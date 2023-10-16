Дві російські САУ 2С19 "Мста-С" знищили бійці підрозділу "Рарог" 24-ї ОМБр поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни на Бахмутському напрямку знищили дві ворожі 152-мм САУ 2С19 "Мста-С".

Як повідомляє Цензор НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Октокоптери "Закатка" продовжують наганяти жах на окупантів. Дві російські 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" було знищено підрозділом "Рарог" 24-ї механізованої бригади на Бахмутському напрямку. Вартість однієї одиниці цієї самохідної гаубиці може коливатися від 3 до 4 мільйонів доларів", - йдеться у коментарі до відео.

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