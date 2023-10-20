Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздалось несколько взрывов, - мэр Федоров

После полуночи за городом Мелитополь раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Самое мощное - в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", - написал он.

