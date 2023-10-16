До "Армії відновлення" долучилися вже понад 61 тисяча українців. ІНФОГРАФІКА
Державна служба зайнятості видала вже 61,661 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі ДСЗ, передає Цензор.НЕТ.
Згідно із оприлюдненими даними, станом на 16 жовтня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 61 661направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (11 749 направлень).
Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 418 направлень), Донецька (7 289), Київська (6 933) та Чернігівська (6 728) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.
На фінансування заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт уряд вже направив 425 млн грн.
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Але, якщо зважити, що ця сума була виділена на цілий рік, то поділивши на 12 місяців, отримаємо 574 гривні на одного "воїна" "армії відновлення" щомісяця.
Таким чином, щоденно "воїн" може потратити 19 гривень.
Ну, можна купити на цю суму хлібину, щоб не вмерти з голоду...
Будівників пірамід єгипетські фараони годували набагато краще. Наприклад, у їхній раціон входило навіть пиво.