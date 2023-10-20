ВСУ истощают российские резервы во время контрнаступления, - ISW

Украинские военные целенаправленно проводят наступательные операции для того, чтобы истощить ограниченные российские резервы, при этом "максимально сохраняя свои резервы"

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

По данным экспертов ISW, российским силам "в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они вовсю пытаются создать". Аналитики ISW также ранее отмечали, что "ВСУ вступали в бой против превосходящих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта".

Аналитик Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, "пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".

Читайте: ВСУ, вероятно, высадились на левобережье Херсонщины и заняли некоторые позиции россиян, - ISW