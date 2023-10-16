Лікарські засоби, медичні меблі та обладнання: МОЗ отримало чергову партію гумдопомоги
Міністерство охорони здоров’я отримало від донорів та благодійних організацій чергову партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли лікарські засоби, медичні меблі та обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство охорони здоров’я продовжує отримувати гуманітарну допомогу від донорів та благодійних організацій. Цього тижня вона надійшла від Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, компанії AMEX (Австрія), фармацевтичної компанії Сона-фарм, Республіки Куба", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, МОЗ отримало:
- медичні меблі – 60 палет;
- лікарські засоби – 50 палет;
- дитяче харчування – 1 палета;
- медичне обладнання - 1 коробка.
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Светлана Вьюгина #582014
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Яков #582045
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albano miner
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Яков #582045
показати весь коментар16.10.2023 16:23 Відповісти Мені подобається 1
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