УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4266 відвідувачів онлайн
Новини
4 258 17

ЗСУ виснажують російські резерви під час контрнаступу, - ISW

зсу

Українські військові цілеспрямовано проводять наступальні операції для того, аби виснажити обмежені російські резерви, при цьому "максимально зберігаючи свої резерви"

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За даними експертів ISW, російським силам "значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити". Аналітики ISW також раніше зазначали, що "ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту".

Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, "доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ, ймовірніше, висадились на лівобережжі Херсонщини та зайняли деякі позиції росіян, - ISW

Автор: 

ЗСУ (7850) ISW (653) контрнаступ (437)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Статистика телемарахвону? Тоді вірю. Реальність, на жаль, зовсім інша.
показати весь коментар
20.10.2023 08:12 Відповісти
+2
Враховуючи кількість кацапів, "виснажувати" їх такими темпами доведеться років 15. Це нереально.
показати весь коментар
20.10.2023 07:50 Відповісти
+2
Пане, не берiть тяжкого в руки , а дурного в голову - бо це нараис наратив. Смотрите в корень - статистика показывает, шо 1:16 - в нашу пользу. Из этого выходит, шо даже с учетом полупьяных бичей,-безхатченок. Козлорылии хватит чмобиков на год , от силы 1.5г. Выше нос, мы же еще не вываливали основной козырь, шо пыне осталось октябрь-ноябрь, А там хэппи нев йеар и кристмас , как и прощавай немытый каазлабад.
показати весь коментар
20.10.2023 08:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враховуючи кількість кацапів, "виснажувати" їх такими темпами доведеться років 15. Це нереально.
показати весь коментар
20.10.2023 07:50 Відповісти
Пане, не берiть тяжкого в руки , а дурного в голову - бо це нараис наратив. Смотрите в корень - статистика показывает, шо 1:16 - в нашу пользу. Из этого выходит, шо даже с учетом полупьяных бичей,-безхатченок. Козлорылии хватит чмобиков на год , от силы 1.5г. Выше нос, мы же еще не вываливали основной козырь, шо пыне осталось октябрь-ноябрь, А там хэппи нев йеар и кристмас , как и прощавай немытый каазлабад.
показати весь коментар
20.10.2023 08:08 Відповісти
Статистика телемарахвону? Тоді вірю. Реальність, на жаль, зовсім інша.
показати весь коментар
20.10.2023 08:12 Відповісти
Проснись и пой, дядя. С каких это пор Цензор - на телемарафон начал смахивать. Дядя, шо в лужу вы сделал( громко).
показати весь коментар
20.10.2023 08:34 Відповісти
Школяр?
показати весь коментар
20.10.2023 09:43 Відповісти
На Київщині, Сумщині, Херсонщині, Харківщині виснажили у минулому році, виснажать і зараз, а далі нова західна допомога надійде
показати весь коментар
20.10.2023 09:44 Відповісти
Ага...
показати весь коментар
20.10.2023 09:45 Відповісти
Реально іншого виходу немає. Інакше вони накопичать резерви, навчать, підготують, наситять технікою і через рік-два зроблять Авдіївку вздовж усього фронту.
показати весь коментар
20.10.2023 09:51 Відповісти
Є. Повноцінний Ленд-ліз без жодних умов і обмежень. На жаль, наші партнери абсолютно не зацікавлені в нашій перемозі.
показати весь коментар
20.10.2023 10:14 Відповісти
Якщо були б абсолютно не зацікавлені, ми б отримали замість ATACMS, Patriot, Gepard, IRIS-T, Leopard, Paladin, Krab, M777, HIMARS, SCALP - тільки велику озабочєнность.
А якщо цивілізований світ просто виявився неготовим до такої великої війни, ані матеріально, ані морально. Тільки вчора Байден у своїй промові вперше назвав речі своїми іменами.
Натомість світ автократій готувався до цих днів десятиліттями.
показати весь коментар
20.10.2023 10:19 Відповісти
Та вони, західні політики, цього особливо і не приховують. Послухай їх уважно. Все їхні запевнення зводяться до одного: не дати росії перемогти. І все. Про нашу перемогу взагалі не йдеться. Піпеточна допомога, умови та обмеження в її застосуванні тому підтвердження.
показати весь коментар
20.10.2023 10:26 Відповісти
Спочатку і того не давали. Javelin, Stinger, NLAW - максимум того, що надсилали.
Після Бучі все змінилось.
От і атака на Ізраїль теж спричинила певний злам у масовій свідомості.
Демократичний світ потроху звикає до думки, що таки доведеться воювати по-дорослому.
показати весь коментар
20.10.2023 10:30 Відповісти
Нічого не змінилось. Демократичному світу байдуже, скільки загине українців. Абсолютно байдуже. Як і те, кому будуть належати українські території. Пора вже це зрозуміти. Єдине, що його турбує - не допустити домінування в світі рашки та її поплічників. І все.
показати весь коментар
20.10.2023 10:41 Відповісти
Єдине, що його турбує - не допустити домінування в світі рашки та її поплічників.
Єдиний спосіб це зробити - дати рашці пізди, і не тільки в Україні.
Тож тут наші цілі співпадають.
А війна - вона така, без втрат не буває. Нехай краще порахують свої у разі, коли потрібно буде воювати за країни Балтії і Тайвань. Знайдуть, що дати нам зброї буде таки дешевше.
показати весь коментар
20.10.2023 10:53 Відповісти
Такий спосіб західних партнерів не влаштовує. Якби влаштовував - відкрили б Ленд-ліз без обмежень в застосуванні.
показати весь коментар
20.10.2023 10:59 Відповісти
Інші не працюють.
Що ж, нехай західні партнери чекають нового Перл-Гарбору.
Все одно ж доведеться пхатись у кров і багнюку.
Як і *****, яке обісралось з герасимівською доктриною "гібридної війни", згідно якої Україна вже давно мала розвалитись і добровільно по шматках увійти до складу рф.
показати весь коментар
20.10.2023 11:02 Відповісти
 
 