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Новини Війна
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Дві російські САУ 2С19 "Мста-С" знищили бійці підрозділу "Рарог" 24-ї ОМБр поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Українські воїни на Бахмутському напрямку знищили дві ворожі 152-мм САУ 2С19 "Мста-С".

Як повідомляє Цензор НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Октокоптери "Закатка" продовжують наганяти жах на окупантів. Дві російські 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" було знищено підрозділом "Рарог" 24-ї механізованої бригади на Бахмутському напрямку. Вартість однієї одиниці цієї самохідної гаубиці може коливатися від 3 до 4 мільйонів доларів", - йдеться у коментарі до відео.

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армія рф (17516) знищення (7328) САУ (228)


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Самый смак что с экипажем отлетели
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16.10.2023 13:58 Відповісти
Засраша-самкі, тужтєсь! Ражайтє новиє САУ!
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16.10.2023 14:01 Відповісти
👍🏼🇺🇦 Файно!
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16.10.2023 14:09 Відповісти
($4,000,000 ===> $0) x 2 😁 Respect!
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16.10.2023 14:22 Відповісти
отличная работа.
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16.10.2023 14:34 Відповісти
Хлопці , Ви молодці , Вам респект і подяка за те , що вбиваєте рашинських фашистів на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.10.2023 14:38 Відповісти
Рарог - вогняний дух, назва підрозділу цілком відповідає.
Мехвод тікає за будинок ховаючись від вибуху, падлюка знає що здетонує добряче.
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16.10.2023 15:15 Відповісти
Das ist einfach wunderbar!!
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16.10.2023 15:19 Відповісти
 
 