Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздалось несколько взрывов, - мэр Федоров
После полуночи за городом Мелитополь раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Самое мощное - в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", - написал он.
