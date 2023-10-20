ЗСУ виснажують російські резерви під час контрнаступу, - ISW

Українські військові цілеспрямовано проводять наступальні операції для того, аби виснажити обмежені російські резерви, при цьому "максимально зберігаючи свої резерви"

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За даними експертів ISW, російським силам "значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити". Аналітики ISW також раніше зазначали, що "ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту".

Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, "доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".

