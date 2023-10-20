УКР
Вночі поблизу окупованого Мелітополя пролунало декілька вибухів, - міський голова Федоров

Після опівночі за містом Мелітополь пролунало декілька вибухів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Найпотужніше - у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Уточнюємо деталі", - написав він.

