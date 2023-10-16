До "Армії відновлення" долучилися вже понад 61 тисяча українців. ІНФОГРАФІКА

Державна служба зайнятості видала вже 61,661 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі ДСЗ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 16 жовтня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 61 661направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (11 749 направлень).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 418 направлень), Донецька (7 289), Київська (6 933) та Чернігівська (6 728) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

На фінансування заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт уряд вже направив 425 млн грн.

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