ВСУ истощают российские резервы во время контрнаступления, - ISW

зсу

Украинские военные целенаправленно проводят наступательные операции для того, чтобы истощить ограниченные российские резервы, при этом "максимально сохраняя свои резервы"

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

По данным экспертов ISW, российским силам "в значительной степени не хватает высококачественных резервов, которые они вовсю пытаются создать". Аналитики ISW также ранее отмечали, что "ВСУ вступали в бой против превосходящих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта".

Аналитик Королевского института вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, "пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".

Читайте: ВСУ, вероятно, высадились на левобережье Херсонщины и заняли некоторые позиции россиян, - ISW

ВСУ (6853) ISW (493) контрнаступление (355)
+4
Статистика телемарахвону? Тоді вірю. Реальність, на жаль, зовсім інша.
показать весь комментарий
20.10.2023 08:12 Ответить
+2
Враховуючи кількість кацапів, "виснажувати" їх такими темпами доведеться років 15. Це нереально.
показать весь комментарий
20.10.2023 07:50 Ответить
+2
Пане, не берiть тяжкого в руки , а дурного в голову - бо це нараис наратив. Смотрите в корень - статистика показывает, шо 1:16 - в нашу пользу. Из этого выходит, шо даже с учетом полупьяных бичей,-безхатченок. Козлорылии хватит чмобиков на год , от силы 1.5г. Выше нос, мы же еще не вываливали основной козырь, шо пыне осталось октябрь-ноябрь, А там хэппи нев йеар и кристмас , как и прощавай немытый каазлабад.
показать весь комментарий
20.10.2023 08:08 Ответить
Проснись и пой, дядя. С каких это пор Цензор - на телемарафон начал смахивать. Дядя, шо в лужу вы сделал( громко).
показать весь комментарий
20.10.2023 08:34 Ответить
Школяр?
показать весь комментарий
20.10.2023 09:43 Ответить
На Київщині, Сумщині, Херсонщині, Харківщині виснажили у минулому році, виснажать і зараз, а далі нова західна допомога надійде
показать весь комментарий
20.10.2023 09:44 Ответить
Ага...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:45 Ответить
Реально іншого виходу немає. Інакше вони накопичать резерви, навчать, підготують, наситять технікою і через рік-два зроблять Авдіївку вздовж усього фронту.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:51 Ответить
Є. Повноцінний Ленд-ліз без жодних умов і обмежень. На жаль, наші партнери абсолютно не зацікавлені в нашій перемозі.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:14 Ответить
Якщо були б абсолютно не зацікавлені, ми б отримали замість ATACMS, Patriot, Gepard, IRIS-T, Leopard, Paladin, Krab, M777, HIMARS, SCALP - тільки велику озабочєнность.
А якщо цивілізований світ просто виявився неготовим до такої великої війни, ані матеріально, ані морально. Тільки вчора Байден у своїй промові вперше назвав речі своїми іменами.
Натомість світ автократій готувався до цих днів десятиліттями.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:19 Ответить
Та вони, західні політики, цього особливо і не приховують. Послухай їх уважно. Все їхні запевнення зводяться до одного: не дати росії перемогти. І все. Про нашу перемогу взагалі не йдеться. Піпеточна допомога, умови та обмеження в її застосуванні тому підтвердження.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:26 Ответить
Спочатку і того не давали. Javelin, Stinger, NLAW - максимум того, що надсилали.
Після Бучі все змінилось.
От і атака на Ізраїль теж спричинила певний злам у масовій свідомості.
Демократичний світ потроху звикає до думки, що таки доведеться воювати по-дорослому.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:30 Ответить
Нічого не змінилось. Демократичному світу байдуже, скільки загине українців. Абсолютно байдуже. Як і те, кому будуть належати українські території. Пора вже це зрозуміти. Єдине, що його турбує - не допустити домінування в світі рашки та її поплічників. І все.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:41 Ответить
Єдине, що його турбує - не допустити домінування в світі рашки та її поплічників.
Єдиний спосіб це зробити - дати рашці пізди, і не тільки в Україні.
Тож тут наші цілі співпадають.
А війна - вона така, без втрат не буває. Нехай краще порахують свої у разі, коли потрібно буде воювати за країни Балтії і Тайвань. Знайдуть, що дати нам зброї буде таки дешевше.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:53 Ответить
Такий спосіб західних партнерів не влаштовує. Якби влаштовував - відкрили б Ленд-ліз без обмежень в застосуванні.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:59 Ответить
Інші не працюють.
Що ж, нехай західні партнери чекають нового Перл-Гарбору.
Все одно ж доведеться пхатись у кров і багнюку.
Як і *****, яке обісралось з герасимівською доктриною "гібридної війни", згідно якої Україна вже давно мала розвалитись і добровільно по шматках увійти до складу рф.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:02 Ответить
 
 