Кабель між Естонією та Фінляндією пошкодили люди, - прокуратура Естонії

Телекомунікаційний кабель, що з’єднує Фінляндію та Естонію в Балтійському морі та був пошкоджений в ніч проти 8 жовтня разом із газопроводом Balticconnector, зазнав ушкоджень від рук людини.

Такого висновку дійшли слідчі Естонії та Фінляндії. Про це заявили в прокуратурі Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

Слідчі виявили два судна, що були на місці розриву кабелю.

"Під час розслідування ми проаналізували рух суден, що мав місце в даному районі в даний момент. Також нами встановлено, що одне судно під прапором Російської Федерації та інше судно під прапором Гонконгу в даний момент перебували в цьому районі", - повідомила державний прокурор Трійну Олев.

За її словами, докази свідчать, що пошкодження кабелю мало антропогенний характер. Як саме його пошкодили та чи було це зроблено навмисно, з'ясує подальше розслідування. Прокуратура відпрацьовує різні версії та перевіряє всі обставини.

Уряд вже готовий приступити до ремонту кабелю якнайшвидше і сподівається, що це відбудеться наступного тижня.