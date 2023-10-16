Аеророзвідникам потрібна допомога на придбання квадрокоптера з тепловізором
Нічній групі аеророзівдки потрібен квадрокоптер з тепловізором, який зможе працювати в складних умовах РЕБ Бахмутського напрямку: Autel EVO Max 4T Protect+. Він коштує 340 000 грн.
Про це пише у фейсбуці захисник України Олександр Осипенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наша нічна група аеророзвідки втратила всі нічні теплові засоби для роботи і тепер ми не можемо вести спостереження за ворогом вночі. Тому, починаю дуже терміновий збір на квадрокоптер з тепловізором, який зможе працювати в складних умовах РЕБ- подавлення Бахмутського напрямку:
Autel EVO Max 4T Protect+", - йдеться у дописі.
Осипенко додає, що ціна цього квадрокоптера обумовлена спеціальною прошивкою Protect+ , яка допомагає "повністю розкрити потенціал квадрокоптера і зробити його життя більш довгим, за допомогою спеціальних механізмів боротьби зі спуфінгом і подавленням".
Він наголошує, що досвід роботи з дроном без такої прошивки показує, що він може протриматися на фронті два дні максимум, а потім ворожий РЕБ подавить його.
"Саме тому, потрібний квадрокоптер з додатковою, як її позиціонують - військовою прошивкою. Ми дуже хочемо мати можливість працювати та кожного дня наближати нашу перемогу. Тому надія тільки на вас, кожна гривня дуже важлива", - резюмував Осипенко.
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