УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4265 відвідувачів онлайн
Новини
34 557 33

Кабель між Естонією та Фінляндією пошкодили люди, - прокуратура Естонії

море,кабель

Телекомунікаційний кабель, що з’єднує Фінляндію та Естонію в Балтійському морі та був пошкоджений в ніч проти 8 жовтня разом із газопроводом Balticconnector, зазнав ушкоджень від рук людини.

Такого висновку дійшли слідчі Естонії та Фінляндії. Про це заявили в прокуратурі Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

Слідчі виявили два судна, що були на місці розриву кабелю.

"Під час розслідування ми проаналізували рух суден, що мав місце в даному районі в даний момент. Також нами встановлено, що одне судно під прапором Російської Федерації та інше судно під прапором Гонконгу в даний момент перебували в цьому районі", - повідомила державний прокурор Трійну Олев.

За її словами, докази свідчать, що пошкодження кабелю мало антропогенний характер. Як саме його пошкодили та чи було це зроблено навмисно, з'ясує подальше розслідування. Прокуратура відпрацьовує різні версії та перевіряє всі обставини.

Читайте: Між Швецією та Естонією з невідомих причин пошкоджено кабель зв’язку, триває розслідування

Уряд вже готовий приступити до ремонту кабелю якнайшвидше і сподівається, що це відбудеться наступного тижня.

Автор: 

Фінляндія (1358) Естонія (1685) кабель (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Моск@лі, то не люди
показати весь коментар
20.10.2023 08:43 Відповісти
+17
виходячи з опису суден - людей там не було

були тільки орки - болотні та червоноспині
показати весь коментар
20.10.2023 08:42 Відповісти
+16
Ну все , марсіани можуть видихнути , вони поза підозрою ))
показати весь коментар
20.10.2023 08:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пхахахаха. Все. Справу закрито.
показати весь коментар
20.10.2023 08:38 Відповісти
виходячи з опису суден - людей там не було

були тільки орки - болотні та червоноспині
показати весь коментар
20.10.2023 08:42 Відповісти
Моск@лі, то не люди
показати весь коментар
20.10.2023 08:43 Відповісти
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. - Нужник! Вот кто вы, - ответил Швейк, Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается» по русски, а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
Ну все , марсіани можуть видихнути , вони поза підозрою ))
показати весь коментар
20.10.2023 08:44 Відповісти
Пошкодили люди в лаптях і кокошніках )
показати весь коментар
20.10.2023 08:46 Відповісти
Касапи хіба люди?? Це не люди, це нелюди..
показати весь коментар
20.10.2023 08:47 Відповісти
П*здьож!
Кацапи, то не люди!
показати весь коментар
20.10.2023 08:47 Відповісти
європейці теж обережні у своїх висновках - пошкодження має антропогенний характер, іншими словами людиноподібні істоти це зробили...
показати весь коментар
20.10.2023 08:54 Відповісти
Ага..Якісь гіббони чи австралопітеки..
показати весь коментар
20.10.2023 09:13 Відповісти
Балалайкопітекі...
показати весь коментар
20.10.2023 09:21 Відповісти
інколи диву даєшся,від очевидних"висновків" .Таки дійсно,толерастність Европи зашкалює.
показати весь коментар
20.10.2023 08:49 Відповісти
Добре хоч не атланти.
показати весь коментар
20.10.2023 08:51 Відповісти
Яка несподіванка ! Невже люди ?
показати весь коментар
20.10.2023 08:54 Відповісти
Ніхто і не сумнівався,що кабель і газопровід пошкодили нелюди із-за поребрика! А що далі, яка буде реакція і відповідь на цю диверсію,чи як завжди проковтнете тай все?
показати весь коментар
20.10.2023 08:55 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 08:58 Відповісти
А чому одразу люди? Скоріше москалі
показати весь коментар
20.10.2023 09:03 Відповісти
відколи це кацапи стали людьми?
показати весь коментар
20.10.2023 09:03 Відповісти
Кабель між Естонією та Фінляндією пошкодили люди, - прокуратура Естонії Джерело:
Кацапм НЕ люди!
показати весь коментар
20.10.2023 09:04 Відповісти
Чи вистачить сміливості назвати цих "людей" кацапами, от у чому питання.
показати весь коментар
20.10.2023 09:07 Відповісти
Ну слава богу,що не краби)))
показати весь коментар
20.10.2023 09:11 Відповісти
добре, що не бобри потужний висновок в стилі НАТО
показати весь коментар
20.10.2023 09:11 Відповісти
Тю,а я то думав то іхтіандри або жителі атлантиди.(( Вже просто смішно від пояснень країн НАТО, то ракети з бетону, то вони українські, то взагалі не помічають як дрони і ракети пролітають десятки кілометрів над їх країнами , то що вибухи дронів і ракет на їх території це не напад. Цирк якийсь бл.
показати весь коментар
20.10.2023 09:12 Відповісти
А я думав риби
показати весь коментар
20.10.2023 09:19 Відповісти
З яких пір свиноруси людьми стали?
показати весь коментар
20.10.2023 09:19 Відповісти
Блин, а я больше склонялся к боевым дельфинам. Ну ладно.
показати весь коментар
20.10.2023 09:35 Відповісти
Той кабель ще й люди будували... ніхто з дознавачів не помітив?.. Гадаю, усі вигоди цивілізації ламають та знищують орки. Вони часто стали під нас мімікрувати...
показати весь коментар
20.10.2023 12:11 Відповісти
То есть - все сделали по-людски?
показати весь коментар
20.10.2023 13:19 Відповісти
Це синок доктора Сальватора Іхтіандр перегриз кабель. Точно я говорю!
показати весь коментар
20.10.2023 13:43 Відповісти
Это дело лап путлера
показати весь коментар
20.10.2023 14:26 Відповісти
Нелюди
показати весь коментар
20.10.2023 14:59 Відповісти
Та невже ж??!! А ми то думали що кацапи!
показати весь коментар
20.10.2023 15:24 Відповісти
Знову кацапи на людей свою провину звалили...
показати весь коментар
20.10.2023 15:58 Відповісти
 
 