілька годин похіхікати, потім поїсти і лягти поспати
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16.10.2023 13:24 Відповісти
Спати мені неи потрібно а на рахунок косячків,соточек та іншого то це не до мене і яне хничу зарплятка маленькая та інше.
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16.10.2023 14:03 Відповісти
Нема потреби в рашистських наративах, достатньо знати, який зебубон самозакоханий, завидющий, мстивий, щоб знати як він відноситься до всіх, у кого рейтинг вищий, ніж в нього. Нема сумнівів, що конфлікт існує. У влади все, що проти неї - то все ворожі наративи, а вони зелені, пухнасті, усіпусі.
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16.10.2023 13:34 Відповісти
якщо заздрість тупої ницої малоросійської макаки у ковпаку це конфлікт, звісно є.
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16.10.2023 13:44 Відповісти
Згадаємо Оман, Чонгар, Нову Каховку.... **** тут кому не ясно? В єрмака та його комарильї руки по локіть в крові українців.
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16.10.2023 13:48 Відповісти
Звичайна заказуха з контрольними цифрами від гофмаршала Хризантеми. Якщо вживається словосполучення - вище політичне керівництво, стирчать вуха Дерьмака,любить він пафосні словечки.
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16.10.2023 13:56 Відповісти
Московтаймс опублікувало великий висер військоглядача Новой газети Ширяєва. Аналізує невдачі російської адаптації "Шоку і туману" ( концепція американців Ульмана та Уейда). Не змогли,мовляв, знищити електроенергетику,залізничне сполучення та інше.Залишились тільки мости через Дніпро. І разом з тим, повідомив, що існує так званий пакт Мединського- Арахамії. І про його зміст стане відомо після війни.
Тому неспроста з'явилось дерьмаковське опитування. Це він так заспокоює Гнусавого.
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16.10.2023 14:20 Відповісти
Це маніпуляція.

З боку командування ЗСУ нема ніяких конфліктів.

А от ОПЗЄ постійно робить все для дискредитації командувпння ЗСУ.

Тому це не конфлікт. Це цілеспрямована антиукраїнська діяльність Зеленського та Єрмака.
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16.10.2023 15:54 Відповісти
 
 