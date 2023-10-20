ЗСУ виснажують російські резерви під час контрнаступу, - ISW
Українські військові цілеспрямовано проводять наступальні операції для того, аби виснажити обмежені російські резерви, при цьому "максимально зберігаючи свої резерви"
Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
За даними експертів ISW, російським силам "значною мірою не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити". Аналітики ISW також раніше зазначали, що "ЗСУ вступали у бій проти переважаючих російських сил, але завдавали їм великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту".
Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Уотлінг також зазначив, що доти, "доки українські сили можуть продовжувати завдавати високого рівня втрат російським військам, стає можливим придушувати здатність Росії навчати достатню кількість нових військ".
А якщо цивілізований світ просто виявився неготовим до такої великої війни, ані матеріально, ані морально. Тільки вчора Байден у своїй промові вперше назвав речі своїми іменами.
Натомість світ автократій готувався до цих днів десятиліттями.
Після Бучі все змінилось.
От і атака на Ізраїль теж спричинила певний злам у масовій свідомості.
Демократичний світ потроху звикає до думки, що таки доведеться воювати по-дорослому.
Єдиний спосіб це зробити - дати рашці пізди, і не тільки в Україні.
Тож тут наші цілі співпадають.
А війна - вона така, без втрат не буває. Нехай краще порахують свої у разі, коли потрібно буде воювати за країни Балтії і Тайвань. Знайдуть, що дати нам зброї буде таки дешевше.
Що ж, нехай західні партнери чекають нового Перл-Гарбору.
Все одно ж доведеться пхатись у кров і багнюку.
Як і *****, яке обісралось з герасимівською доктриною "гібридної війни", згідно якої Україна вже давно мала розвалитись і добровільно по шматках увійти до складу рф.