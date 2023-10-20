ВСУ истощают российские резервы во время контрнаступления, - ISW
Украинские военные целенаправленно проводят наступательные операции для того, чтобы истощить ограниченные российские резервы, при этом "максимально сохраняя свои резервы"
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
По данным экспертов ISW, российским силам "в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они вовсю пытаются создать". Аналитики ISW также ранее отмечали, что "ВСУ вступали в бой против превосходящих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта".
Аналитик Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, "пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".
А якщо цивілізований світ просто виявився неготовим до такої великої війни, ані матеріально, ані морально. Тільки вчора Байден у своїй промові вперше назвав речі своїми іменами.
Натомість світ автократій готувався до цих днів десятиліттями.
Після Бучі все змінилось.
От і атака на Ізраїль теж спричинила певний злам у масовій свідомості.
Демократичний світ потроху звикає до думки, що таки доведеться воювати по-дорослому.
Єдиний спосіб це зробити - дати рашці пізди, і не тільки в Україні.
Тож тут наші цілі співпадають.
А війна - вона така, без втрат не буває. Нехай краще порахують свої у разі, коли потрібно буде воювати за країни Балтії і Тайвань. Знайдуть, що дати нам зброї буде таки дешевше.
Що ж, нехай західні партнери чекають нового Перл-Гарбору.
Все одно ж доведеться пхатись у кров і багнюку.
Як і *****, яке обісралось з герасимівською доктриною "гібридної війни", згідно якої Україна вже давно мала розвалитись і добровільно по шматках увійти до складу рф.