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До "Армії відновлення" долучилися вже понад 61 тисяча українців. ІНФОГРАФІКА

війна,бізнес,відбудова,відновлення

Державна служба зайнятості видала вже 61,661 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі ДСЗ, передає Цензор.НЕТ

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 16 жовтня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 61 661направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше – у Харківській області (11 749 направлень).

Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (8 418 направлень), Донецька (7 289), Київська (6 933) та Чернігівська (6 728) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

На фінансування заробітної плати за виконання суспільно-корисних робіт уряд вже направив 425 млн грн.

До Армії відновлення долучилися вже понад 61 тисяча українців 01

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Держслужба зайнятості (174) відбудова (359) відновлення (585)


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Топ коментарі
+11
точніше - армія рабів за 6500
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16.10.2023 17:45
+4
Грязними
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16.10.2023 17:54
+3
За 4 доллара в день? Лучше подеградировать.
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16.10.2023 19:48
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точніше - армія рабів за 6500
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16.10.2023 17:45 Відповісти
Грязними
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16.10.2023 17:54 Відповісти
Якщо 425 мільйонів гривень (загальна сума фінансування) поділити на 61 661 (кількість направлень на роботу), то вийде 6 892 гривні на одне направлення.
Але, якщо зважити, що ця сума була виділена на цілий рік, то поділивши на 12 місяців, отримаємо 574 гривні на одного "воїна" "армії відновлення" щомісяця.
Таким чином, щоденно "воїн" може потратити 19 гривень.
Ну, можна купити на цю суму хлібину, щоб не вмерти з голоду...

Будівників пірамід єгипетські фараони годували набагато краще. Наприклад, у їхній раціон входило навіть пиво.
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16.10.2023 18:21 Відповісти
Та невже в Україні стіки спеціалістів набралось(строітелей.монтажніков)
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16.10.2023 17:50 Відповісти
Подивіться нижню картинку, там вказані "види робіт".
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16.10.2023 18:28 Відповісти
Нормально. Это лучше чем дома сидеть, бухать и ничего не делать. Без работы люди деградируют.
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16.10.2023 18:01 Відповісти
За 4 доллара в день? Лучше подеградировать.
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16.10.2023 19:48 Відповісти
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16.10.2023 20:26 Відповісти
На 4 дол. в день есть спец. должность, принеси-подай, пошел на ...-не мешай. А если ты при уме, умеешь много делать своими руками и думать головой з/п будет намного больше
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16.10.2023 20:38 Відповісти
Ты наверное недопропонял. За работу в так называемой «армії відновлення» платят 6800 гривен грязными в месяц, будь ты хоть Нобелевский лаурят. Ты, я смотрю, вообще дупля не ловишь, что тут происходит.
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17.10.2023 06:09 Відповісти
60 т це скільки рот?
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16.10.2023 18:09 Відповісти
60 тисяч ротів і всі хочуть їсти.
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16.10.2023 18:19 Відповісти
и вся 61 тысяча явились к работодателю???
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16.10.2023 18:26 Відповісти
На папері? Так!
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16.10.2023 18:30 Відповісти
 
 