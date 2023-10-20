РУС
Ночью вблизи оккупированного Мелитополя раздалось несколько взрывов, - мэр Федоров

После полуночи за городом Мелитополь раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Самое мощное - в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", - написал он.

Читайте: В оккупированном россиянами Мелитополе нет лекарства для тяжелобольных пациентов. Людей цинично отправляют умирать домой, - мэр Федоров

взрыв (6878) Мелитополь (619) Федоров Иван (471)
На левобережье под Херсоном закрепились , Мелитополь трещит под кацапами по швам - на югах начинается повальный разгром козломордых, как и в прошлую осень, бо пыня в холода воевать не будет, а кацапская шелупонь за пыню еще и не хочет это делать. ДО ПЕРЕМОГИ!!! СЛАВА ЗСУ !!!
