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Лікарські засоби, медичні меблі та обладнання: МОЗ отримало чергову партію гумдопомоги

ліки

Міністерство охорони здоров’я отримало від донорів та благодійних організацій чергову партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли лікарські засоби, медичні меблі та обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров’я продовжує отримувати гуманітарну допомогу від донорів та благодійних організацій. Цього тижня вона надійшла від Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, компанії AMEX (Австрія), фармацевтичної компанії Сона-фарм, Республіки Куба", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МОЗ отримало:

  • медичні меблі – 60 палет;
  • лікарські засоби – 50 палет;
  • дитяче харчування – 1 палета;
  • медичне обладнання - 1 коробка.

Читайте: В Україні вдалося частково або повністю відновити 820 медзакладів, - МОЗ

Автор: 

МОЗ (5398) гуманітарна допомога (994)


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16.10.2023 16:16 Відповісти
пианисту геморрой лечить
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16.10.2023 16:25 Відповісти
..у елітних зебілів сьогодні "право першої ночі"?
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16.10.2023 16:18 Відповісти
цены в аптеках подняли , у меня мозоль на ноге ничего не помогает , только https://tabletki.ua/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4/1103/ Димексид 86грн . а стоил 30грн
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16.10.2023 16:23 Відповісти
 
 