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Аэроразведчикам нужна помощь на приобретение квадрокоптера с тепловизором

квадрокоптер

Ночной группе аэророзовки нужен квадрокоптер с тепловизором, который сможет работать в сложных условиях РЭБ Бахмутского направления: Autel EVO Max 4T Protect+. Он стоит 340 000 грн.

Об этом пишет в фейсбуке защитник Украины Александр Осипенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша ночная группа аэроразведки потеряла все ночные тепловые средства для работы, и теперь мы не можем вести наблюдение за врагом ночью. Поэтому начинаю очень срочный сбор на квадрокоптер с тепловизором, который сможет работать в сложных условиях РЭБ-подавления Бахмутского направления:
Autel EVO Max 4T Protect+", - говорится в сообщении.

Осипенко добавляет, что цена этого квадрокоптера обусловлена специальной прошивкой Protect+, которая помогает "полностью раскрыть потенциал квадрокоптера и сделать его жизнь дольше с помощью специальных механизмов борьбы со спуфингом и подавлением".

Он отмечает, что опыт работы с дроном без такой прошивки показывает, что он может продержаться на фронте два дня максимум, а затем вражеский РЭБ подавит его.

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"Именно поэтому нужен квадрокоптер с дополнительной, как ее позиционируют - военной прошивкой. Мы очень хотим иметь возможность работать и каждый день приближать нашу победу. Поэтому надежда только на вас, каждая гривна очень важна", - резюмировал Осипенко.

Банка сбора в monobank:

https://send.monobank.ua/jar/8P5Lby6mex

Приват грн

4627055710401653

Моно грн

4441114451515959

Моно euro

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Автор: 

помощь (7822) сбор (303) аэроразведка (23)


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16.10.2023 16:44 Ответить
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16.10.2023 16:47 Ответить
 
 